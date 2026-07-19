Lo que dice Jordi Cruz sobre lo que pasó con Patricia Conde dentro de 'MasterChef' va a levantar muchas ampollas

El paso de Patricia Conde por 'MasterChef Celebrity' fue uno de los más polémicos de la historia del concurso culinario de TVE. Jordi Cruz ha intentado arrojar un poco de luz sobre lo que le pudo pasar a la presentadora para acabar despellejando al programa. Lo ha hecho en 'A la cara', el nuevo espacio radiofónico de Xavier Sardà y Frank Blanco en la Cadena SER.

El chef catalán ha sido el tercer invitado del formato, en el que los presentadores proponen a algunos de los rostros más conocidos de nuestro país escuchar los comentarios, opiniones, críticas y etiquetas que los acompañan. En el caso de Jordi Cruz, era inevitable hablar de su papel como miembro del jurado de 'MasterChef', un papel que ha desempeñado en todas sus ediciones y en todas sus versiones.

El cocinero ha tenido que hacer frente a los titulares que, en su momento, dio Patricia Conde sobre el talent culinario, al que acusó de manipulación y consumo de drogas por parte de algunos participantes. Sardà leyó uno de esos titulares, concretamente uno de 'El Confidencial': "Patricia Conde sigue destrozando 'MasterChef Celebrity': "Jordi Cruz dice lo que le mandan por el pinganillo"". Unas declaraciones que, en su día, dieron mucho de qué hablar.

"¿Qué le pasó a Patricia Conde?", quiso saber el comunicador. A lo que su invitado contestó, con diplomacia: "Yo sé lo que le pasó a Patricia Conde, pero yo voy a ser un señor y nunca contaré lo que le pasó a Patricia Conde porque no me merece la pena". Pero sí que recordó que "el día que ella se fue, estaba ahí, yo era su jurado y dije: 'Patricia, ¿Qué estás haciendo? Se te está yendo la película'. Fue una cosa de ella".

Jordi Cruz defiende 'MasterChef' frente a las críticas de Patricia Conde: "Yo sé lo que pasó"

"¿Tú sabes cuántas cosas se dicen malas de 'MasterChef'? ¿Cuántas opiniones sacadas de tono que no se han vivido igual durante el programa?", preguntó el chef, dejando claro que "es un programa blanco, limpio, transparente, donde queremos que la gente se lo pase bien, hablar de cocina… En la versión 'Celebrity' que sea más show, que sea divertido y donde no se busca nada de lo que en muchas ocasiones leemos como este titular de ahí".

Aunque reconoce que Patricia Conde dijo "una cosa que es obvia, que Jordi lleva pinganillo porque cuando le dan una lista de 20 ingredientes, Jordi no se los sabe de memoria. Pero nadie puede guionizar mi opinión gastronómica, que es la que vale". Sin embargo, no contento con esta respuesta, Frank Blanco le formuló otra pregunta: "Pero, para acabar de entender aunque tú no nos digas lo de Patricia Conde, me puedes contestar solo con un sí o con un no. ¿Te has quedado con las ganas de que la repescaran para el 'Celebrity Legends'?".

Sin pensárselo dos segundos, Jordi Cruz contestó que "no. Porque hizo la tontería más tonta del mundo entero. Iba muy bien y de repente cambió la actitud porque le parecería que no sé qué y nadie entendió nada". También confesó que "lo que peor llevo es que es gente que cuando estás ahí los ves, están bien, están a gusto y cuando salen se ponen a decir cosas que no entiendes. ¿Para qué dices eso si nuestra realidad es otra?".

"Somos un programa que intentamos animar a todo el mundo, de verdad, que sea, sobre todo la versión 'Celebrity', que sea muy familiar, que nos llevemos bien entre todos, que nos riamos, que lo pasemos bien, que estéis protegidos, que estéis a gusto y cuando salen y dicen eso, mi explicación es muy sencilla, o se han ido muy pronto y no lo han llevado bien, o no se han gustado a sí mismos, o algo raro. Porque el 99% de lo que leo, dicho así con esos titulares, es mentira", sentenció Jordi Cruz.