David Broncano calienta su vuelta a TVE con el gran cambio de 'La Revuelta' en su tercera temporada y 'esconde' su fecha de estreno

Con la segunda quincena de agosto recién empezada, TVE ha empezado a promocionar el regreso de una de sus grandes bazas de entretenimiento y una de las piezas fundamentales de su parrilla diaria: 'La Revuelta' de David Broncano. Así, desde este domingo, La 1 ya promociona la vuelta de su programa de access prime time.

'La Revuelta' estrenará en septiembre su tercera temporada en TVE y lo hará con grandes cambios. El principal es algo de lo que Broncano ya habló al final de temporada: el espacio cambia de ubicación y abandona el Teatro Príncipe Gran Vía para pasar a realizarse desde el Teatro Albéniz.

Por ello, la primera promo de la nueva temporada de 'La Revuelta' se basa en mostrar este nuevo teatro desde el que se hará el programa cada noche de lunes a jueves a partir de las 21:45 horas. "¿Qué tal? Para esta temporada de La Revuelta nos hemos venido a un teatro nuevo. ¡Mirad qué sitio! Espectacular, más grande... ¡Mirad qué lámparas! Está un poco a la altura de lo que España espera de nosotros", empieza señalando David Broncano.

Es entonces cuando el humorista pide a la cámara que se de la vuelta y muestre el nuevo decorado del programa. Sin embargo, la imagen se pixela en ese momento. "¿Por qué está pixelado?", pregunta Broncano. "Hasta que empecemos a emitir, todo pixelado, todo esto es pixel", le contesta Jorge Ponce desde las tablas. "Todo pixelado, por eso voy desnudo", agrega entre bromas.

"Bueno pues se podrá ver cuando empiece la temporada. Os aseguro que está precioso y el año va a ser increíble como cada vez", termina diciendo Broncano emplazando a la audiencia a descubrir el nuevo decorado del programa en su regreso, cuya fecha sigue siendo una incógnita.

Y es que precisamente, la promo también juega a pixelar la fecha en la que se estrenará la tercera temporada. Aunque todo apunta a que David Broncano y todo su equipo se reencontrarán con la audiencia el próximo 7 de septiembre, el mismo día que volverá Pablo Motos a 'El Hormiguero' y previsiblemente El Gran Wyoming a 'El Intermedio'.

"El programa más esperado vuelve en septiembre con muchas más novedades... o no", añade la cuenta oficial de RTVE en "X" dejando en el aire si además del cambio de ubicación 'La Revuelta' contará con algún fichaje como colaborador o alguna nueva sección.

