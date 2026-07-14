Atresmedia anuncia la salida de Josep Pedrerol por mutuo acuerdo después de 13 años y el cierre de 'El Chiringuito'

Después de meses de rumores sobre la salida de Josep Pedrerol de Atresmedia, este martes el grupo ha anunciado oficialmente la marcha del presentador de 'El Chiringuito de Jugones' en un comunicado. El grupo y el periodista han acordado de mutuo acuerdo poner fin a su vinculación profesional produciéndose así una salida amistosa.

Josep Pedrerol pone fin así a más de diez años de relación con Atresmedia en los que ha liderado uno de los proyectos más exitosos y reconocibles de la televisión deportiva en España, siendo uno de los referentes de la información fundamentalmente futbolística.

Durante estos años, Pedrerol se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo, al frente de 'El Chiringuito', un formato que ha logrado conectar con millones de espectadores y seguidores a través de una propuesta única basada en la actualidad, el análisis, el debate y la pasión por el deporte. Josep Pedrerol también finaliza así su trayectoria al frente de 'Jugones' (laSexta), que también ha sido un referente de la información deportiva en la sobremesa siendo líder sobre su competidor.

A lo largo de su trayectoria, 'El Chiringuito' ha protagonizado algunos de los momentos más comentados de la actualidad deportiva y ha contribuido a transformar la forma de consumir información y entretenimiento vinculados al deporte, ampliando su influencia más allá de la pantalla y consolidándose como un fenómeno digital.

'El Chiringuito' dice adiós a Atresmedia con un especial tras la final del Mundial

Asimismo, Atresmedia confirma que 'El Chiringuito' cerrará su vinculación con el grupo el próximo lunes 20 de julio con un especial para analizar todo lo que ocurra en la final del Mundual. Así, el formato de Mega despedirá temporada como líder temático durante un curso más.

"Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con 'El Chiringuito', nos sentimos más que felices. Y al mediodía con 'Jugones' hemos logrado ser el referente de la información polideportiva", afirma Pedrerol.

Por su parte, José Antonio Antón, el director general de Atresmedia también se despide de Pedrerol y de todo su equipo agradeciendo su trabajo. "Tras 13 años de trayectoria compartida, queremos agradecer a Josep Pedrerol y a su equipo su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo. Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda en el futuro", recalca.

Por último, en su comunicado, Atresmedia no duda en agradecer a Josep Pedrerol su "su profesionalidad, dedicación y contribución al éxito de uno de los formatos más emblemáticos de su oferta televisiva". "Asimismo, quiere reconocer el trabajo de todo el equipo que ha hecho posible la trayectoria de 'El Chiringuito' durante estos años y les desea los mayores éxitos en sus nuevos retos profesionales", concluyen.

Cabe resaltar que este anuncio oficial llega después de que hace unos días el diario As publicara que Josep Pedrerol estaría a punto de desembarcar en Mediaset tras concluir su etapa en Atresmedia este domingo 19 de julio. Por ahora, no hay confirmación de si el periodista dará el salto al grupo rival o cuál será su nuevo destino profesional y el de todo su equipo.