Sarah Santaolalla pone en su sitio a Arantxa Sánchez por la crisis de Ceuta y atiza a Telemadrid tras lo visto con Antonio Naranjo

Este sábado, 29 de agosto, 'Malas Lenguas Noche' ha dedicado gran parte de su tertulia a abordar la crisis migratoria en Ceuta. Y, una semana más, Sarah Santaolalla ha puesto en su sitio a Arantxa Sánchez por utilizar lo que está ocurriendo en la ciudad para atacar al Gobierno, como también están haciendo políticos de la derecha y de la extrema derecha, e incluso ciertos medios de comunicación.

El último en arremeter contra el gobierno de Pedro Sánchez ha sido Marcos de Quinto. Este mismo sábado, numerosas embarcaciones han zarpado desde diferentes puertos de la Costa del Sol hacia Ceuta con la finalidad de tender un puente humano entre las dos orillas del Estrecho. Bajo el nombre de 'Armada de la Solidaridad' uno de sus promotores ha sido, precisamente, Marcos de Quinto.

El empresario y exdiputado de Ciudadanos conectó hace unos días con 'Espejo Público' para mostrar su apoyo a los ceutíes que han denunciado la difícil situación que están viviendo. Y, de paso, aprovechó la ocasión para atacar al Ejecutivo: "El ministro Albares en vez de llamar a consultas al embajador de Marruecos ha llamado al de Italia". Además, calificó de "vergüenza" la actuación del Gobierno español en Ceuta.

Este sábado, en 'Malas Lenguas Noche' han abordado la última hora de la crisis migratoria. Sarah Santaolalla ha vuelto a ser una de las más directas al dar su opinión al respecto. Contestando a los ataques de Arantxa Sánchez contra el Gobierno y contra Pedro Sánchez, la colaboradora ha dicho, con contundencia: "Yo creo que lo que está pasando en Ceuta es tan grave, es tan serio, que no podemos hacer ni siquiera llamamientos a la violencia de cómo un político sale a gorrazos o no".

"Porque yo no me atrevería a decir si Alberto Núñez Feijóo sale corriendo por ser amigo de un narco en Galicia. No me atrevería a decir si Isabel Díaz Ayuso sale corriendo en las fiestas de la Paloma en Madrid por tener un ático de lujo. No me atrevería a llamar a la violencia contra ningún político, así es que no lo hagamos, porque esto prende ciertas hogueras", ha asegurado la analista política.

Arantxa no volverá a por otra.



Sarah Santaolalla 👏responde a ella y a Marcos de Quinto tras sus declaraciones de que cerraría RTVE.

Y que Ceuta no les importa nada.



"La televisión autonómica de TeleMadrid, se ha desplazado antes a Ceuta que al ático de Ayuso"#MalasLenguasN

👇 pic.twitter.com/7fH2NILMXx — Cahaluna (@Cahaluna) August 29, 2026

Sarah Santaolalla, contra los "pseudoperiodistas" que van a "rascar una dosis de casito" en Ceuta

Pero Sarah Santaolalla ha ido más allá y ha criticado la labor de ciertos "pseudoperiodistas" que van a Ceuta únicamente para aumentar la crispación: "Yo creo que lo que está pasando en Ceuta es un cierto sabor que la extrema derecha está disfrutando. No es casualidad que todos los pseudoperiodistas aparezcan con un micro ahí. No es casualidad que Telemadrid, una tele autonómica, una tele que hace política y actualidad de la Comunidad de Madrid, se haya desplazado antes a Ceuta con un micro que al ático de la señora Ayuso, a pesar de que el ático es de la Comunidad de Madrid y el problema les pilla un poco lejos, pero aún así ahí están", dijo aludiendo así a cómo Antonio Naranjo se desplazó hasta la ciudad autónoma para una edición especial de su programa.

A continuación, Sarah Santaolalla ha cargado contra Marcos de Quinto, del que ha dicho que "forma parte de ese entorno que intentan rascar y que intentan perjudicar. A Marcos de Quinto le importa nada y menos la gente de Ceuta, a los de Telemadrid exactamente lo mismo y a todos los que están disfrutando de esta tragedia, les importan los vecinos de Ceuta nada".

En su opinión, "solo van a Ceuta para pisarla y para humillarla y lo que están haciendo es una política contra el Gobierno para aprovechar una situación débil, por cierto, una gestión nefasta, pero eso lo tendrán que decir los ciudadanos, no cuatro pseudoperiodistas que van a rascar un poco de dosis de casito", ha sentenciado Sarah Santaolalla en el programa conducido por Jesús Cintora.