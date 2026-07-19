'Valle Salvaje', avance semanal del lunes 20 al viernes 24 de julio, con su emisión más imprevisible en RTVE: El anuncio de una verdad devastadora

Como cada domingo, RTVE ha avanzado algunas de las tramas que veremos esta semana en 'Valle Salvaje' del 20 al 24 de julio. Eso sí, por ahora, la cadena pública no aclara si la serie ofrecerá un capítulo diario o si la serie tendrá algún parón en su emisión.

Y es que aunque ya ha acabado el Mundial, si España se hace con la victoria y se lleva la copa por segunda vez en nuestra historia, la selección llevará a cabo una celebración por las calles de Madrid, lo que llevaría a que TVE pudiera eliminar parte de su programación habitual para seguir en directo todo este recorrido. Por ello, todo estará condicionado a la gran final y al resultado del España-Argentina.

A continuación, te avanzamos qué pasará esta semana en 'Valle Salvaje':

¿Qué pasará esta semana en 'Valle Salvaje'?

Bárbara y Luisa deciden investigar para confirmar sus sospechas sobre Victoria y el doble de los bebés: irrumpen en la cabaña y descubren a Petra y Pura. Al mismo tiempo, Rosalía logra convencer a Leonor de idear un plan respecto a María y planear un nuevo escape del Valle junto a su hija.

Las advertencias de Victoria sobre Dámaso empiezan a hacer mella en la duquesa de Miramar, que además escucha una confesión de Matilde sobre Nicolás. Y mientras tanto, Manuela, decidida, toma la iniciativa y besa por primera vez a Braulio. Por su parte, Pepa está decidida a decir la verdad a Francisco. ¿Es demasiado tarde?

Braulio intenta averiguar quién le ha suplantado para ayudarle con Manuela. Atanasio no vuelve de su salida nocturna, preocupando mucho a Matilde. Mercedes se rompe y se apoya en Victoria. R

Rafael convoca a todos en la Casa Grande para anunciar una verdad devastadora. En la casa pequeña, Pepa, desolada, descubre que Francisco ha abandonado el Valle. Y Rosalía, con el alma en vilo, se enfrenta por fin a las parteras que le arrebataron a su hija.