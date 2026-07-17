'Sueños de Libertad', avance semanal del 20 al 24 de julio: Una despedida clave, dos nuevos personajes y el giro con Marisol

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho vive momentos clave con el embarazo de Marisol y la decisión de Gabriel de abaratar la producción de los perfumes más clásicos enfrentándose así a su familia.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio a continuación:

Avance del capítulo 607 de 'Sueños de libertad' del lunes 20 de julio

Cloe anuncia su marcha en 'Sueños de libertad'

Tere anuncia su decisión de marcharse de la casa de Gabriel y volver a la casa de los De La Reina cansada del mal trato que le da su jefe. Mientras, Gabriel culpa a Begoña de que Juan rechace su pecho.

Nieves recuerda con pesar la distancia que tuvo con su padre en sus últimos años de vida y le confiesa a Pablo que sería muy injusto alejarle del niño que espera Marisol y le apoya en su decisión de reconocer a ese bebé. Paralelamente, los De La Reina tratan de convencer a Pablo para que no apoye la propuesta de Gabriel para abaratar los costes de la producción de los perfumes más históricos.

Roque y Eduardo comparten el desayuno y momentos de confidencias sobre su madre y lo huérfano y solo que se siente ahora que ha perdido también a su padre. Por su parte, Cloe les comunica a Marta y a Fina que se va a Nueva York dejando a Marta muy descolocada y por ello opta por hablar con Valentina.

Pablo toma una decisión sobre la iniciativa empresarial de Gabriel y pese a los intentos de Digna por convencerle para que no acepte, en esta ocasión apoya la propuesta pues considera que es más beneficioso para la empresa. Por otro lado, Mabel se encuentra con Marisol y se queda muy preocupada. Posteriormente, Nieves acude a la cantina y le confiesa a su hija lo de su embarazo.

Begoña acude al dispensario muy preocupada porque Juan no pare de rechazar su leche Y Miguel y Nieves tratan de tranquilizarla. Finalmente, Andrés se encara con Tasio pues empieza a sospechar que su hermano está detrás del informe que ha presentado Gabriel y Tasio niega haber ayudado a su primo.

Avance del capítulo 608 de 'Sueños de libertad' del martes 21 de julio

La fiesta de despedida a Cloe en 'Sueños de libertad'

Andrés no duda en preguntarle a Marta por cómo está su relación con Tasio y comparte con ella sus sospechas sobre que su hermano esté detrás del informe de Gabriel y Marta le dice que tiene lógica.

Las chicas sorprenden a Cloe con una fiesta de despedida en casa de los De La Reina con Valentina a la cabeza. Y pese a las insistencias de Digna, Cloe deja claro que su decisión de marcharse a Nueva York es irrevocable. Después, Marta y Cloe se despiden de forma más íntima entre lágrimas y con un último beso.

Pablo habla con Nieves tras acordar con Marisol la compra de su nuevo piso en Madrid y su mujer le cuenta que Mabel ya sabe lo del embarazo y que ha llegado el momento de confesarle la verdad a Miguel. Por su lado, Miguel decide sincerarse con Claudia sobre su pasado con Marisol.

Begoña sigue dando vueltas a los problemas de Juan y encuentra apoyo en Andrés mientras Gabriel le deja claro que lo único que le importa es que su hijo esté bien y que ella cumpla como madre. Y tras la marcha de Tere, Beatriz se ofrece a ocupar su puesto en la casa de Gabriel y Begoña.

Mientras, Roque indaga sobre el distanciamiento de su padre y Eduardo y el chófer le termina revelando lo que pasó entre ellos. Por otro lado, los dolores de Marisol se agravan y acude a ver a Nieves al dispensario y termina teniendo un aborto sin que Miguel pueda hacer nada.

Finalmente, Hugo Brossard comunica su decisión sobre el proyecto de Gabriel y Andrés avanza a la familia que ha aceptado la propuesta de Gabriel y Marta no duda en acusar a Tasio de estar detrás del informe. Y Tasio acorralado termina confesando.

