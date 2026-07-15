'Sueños de Libertad', avance del capítulo 605 del jueves 16 de julio: La espantada de Marisol y Andrés y Tasio se encaran en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho vive momentos clave con el embarazo de Marisol y el futuro de la fábrica tras la decisión de Hugo Brossard de mantener la producción en Toledo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo y Nieves citan a Marisol en su casa para contarle su idea de adoptar al bebé, y que le ayudarán a poder llevar una vida independiente. Pero la idea de que no pueda formar parte de la vida de su hijo no le convence nada y la rechaza de inmediato.

Damián tiene una idea para La Industrial que Tasio no aprueba y es que quiere crear un departamento de investigación, pero a su hijo no le parece adecuado pues supondría además un gasto elevado e innecesario. Andrés opta por apoyar a su padre produciéndose un enfrentamiento entre los hermanos.

En la fábrica, Gabriel arremete contra Fina a causa del Departamento de Publicidad y se enfrenta con Marta y Cloe por haberlo creado a sus espaldas. Un conflicto que hace que la fotógrafa se replantee su decisión de aceptar el trabajo. Y en la tienda, Tasio recurre a Claudia para que le haga llegar a Carmen la carta que le ha escrito y aunque con reticencias, ella accede a hacérsela llegar.

Por su lado, Salva chafa las ilusiones de Mabel con el curso de decoración después de que ella le confiese que la única manera de poder estudiar sería trasladarse a Madrid. Pero al comprobar la reacción de su novio, la joven opta por dejar atrás su sueño.

Después del consejo de Damián, Eduardo da marcha atrás y se presenta a Roque como su tío dejando al joven completamente en shock. Tras ello, Roque le confiesa que espera poder seguir viéndole tras comprobar que todavía tiene familia. Finalmente, Tasio se encara con Andrés por entrometerse en los negocios de La Industrial. Y Damián visita a Pablo para darle un consejo sobre lo que hacer con el hijo de Marisol poniéndole de ejemplo lo que le pasó a él con Tasio.

Roque y Eduardo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián y Digna sospechaban que Marisol está embarazada después de toparse con ella en Toledo y sentir un fuerte dolor en el vientre y negarse a que la llevaran al hospital. Mientras, Fina decidía hablar con Cloe tras su propuesta, para comprobar si está preparada para verlas juntas a ella y Marta, y poder evitar tensiones y, tras ello, la fotógrafa aceptaba la oferta.

Gabriel se encontraba con Paula en la tienda y la interrogaba para saber de dónde viene. Y después, Gabriel pedía hablar con don Agustín para indagar sobre Paula y el párroco se iba de la lengua con él al confirmarle su affaire con Tasio.

Begoña empezaba a sospechar que Beatriz podría haber empezado a darle leche de fórmula a Juanito y ella se lo niega. Tras ello, Beatriz temía que Begoña empiece a sospechar de ella y optaba por tener cautela. Y en la tienda, Paula cometía un error con una clienta y Claudia decidía relegar a la dependienta al almacén.

Damián informaba a Eduardo de que Roque va a acudir a la casa grande para tratar los negocios que tenía con su padre y, tras pensárselo mucho, Eduardo prefería seguir en el anonimato con Roque y dejar las cosas como están. Tras ello, Roque llegaba a la mansión de los De La Reina y se topaba con su tío sin que este le revele quién es.

Tras la visita de Marisol, Nieves le hacía una sorprendente propuesta a Pablo con respecto a Marisol: adoptar al bebé de la joven cuando nazca, pues cree que es la mejor opción para todos. Por último, Gabriel chantajeaba a Tasio y le amenazaba con despedir a Paula, si no le respaldaba en su plan de abaratar los costes de la producción de los perfumes más históricos.