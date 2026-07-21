Mediaset hace oficial el bombazo: Se lleva a Josep Pedrerol y 'El Chiringuito' tras su salida de Atresmedia

Se confirma un secreto a voces: Josep Pedrerol se muda a Mediaset España con 'El Chiringuito' tras su divorcio amistoso, de mutuo acuerdo, con Atresmedia al completar 13 años de vinculación laboral. Los rumores de su salto a la competencia directa habían surgido en las últimas semanas, acrecentados por la no renovación con el grupo propietario de Antena 3 y La Sexta. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, después de la despedida definitiva en MEGA de este lunes 20 de julio, cuando la empresa de comunicación italiana ha hecho oficial el fichaje. Una espera consensuada por respeto a la anterior casa.

En su confirmación, Mediaset ha explicado que ha firmado "un acuerdo de larga duración" con Pedrerol por el que el mítico periodista se incorporará al grupo la próxima temporada (sin concretar fecha) para ponerse al frente de 'El Chiringuito', que mantendrá su esencia inalterable. "Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo 'Chiringuito' no dejará indiferente a nadie", ha avanzado el comunicador en sus primeras palabras.

Si bien, Mediaset era la "asignatura pendiente" de Josep Pedrerol, como así ha reconocido él mismo en sus declaraciones como nuevo rostro estrella del grupo. Pero esa espina clavada en su dilatada carrera televisiva desaparece desde este mismo 21 de julio con su traspaso, ya efectivo, a la factoría audiovisual con sede en Fuencarral. "Se me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir", ha asegurado el periodista, considerado como un claro agitador de la información futbolística por su legión de seguidores.

Fenómeno de la TV deportiva en nuestro país, con su particular combinación de actualidad futbolística, análisis y entretenimiento, el emblemático programa de autor de Josep Pedrerol emprenderá así una nueva e ilusionante etapa en la que contará, como así se ha subrayado en el comunicado de prensa emitido por Mediaset España, con el equipo habitual de colaboradores. De hecho, varios de ellos se han sumado a anunciar el traslado a su 'nueva casa' a través de las redes oficiales de 'El Chiringuito', que, a su vez, han mostrado un notable cambio de logo y han adelantado que el horario será el mismo de siempre. Eso sí, por ahora, se mantiene la incógnita de la cadena en la que desembarcarán.

⚽️ Nuevo logo, nuevo canal. Misma hora, mismo Chiringuito. pic.twitter.com/n4jZeghFB6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 21, 2026

"Para el Área de Contenidos de Mediaset España supone un gran valor añadido contar con el equipo de 'El Chiringuito', con Josep Pedrerol al frente, y poder hacer un programa de entretenimiento con el deporte y toda la actualidad que genere contando con sus máximos referentes", ha declarado, por su parte, Jaime Guerra, el Director de la División de Producción de Contenidos de la compañía italiana, tras suscribirse dicho contrato de larga duración con el reconocido presentador. "¡Bienvenido a casa!", ha publicado el perfil oficial de Mediaset en 'X' con las primeras imágenes de Pedrerol en sus estudios centrales.

.@jpedrerol llega a Mediaset España con 'El Chiringuito'. ¡Bienvenido a casa! 💪 pic.twitter.com/A675AkAYfW — Mediaset España (@mediasetcom) July 21, 2026

Con el fichaje completamente sustanciado para un extenso periodo de tiempo, el siguiente paso de Mediaset será especificar en cuál de sus cadenas aterrizará 'El Chiringuito' con Pedrerol y su elenco de tertulianos. Esos mismos rumores de los que hablábamos al principio apuntan a Cuatro o a emisoras temáticas como Energy, pero, de momento, no hay información oficial en ese sentido; como tampoco existe todavía respecto a la fecha de estreno de esta nueva era. Previsiblemente, como en cada temporada, estará condicionada al calendario del próximo curso futbolístico y, concretamente, al comienzo de LaLiga en agosto.