Avance del capítulo 609 de 'Sueños de libertad' del miércoles 22 de julio

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad'

Miguel insiste que Marisol se quede en el apartamento del dispensario para poderla vigilar durante la noche y evitar problemas tras el aborto. Paralelamente, Mabel le cuenta a Salva su drama familiar y lo sucedido entre Marisol y su padre y el tema del embarazo y su aborto.

Damián no duda en reprochar a Tasio que se haya puesto de acuerdo con Gabriel y traicionar a su familia y le deja claro que todos están muy decepcionados con él. Mientras, Begoña habla con Gabriel pues quiere que Beatriz pase menos horas con el niño.

Miguel se muestra muy molesto y reprocha a sus padres que no le hayan contado que Marisol estaba embarazada de Pablo. Tras ello, Miguel rechaza una cita con Claudia al verse sobrepasado por la situación.

Andrés se enfrenta con Gabriel por haber chantajeado a Tasio para hacer daño a la familia y sale a relucir el tema de las fotografías con María. Por su parte, Digna le hace una propuesta inesperada a Begoña para que pueda pasar más tiempo a solas con su hijo pero después no llega a un acuerdo con Gabriel para poder estar en la casa de los Montes con Juanito.

En la fábrica, Gabriel demuestra que el abaratamiento de los perfumes no repercute en su calidad, aunque todos insisten en mostrar su disconformidad y su cabreo con Tasio. Por último, Valentina recibe una inesperada visita: su madre se presenta por sorpresa en la tienda.

Avance del capítulo 610 de 'Sueños de libertad' del jueves 23 de julio

Tasio y Damián en 'Sueños de libertad'

Marisol sigue sufriendo las consecuencias del aborto tanto a nivel físico como sobre todo mental. La visita de Pablo al dispensario provoca que la joven se rompa definitivamente y se encare con él.

En la tienda, Marta le muestra las nuevas fórmulas de los perfumes a Claudia y le pone al corriente de lo sucedido y de cómo Tasio les ha traicionado por haber ayudado a Paula mientras ella las escucha desde el almacén.

Begoña le propone un trato a Gabriel para que acepte que pueda marcharse a la casa de los montes para disfrutar de su bebé en solitario y poder disponer de sus cuentas. Él termina aceptando a cambio de que le entregue todos los negativos de las fotos con María. Algo que Andrés no aprueba.

Mabel le aconseja a Miguel que le cuente a Claudia todo su drama familiar y tras ello, el doctor decide sincerarse con Claudia. Posteriormente, Miguel acerca posturas con su padre siguiendo los consejos de su novia.

En la tienda, la madre de Valentina regresa para convencerle de que vuelva a Soria con ella y ante los gritos, Andrés interviene para evitar problemas y después le deja claro a Valentina que puede contar con él para desahogarse.

Por último, tras sentirse completamente desplazado y que nadie le va a perdonar, Tasio anuncia una inesperada decisión: se marcha definitivamente de la casa de los De la Reina.

Avance del capítulo 611 de 'Sueños de libertad' del viernes 24 de julio

Nieves y Begoña en 'Sueños de libertad'

Mabel deja a Salva solo con la cantina para asistir al curso de artes que le ha conseguido su novio en Madrid.

Por su parte, Nieves le hace una dura confesión a Begoña dejando a su amiga en shock. Paralelamente, Digna le hace una inesperada propuesta a Nieves.

Después de anunciar su decisión de dejar la casa familiar, Tasio le hace una oferta a su padre.

Dorotea pide ayuda a Andrés para poder acercarse a Valentina. Por otro lado, Andrés sufre un violento ataque perpetrado por Gabriel para robarle los negativos de las fotos con María.

Una visita inesperada sorprende a Fina. La fotógrafa se queda descolocada al ver que Bianca ha viajado hasta Toledo.