Los datos de audiencia del segundo año de 'La Revuelta' en RTVE: Radiografía del músculo que exhibe el programa de David Broncano

'La Revuelta' ya ha puesto fin a su segunda temporada consolidándose como uno de los grandes baluartes de La 1, canal que en el curso 2025-2026 ha firmado un 12,2% de audiencia media, cerrando así con su dato más alto en 14 años. En este contexto, el programa que conduce David Broncano ha mantenido métricas muy positivas en la franja del access prime time para la televisión actual.

De esta forma, 'La Revuelta' llega a su desenlace repitiendo el título de programa de entretenimiento más visto de TVE en esta temporada 2025/2026; con una media del 11,6% de cuota de pantalla y casi 1,4 millones de espectadores, según datos facilitados por Dos30' a El Televisero. Se trata de un retroceso del -13,4% respecto a la cuota de su primera temporada, donde cosechó un promedio del 13,4% y más de 1,6 millones de fieles. Pero se ha aproximado a la media mensual de La 1 y se mantiene como líder indiscutible en los targets jóvenes, en una en una de las bandas horarias más importantes del día y que supuso un agujero negro para la cadena pública estatal hasta hace bien poco.

Audiencia media por temporadas de 'La Revuelta' en RTVE:

Temporada 1: 13,4% y 1.662.000

13,4% y 1.662.000 Temporada 2: 11,6% y 1.377.000

Si bien, en esta temporada el show de David Broncano ha tenido que lidiar con duros competidores, como la tira diaria de 'Horizonte' o 'La Isla de las Tentaciones', pero ha conservado diariamente la segunda plaza de su franja de emisión solo por detrás de 'El Hormiguero', obteniendo además una inalterable fidelidad media de los seguidores. Es decir, en cuanto al porcentaje de espectadores que han visto el programa de La 1 desde el principio al final y sin cambiar el mando, ha sido muy parejo por temporadas: un 35,3 por ciento en la temporada 2 frente al 38,6 por ciento de la temporada 1.

Otro dato a destacar es el del número de espectadores únicos, es decir aquellos que han visto durante al menos un minuto cada programa. También en este aspecto 'La Revuelta' ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria y su alta competitividad, rozando los 4 millones de espectadores únicos de media esta segunda temporada: 3.898.000 televidentes frente a los 4.311.000 de la primera.

¿En qué targets y mercados ha sobresalido más 'La Revuelta'?

Por targets, 'La Revuelta' ha vuelto a rendir especialmente en uno de los perfiles más codiciados, los espectadores más jóvenes, donde ha promediado un fuerte 14,3% de share en el perfil de 13 a 24 años y un 19,4% entre los adultos jóvenes de 25 a 44 años; siendo los dos grupos de edad donde ha despuntado con más fuerza en términos de cuota. Por otra parte, el formato de RTVE es más seguido por hombres que por mujeres, con un 12% y un 11,3% respectivamente. Otra variable que se mira con lupa, el target comercial, el programa de La 1 ha promediado un excelente 17,2%.

Por último, analizando pormenorizadamente los resultados de 'La Revuelta' por mercados, hay que subrayar los promedios rubricados en la Comunidad Valenciana (15,7%), Euskadi (15,5%), Madrid (13,9%), Aragón (13,9%) o Castilla y León (13,9%). También ha alcanzado resultados por encima de su media anual en Murcia (13,7%), Resto (13,6%) o Navarra (12,4%).

Con todo, el programa de David Broncano ha cerrado el curso como una de las marcas más reconocibles y sólidas para el espectador de esta nueva RTVE, pese a ya no contar con el dopaje que supuso la polarización entre las "dos Españas" en sus primeras semanas de estreno por su 'guerra' con 'El Hormiguero'. Así, la confianza de la corporación pública en el formato es plena, con su continuidad garantizada por dos temporadas más -hasta 2028-; a la espera de ver cómo evoluciona a partir del mes de septiembre en una franja de access prime time en constante movimiento, y donde 'La Revuelta' vivirá un histórico cambio: abandonará el mítico Teatro Príncipe de Gran Vía y se mudará al amplio teatro Albéniz.