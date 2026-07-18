'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos clave con el embarazo de Marisol y el plan de Gabriel para abaratar los costes de los perfumes que crearon los Merino con la traición de Tasio a su familia.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tere anuncia su decisión de marcharse de la casa de Gabriel y volver a la casa de los De La Reina cansada del mal trato que le da su jefe. Mientras, Gabriel culpa a Begoña de que Juan rechace su pecho.

Nieves recuerda con pesar la distancia que tuvo con su padre en sus últimos años de vida y le confiesa a Pablo que sería muy injusto alejarle del niño que espera Marisol y le apoya en su decisión de reconocer a ese bebé. Paralelamente, los De La Reina tratan de convencer a Pablo para que no apoye la propuesta de Gabriel para abaratar los costes de la producción de los perfumes más históricos.

Roque y Eduardo comparten el desayuno y momentos de confidencias sobre su madre y lo huérfano y solo que se siente ahora que ha perdido también a su padre. Por su parte, Cloe les comunica a Marta y a Fina que se va a Nueva York dejando a Marta muy descolocada y por ello opta por hablar con Valentina.

Pablo toma una decisión sobre la iniciativa empresarial de Gabriel y pese a los intentos de Digna por convencerle para que no acepte, en esta ocasión apoya la propuesta pues considera que es más beneficioso para la empresa. Por otro lado, Mabel se encuentra con Marisol y se queda muy preocupada. Posteriormente, Nieves acude a la cantina y le confiesa a su hija lo de su embarazo.

Begoña acude al dispensario muy preocupada porque Juan no pare de rechazar su leche y Miguel y Nieves tratan de tranquilizarla. Finalmente, Andrés se encara con Tasio pues empieza a sospechar que su hermano está detrás del informe que ha presentado Gabriel y Tasio niega haber ayudado a su primo.

Cloe anuncia su marcha en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras la conversación con Damián, Pablo le hacía una impactante propuesta a Marisol tras pedirle perdón por haberla tratado de dejarla al margen. Así, le ofrecía reconocer a su hijo y pagarle toda la manutención y ejercer como padre mientras ella vive en Madrid con el bebé. Después Nieves no se lo tomaba con agrado por haberlo hecho sin consultárselo.

Damián hablaba con Andrés e insistía en que quiere innovar con La Industrial y su hijo decidía no inmiscuirse para evitar problemas con Tasio. Después, Damián hablaba con Roque sobre su tío Eduardo y le animaba a que se aloje en su casa mientras esté en Toledo para que pueda estar más cerca del chófer. Y Miguel dejaba completamente desconcertada a Claudia con el regalo que le hacía.

Fina tomaba una decisión definitiva sobre su trabajo en la Perfumera después del desencuentro con Gabriel y les anunciaba a Marta y Fina que seguirá adelante y les presentaba unas propuestas. Después, Cloe tomaba una inesperada decisión sobre su futuro tras comprobar lo difícil que va a ser para ella ver a Marta y Fina trabajando juntas y decidía aceptar la propuesta de Brossard y marcharse a Nueva York.

En la fábrica, Tasio cumplía con el chantaje de Gabriel y le mostraba un informe para poder abaratar los costes de los perfumes. Tras ello, Gabriel comunicaba la propuesta de sustituir los ingredientes exclusivos de los perfumes por otras sustancias a la Junta. Algo a lo que Digna se oponía y que nadie se tomaba nada bien.

Nieves compartía con Begoña sus inseguridades por la situación de su matrimonio tras el embarazo de Marisol. Finalmente, Juanito volvía a rechazar el pecho de Begoña y solo se calma cuando Beatriz le coge en brazos.