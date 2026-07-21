¿Quién es Guillermo Moreno, el conocido presentador que releva a Josep Pedrerol en 'Jugones' tras dejar La Sexta?

Tras la salida de Josep Pedrerol de Atresmedia y su fichaje por Mediaset, 'Jugones' ha arrancado este martes una nueva etapa en La Sexta. A la espera de saber si habrá cambios de cara a septiembre y cómo quedará el programa deportivo tras la marcha del que era su director y presentador, el formato ha seguido este 21 de julio con cierta continuidad.

Y es que por el momento, Atresmedia ha decidido que sea Guillermo Moreno, habitual rostro de 'Jugones' y que ya se encargaba de ocupar el puesto de Josep Pedrerol en sus ausencias, el que se haga cargo del formato que se emite entre 'La Sexta Noticias' y 'Zapeando'.

De esta manera, Atresmedia apuesta por la continuidad y por un rostro que los espectadores ya conocen para demostrar que nada cambia con la marcha de Josep Pedrerol después de 13 años al frente tanto de 'Jugones' como de 'El Chiringuito', que desde el próximo mes de agosto pasará a emitirse en Mediaset.

Habrá que esperar a ver si esta decisión es temporal o si Guillermo Moreno se convierte definitivamente en el encargado de presentar 'Jugones' durante la próxima temporada en La Sexta. Lo que si parece claro es que la cadena de Atresmedia no pretende hacer grandes cambios ni un fichaje externo para hacerse cargo de su programa deportivo.

Así es Guillermo Moreno, el sustituto de Josep Pedrerol

Guillermo Moreno es un rostro que se ha labrado una carrera en La Sexta. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, empezó su trayectoria como presentador en Intereconomía y posteriormente dio el salto a la radio como narrador de fútbol y baloncesto en Punto Radio.

Su gran oportunidad le llegó en el año 2009 cuando fichó por La Sexta. Desde entonces, en la cadena ha desarrollado labores de redactor, reportero y editor del área de Deportes de la cadena. Asimismo, en los últimos años ha formado parte del equipo de 'Jugones' siendo también presentador del mismo durante las vacaciones y ausencias temporales de Josep Pedrerol. Por si fuera poco, Guillermo Moreno también ha compaginado su labor en La Sexta con la de narrador de diferentes deportes en DAZN.