'Valle Salvaje', avance del capítulo 477 del martes 1 de septiembre: la acusación contra José Luis en la serie de RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo le hace ver a Rafael que el niño que duerme ahora en su alcoba es su hijo y que tiene que demostrarle todo su amor como ha hecho con María sin tener en cuenta todo lo que ha sucedido porque el niño no se lo merece.

Matilde le confiesa a Atanasio que es el momento de que se independicen y abandonen la Casa Pequeña y que la casa que han encontrado es perfecta para iniciar su nueva vida. Después, Atanasio avisa a Nicolás de que no sabe si ir a ver al conde de Rocanegra.

Por otro lado, Alejo se planta con Manuela y le deja claro a Manuela que no va a acompañarla ni al Mirador de Los Ángeles ni a ningún sitio. Asimismo, Alejo se muestra molesto con Luisa porque comparta con Bárbara sus problemas con él y busque la validación de otros

José Luis también se enfrenta a Rafael y le advierte de que no piensa dejar a su nieto solo y abandonado y que si él no se hacer cargo de la criatura lo tendrán que hacer los demás y su hijo le echa en cara que no tuviera la misma preocupación con María cuando creía que era su nieta. Y Leonor empuja a Rafael a acercarse por fin a su hijo.

Y Enriqueta asegura al capitán que se ha acordado de algo muy valioso que podría servir para dar con el paradero de Dámas y le revela que José Luis le amenazó. Finalmente, el capitán trata de saber por qué José Luis no le ha contado todo sobre la desaparición de Dámaso.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes se preguntaba dónde se ha podido esconder Dámaso y Victoria le dejaba claro que puede estar en cualquier sitio pues es un hombre escurridizo y audaz.

Nicolás anunciaba a Atanasio y Matilde que les tiene que dar una noticia muy importante que lo va a cambiar todo en su negocio de las colonias. Y paralelamente, Atanasio le reconocía a Rafael que no sabe si va a poder seguir compaginando su trabajo con su nuevo proyecto empresarial.

Rosalía le revelaba a Rafael que el sastre ha estado en el Valle para probar los faldones para el bautizo de su bebé. Mientras Alejo mostraba su malestar a José Luis por estar planeando el bautizo de su nieto sin contar con Rafael.

Manuela trataba de saber por qué Alejo le evita y no quiere ni acompañarla a dar un paseo. Paralelamente, la joven le pedía perdón a Luisa por haberle hecho preguntas tan comprometidas sobre la novela de Alejo y aprovechaba para indagar si cree que habrá segunda parte. Y Bárbara le preguntaba a Alejo si puede decirle algo sobre Luisa.

Rafael le confesaba a Luisa que no puede superar que María no sea su hija habiendo sido quién le salvó de poder seguir adelante tras la muerte de Adriana y que lo siente por su verdadero hijo pero no siente lo mismo que siente por la niña.

Por su parte, Pepa empezaba a mostrar preocupación al ver la confianza que tienen Leonor y Martín. Y finalmente, el capitán Escobedo compartía con Mercedes y Victoria la teoría de que Dámaso no haya desaparecido y en realidad le hayan asesinado.