'Valle Salvaje', avance del capítulo 478 del miércoles 2 de septiembre: la petición de Rafael y Victoria, señalada en RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa comparte con Francisco sus sospechas sobre que Leonor se ha encaprichado de Martín. Mientras, la doncella sigue compartiendo momentos con Martín.

José Luis le deja claro a Enriqueta que su familia es lo más importante y que está dispuesto a defenderla hasta el último aliento.

Paralelamente, Enriqueta le hace ver a Matilde que ella no necesita la aprobación de nadie con respecto al negocio de las colonias y que tiene que ser ella quién manda. Después, Nicolás asegura a Matilde que Enriqueta la está manipulando.

Manuela le suelta a Alejo que sabe que tiene miedo de quedarse a solas con ella porque no puede resistir a la tentación. Mientras Bárbara le dice a Luisa que no se atreve a sincerarse con ella sobre sus verdaderos sentimientos hacia Alejo y que está perdiendo el tiempo.

Rafael le pide a Leonor que vaya en busca de Rosalía y le haga entrar en razón para que vuelva con María a la Casa Grande y que su casa es esa porque allí no le falta absolutamente nada. Tras ello, Leonor comparte con su hermana la petición del duque.

Por otro lado, Bárbara trata de saber si su tía Victoria se ha vengado de Dámaso y ella le para los pies. Y don Hernando, furioso al saber que Braulio besó a su hija, exige cuentas a Enriqueta, que juega sus cartas y se enfrenta al marqués como nunca antes.

Enriqueta y Braulio en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo le hacía ver a Rafael que el niño que duerme ahora en su alcoba es su hijo y que tiene que demostrarle todo su amor como ha hecho con María sin tener en cuenta todo lo que ha sucedido porque el niño no se lo merece.

Matilde le confesaba a Atanasio que es el momento de que se independicen y abandonen la Casa Pequeña y que la casa que han encontrado es perfecta para iniciar su nueva vida. Después, Atanasio avisaba a Nicolás de que no sabe si ir a ver al conde de Rocanegra.

Por otro lado, Alejo se plantaba con Manuela y le dejaba claro a Manuela que no va a acompañarla ni al Mirador de Los Ángeles ni a ningún sitio. Asimismo, Alejo se mostraba molesto con Luisa porque comparta con Bárbara sus problemas con él y busque la validación de otros

José Luis también se enfrentaba a Rafael y le advertía de que no piensa dejar a su nieto solo y abandonado y que si él no se hace cargo de la criatura lo tendrán que hacer los demás y su hijo le echaba en cara que no tuviera la misma preocupación con María cuando creía que era su nieta. Y Leonor empujaba a Rafael a acercarse por fin a su hijo.

Y Enriqueta aseguraba al capitán que se ha acordado de algo muy valioso que podría servir para dar con el paradero de Dámaso y le revelaba que José Luis le amenazó. Finalmente, el capitán trataba de saber por qué José Luis no le ha contado todo sobre la desaparición de Dámaso.