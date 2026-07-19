'La Promesa', avance semanal del 20 al 24 de julio, con el número de capítulos en el aire en RTVE por cambios de programación posibles

RTVE avanza qué depararán los nuevos capítulos de 'La Promesa' que La 1 emitirá esta próxima semana del 20 al 24 de julio. Eso sí, por ahora, no se detalla la cifra de episodios ni los días en los que se emitirá la serie, pues la programación de la cadena estará sujeta al resultado de la final del Mundial de este domingo.

Si gana España en su enfrentamiento con la selección argentina, la semana arrancará con celebraciones que serán retransmitidas a través de la pantalla TVE, lo que implicaría una retirada de la oferta regular. De lo contrario, la parrilla no sufriría alteraciones. Por ello, todo estará condicionado a ese partido final.

A continuación, te mostramos un adelanto de 'La Promesa' para las entregas de esta próxima semana:

Carlo interviene para calmar a María tras su enfrentamiento con Samuel. La doncella, finalmente, recapacita y pide perdón al cura. Máximo sigue tentando a Curro con una oferta laboral para después de la boda, algo que disgusta a Ángela, pero que Alonso ve con buenos ojos. No así Leocadia que trata de evitar a toda costa a Máximo. Por supuesto, a Lorenzo le repatea esa oferta.

Martina ayuda a Julieta entregándole un método anticonceptivo para evitar los planes de Ciro. También habla con Petra tratando de averiguar si los vio besándose a ella y a Adriano, pero no saca nada en firme. En el servicio, el resquemor aumenta al ver los privilegios de Julio y Tomasa, aunque el duque resta importancia a las quejas de sus propios criados.

Y llega un rayo de esperanza: el doctor anuncia que la bebé está luchando y que su supervivencia es un buen presagio. Julieta da largas a Ciro, que quería pasar la noche con ella. La joven miente para acudir a una cita clandestina. En la oscuridad del jardín, Manuel espera a Julieta. Empieza a ser insostenible para ambos frenar sus sentimientos y, bajo la luz de la luna y una intensa lluvia, se dejan llevar por ellos. ¡Se besan apasionadamente!

La alegría regresa a María Fernández al ver que su hija finalmente empieza a comer y dormir mejor. El doctor Peribáñez confirma el milagro: la niña está fuera de peligro. Adriano consigue ver lo que Curro le enseña. ¡Está mejorando también! En la zona de servicio, Tomasa sigue abroncando a sus compañeros por necedades, provocando que Teresa y Cristóbal teman un desbordamiento de la situación.

Manuel y Julieta apenas pueden disimular su atracción, pero Ciro, embebido en sí mismo, ni siquiera se da cuenta. Petra pide a Tomasa que relaje con sus compañeros y la recién llegada reacciona con agresividad: ella ya no le dice qué puede hacer. Máximo confiesa a Leocadia, mientras observa a Ángela y Curro desde la distancia, que su verdadero motivo para regresar es… ¡conocer a su hija! ¿Es el duque de Buenaventura el padre de Ángela?