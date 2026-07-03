'El perro andaluz' de Manu Sánchez está haciendo mucho ruido tras este punzante monólogo en TVE contra la ultraderecha

Manu Sánchez ha arrancado la cuarta entrega de 'El perro andaluz' este jueves celebrando el triunfo de la Selección Española en su último cara a cara del Mundial de fútbol con un monólogo cargado de dardos a la ultraderecha. El humorista ha aprovechado la última victoria de España para celebrar la diversidad del equipo, la unión que produce el evento deportivo y "la mala racha" que los fascistas están pasando en esta entrega del Mundial.

Tras el 3-0 que ha garantizado la continuidad de España en la gran competición, el humorista ha iniciado una nueva entrega en directo desde Sevilla con su particular análisis del partido. "Hoy el Austria, tierra de Adolf Hitler, padre fundador de la prioridad nacional ha perdido contra el España de Lamine Yamal, Nico Williams, Fabián, Borja Iglesias, Pedri y Oyarzabal", ha subrayado entre aplausos.

Manu Sánchez celebra la unión de España en el Mundial: "Cuelga en su balcón la bandera hasta el más comunista y el más facha"

"He dicho bien, el Austria ha perdido contra el España. Porque en España es donde está la jugada maestra, la del marketing definitivo. España es el país y El España es equipo. Con España tendríamos que discutir aquí de política, de apropiación cultural, de bandera, de memoria histórica...", insistía entonces Manu Sánchez, poniendo el foco en el poder de unión del deporte en momentos de extrema polarización.

"Con El España cuelga en su balcón la bandera hasta el más comunista y el más facha animan sin problema a La Roja, así me gusta", ha sentenciado entre aplausos el presentador. "Es como si con esto de la Selección hiciésemos un pacto común de concordia la dos Españas que acuerdan una pausa común de hidratación. Un tiempo muerto para la polarización, que sin duda es el tiempo más vivo, así que vamos a disfrutarlo", añadía el andaluz.

Así, ha puesto el foco en cómo este Mundial de fútbol está siendo disfrutado mucho más por unos que por otros. "Quiero que quede claro, se empieza a instaurar en la calle la frase esa de 'pasarlo más malamente que un fascista viendo el Mundial'. Vamos a repasar: Alemania eliminada, Austria también, Italia ni lo juega, que eso es peor qué que te cuelguen boca abajo", ha señalado entre risas.

"La estrella de España hizo de un marroquí y una guineana que cuando marca gol reza mirando para la Meca y cuando no lo mete él es porque se lo ha dado para que lo meta un vasco", destacaba Manu Sánchez, poniendo en valor la diversidad presente en el campo. "Marruecos va de favorita y el mejor de Marruecos es de Terrasa. Para colmo Francia está apuntada para se campeona y lo único que lleva blanco es la franja de su bandera", añadía con sorna.

"Insisto, qué mundial más malo están echando algunos... Mala racha para ser facha", ha advertido conteniendo la risa, provocando una oleada de aplausos del público del teatro. En ese sentido, no ha dudado en arremeter contra algunas de las narrativas más extendidas de la ultraderecha en materia de inmigración utilizando como ejemplo a uno de los equipos más destacados del Mundial.

"A lo mejor estoy yo loco pero yo escucho lo de la teoría del reemplazo y creo que está siendo justo al revés de lo que nos cuentan. De momento en Marruecos es donde hay 6 futbolistas que han nacido en España, entonces me pregunto... ¿No somos los españoles los que andamos sustituyendo un poquito a ellos? A ver si estamos metiendo miedo y al final somos nosotros los que nos quedamos con todo", señalaba Manu Sánchez con sorna.

"Banderas tiene todo el mundo, pero persiana solo nosotros. Ahora que pretenden ponernos cara al sol, persianazo de los gordos. Eso sí, para que no vuelvan los tiempos oscuros ¡Persianazo de los gordos!", ha insistido entre aplausos. "Por eso este andalucista confeso que os habla, cada vez más convencido de la preciosa idea de la plurinacionalidad que solo puede molestar a los fachas o a los muy supremacistas, que en el fondo son la misma enfermedad con distintas toses", ha señalado.

"Miro a España en el Mundial rodeada de todos los países y pienso sin duda que una bandera en un balcón la puede poner cualquiera pero solo nosotros sabemos ponerle a los balcones persianas. Las banderas nos pueden hacer dudar, pero donde haya una persiana... Ahí es", terminaba subrayando Manu Sánchez entre aplausos.

"Hoy desde aquí quiero gritar a los cuatro vientos que hay que llevar a España por persiana, quiero decir, a las persianas por banderas. Pues eso, que España no es lo mejor del mundo pero España probablemente sea única en el mundo entero", ha terminado subrayando antes de arrancar el programa con una original versión de 'La perla' de Rosalía en el que ha recreado la actuación en directo de la cantante cambiando la letra para celebrar el triunfo de La Roja.