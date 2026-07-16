'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos clave con el embarazo de Marisol y la decisión de Gabriel de abaratar la producción de los perfumes más clásicos enfrentándose así a su familia.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras la conversación con Damián, Pablo le hace una impactante propuesta a Marisol tras pedirle perdón por haberla tratado de dejarla al margen. Así, le ofrece reconocer a su hijo y pagarle toda la manutención y ejercer como padre mientras ella vive en Madrid con el bebé. Después Nieves no se lo toma con agrado por haberlo hecho sin consultárselo.

Damián habla con Andrés e insiste en que quiere innovar con La Industrial y su hijo decide no inmiscuirse para evitar problemas con Tasio. Después, Damián habla con Roque sobre su tío Eduardo y le anima a que se aloje en su casa mientras esté en Toledo para que pueda estar más cerca del chófer. Y Miguel deja completamente desconcertada a Claudia con el regalo que le hace.

Fina toma una decisión definitiva sobre su trabajo en la Perfumera después del desencuentro con Gabriel y les anuncia a Marta y Fina que seguirá adelante y les presenta unas propuestas. Después, Cloe toma una inesperada decisión sobre su futuro tras comprobar lo difícil que va a ser para ella ver a Marta y Fina trabajando juntas y decide aceptar la propuesta de Brossard y marcharse a Nueva York.

En la fábrica, Tasio cumple con el chantaje de Gabriel y le muestra un informe para poder abaratar los costes de los perfumes. Tras ello, Gabriel comunica la propuesta de sustituir los ingredientes exclusivos de los perfumes por otras sustancias a la Junta. Algo a lo que Digna se opone y que nadie se toma nada bien.

Nieves comparte con Begoña sus inseguridades por la situación de su matrimonio tras el embarazo de Marisol. Finalmente, Juanito vuelve a rechazar el pecho de Begoña y solo se calma cuando Beatriz le coge en brazos.

Gabriel comienza su venganza en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo y Nieves citaban a Marisol en su casa para contarle su idea de adoptar al bebé, y que le ayudarán a poder llevar una vida independiente. Pero la idea de que no pueda formar parte de la vida de su hijo no le convencía nada y la rechazaba de inmediato marchándose muy cabreada.

Damián tenía una idea para La Industrial que Tasio no aprueba y es que quiere crear un departamento de investigación, pero a su hijo no le parecía adecuado pues supondría además un gasto elevado e innecesario. Andrés optaba por apoyar a su padre produciéndose un enfrentamiento entre los hermanos.

En la fábrica, Gabriel arremetía contra Fina a causa del Departamento de Publicidad y se enfrentaba con Marta y Cloe por haberlo creado a sus espaldas. Un conflicto que hacía que la fotógrafa se replantee su decisión de aceptar el trabajo. Y en la tienda, Tasio recurría a Claudia para que le haga llegar a Carmen la carta que le ha escrito y aunque con reticencias, ella accedía a hacérsela llegar.

Por su lado, Salva chafaba las ilusiones de Mabel con el curso de decoración después de que ella le confiese que la única manera de poder estudiar sería trasladarse a Madrid. Pero al comprobar la reacción de su novio, la joven optaba por dejar atrás su sueño.

Después del consejo de Damián, Eduardo daba marcha atrás y se presentaba a Roque como su tío dejando al joven completamente en shock. Tras ello, Roque le confesaba que espera poder seguir viéndole tras comprobar que todavía tiene familia. Finalmente, Tasio se encaraba con Andrés por entrometerse en los negocios de La Industrial. Y Damián visitaba a Pablo para darle un consejo sobre lo que hacer con el hijo de Marisol poniéndole de ejemplo lo que le pasó a él con Tasio.