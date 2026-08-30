'Valle Salvaje, avance semanal del 31 de agosto al 4 de septiembre: la desaparición de Dámaso y una revelación mortal

'Valle Salvaje' atraviesa momentos cruciales en sus tramas después de que se haya destapado que fue Dámaso quién organizó toda la trama del robo de bebés y de que Rafael ya conozca a su verdadero hijo. Mientras, Enriqueta sigue exigiendo que se le devuelva la deuda y su hijo Braulio sigue preocupado por su relación con Manuela.

La serie protagonizada por Marco Pernas y Loren Mairena ofrecerá cinco nuevos episodios esta semana del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre en su horario habitual a partir de las 17:45 horas después de 'Directo al grano'. Y en El Televisero te avanzamos lo que pasará en los próximos episodios:

Avance del capítulo 476 de 'Valle Salvaje' del lunes 31 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes se pregunta dónde se ha podido esconder Dámaso y Victoria le deja claro que puede estar en cualquier sitio pues es un hombre escurridizo y audaz.

Nicolás anuncia a Atanasio y Matilde que les tiene que dar una noticia muy importante que lo va a cambiar todo en su negocio de las colonias. Y paralelamente, Atanasio le reconoce a Rafael que no sabe si va a poder seguir compaginando su trabajo con su nuevo proyecto empresarial.

Rosalía le revela a Rafael que el sastre ha estado en el Valle para probar los faldones para el bautizo de su bebé. Mientras Alejo muestra su malestar a José Luis por estar planeando el bautizo de su nieto sin contar con Rafael.

Manuela trata de saber por qué Alejo le evita y no quiere ni acompañarla a dar un paseo. Paralelamente, la joven le pide perdón a Luisa por haberle hecho preguntas tan comprometidas sobre la novela de Alejo y aprovecha para indagar si cree que habrá segunda parte. Y Bárbara le pregunta a Alejo si puede decirle algo sobre Luisa.

Rafael le confiesa a Luisa que no puede superar que María no sea su hija habiendo sido quién le salvó de poder seguir adelante tras la muerte de Adriana y que lo siente por su verdadero hijo pero no siente lo mismo que siente por la niña.

Por su parte, Pepa empieza a mostrar preocupación al ver la confianza que tienen Leonor y Martín. Y finalmente, el capitán Escobedo comparte con Mercedes y Victoria la teoría de que Dámaso no haya desaparecido y en realidad le hayan asesinado.

Avance del capítulo 477 de 'Valle Salvaje' del martes 1 de septiembre

Leonor empuja a Rafael a acercarse por fin a su hijo. Mientras, Enriqueta revela al capitán que José Luis amenazó de muerte a Dámaso… una acusación que puede hacerlo caer todo. ¿A quién creerá la justicia?

Avance del capítulo 478 de 'Valle Salvaje' del miércoles 2 de septiembre

Movida por Rafael, Leonor se presenta en el pueblo ante Rosalía, que justifica su miedo a volver a palacio.

Mientras, Hernando, furioso al saber que Braulio besó a su hija, exige cuentas a Enriqueta, que juega sus cartas y se enfrenta al marqués como nunca antes. ¿Quién saldrá ganando?

Avance del capítulo 479 de 'Valle Salvaje' del jueves 3 de septiembre

Enriqueta se impone a Hernando, pero un problema con Braulio amenaza sus planes.

En el pueblo, Rosalía permite que Rafael abrace a María y él le suplica que regrese a palacio… ¿cederá o será un adiós definitivo?

Avance del capítulo 480 de 'Valle Salvaje' del viernes 4 de septiembre

Enriqueta presiona a don Hernando a través de una velada con Manuela y Braulio y le pide que le quite de la cabeza a José Luis el recuperar el ducado.

Por su parte, Victoria decide huir antes de ser acusada por lo de Dámaso, pero Mercedes la detiene con una revelación mortal.