Sarah Santaolalla confirma su fichaje por La Séptima como presentadora y se ríe de sus haters con esta promo

Si hace unos días conocíamos el fichaje inesperado de Luján Argüelles, este domingo se ha hecho oficial una incorporación que era un secreto a voces. La analista política Sarah Santaolalla se suma al plantel de estrellas de La Séptima para dar su gran salto profesional como presentadora de televisión.

Así, Sarah Santaolalla cambiará de lado y debutará como presentadora de su propio programa de televisión en la nueva cadena impulsada por José Miguel Contreras y que llegará a la TDT el 5 de noviembre. Por ahora no hay muchos detalles sobre este formato pero según avanza Vertele la intención de la cadena es que se ponga al frente de un programa que sea un punto de reunión y reflexión entre varias personalidades.

La Séptima ha hecho oficial el fichaje de la colaboradora estrella de 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' en RTVE con una promo en la que Sarah Santaolalla se ríe de los haters y las críticas que recibe por su físico y por su idelogía. Así, la joven analista se pone a leer algunas de las críticas que recibe en redes como "lengua afilada", "choni", "poligonera", "hija de p***", "proetarra", "roja", "¿cómo llevas las rodilleras?" son algunos de los comentarios que recibe.

"Seguro que la mitad tetas, mitad tonta se va a la Séptima", lee Sarah Santaolalla en otra crítica que utiliza los términos que usó Rosa Belmonte para descalificarla en 'El Hormiguero'. "Bueno, este ha dicho dos mentiras y una verdad. Nos vemos en La Séptima", sentencia la colaboradora de RTVE.

Asimismo, la propia Sarah Santaolalla ha reaccionado a la noticia de su fichaje en su cuenta de "X". "La noticia de mi vida ya es oficial. Voy a presentar mi propio programa en la mejor cadena de televisión. Gracias a todos los que no soltasteis mi mano estos últimos años. Os necesito más cerca que nunca. ¡A por ello!", comparte.

La noticia de mi vida ya es oficial.

Voy a presentar mi propio programa en la mejor cadena de televisión.

Gracias a todos los que no soltasteis mi mano estos últimos años. Os necesito más cerca que nunca.

¡A por ello! https://t.co/uFhBuh0Ncw — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) August 30, 2026

La gran duda que queda abierta con el fichaje de Sarah Santaolalla por La Séptima es si la analista política podrá compaginar su labor en la nueva cadena de TDT como presentadora con su trabajo como colaboradora en los programas diarios de TVE donde se ha convertido en uno de los rostros estrella de las tertulias. En este sentido, hay que ver como por ahora Alba Carrillo si compaginará su trabajo en La Séptima con la conducción de 'El sótano club' en TEN.

Sarah Santaolalla, de colaboradora estrella de RTVE a presentadora de La Séptima

Con 27 años, Sarah Santaolalla se ha convertido en una de las analistas y tertulianas más reconocidas de la televisión. Pese a su juventud, es una comunicadora, jurista y analista política que ha empezado desde abajo hasta que ahora dará el salto a presentadora. Sus inicios se remontan a la radio universitaria y fue con 21 años cuando empezó a aparecer en televisión curtiéndose primero en canales pequeños como 7NN o Canal Red.

Pero a poco a poco, su nombre se fue haciendo hueco en la televisión generalista gracias a su participación en programas como 'Cuatro al día', 'Todo es mentira' y 'En boca de todos', programa que terminó abandonando hace unos meses tras la polémica encerrona que le hizo Antonio Naranjo en connivencia con Nacho Abad. Además también ha aparecido de forma esporádica en 'Espejo Público'.

Aunque sin duda, si ha habido un trabajo que le ha dado notoriedad ha sido su puesto en RTVE. Desde el año 2025, Sarah Santaolalla se ha hecho un hueco en 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' con su apuesta por la defensa del feminismo y su lucha contra la homofobia, el racismo y todas las desigualdades sociales. Además, su naturalidad y su estilo directo le han convertido en una de las voces más queridas por parte de la audiencia.

La Séptima perfila su parrilla y su plantel de presentadores

Poco a poco, La Séptima va configurando su programación y el plantel de estrellas que se pondrán al frente de sus diferentes programas. Será el próximo 7 de septiembre cuando la cadena de TDT haga su puesta de largo con una presentación tanto a la prensa como para el público en el FesTVal de Vitoria. Será entonces cuando conozcamos más detalles de cada programa y algún que otro fichaje más que queda por conocer.

s. El primer gran fichaje en anunciarse fue el de Javier Ruiz. El presentador abandona 'Mañaneros 360' para ser el nuevo director de este proyecto audiovisual y ponerse además al frente de su programa estrella para las mañanas de lunes a viernes compitiendo contra el que fue su programa y que ahora lidera Jesús Cintora en TVE.

Después se anunció la incorporación de Rocío Delgado. La presentadora abandona así 'O Termometro' en TVG para ponerse al frente de otro de los programas diarios de La Séptima, previsiblemente en la franja de tarde. Y en las tardes pero del fin de semana se emitirá 'Fuera de control', el magacín que conducirán Alba Carrillo y Marta Márquez ('Aquí la tierra').

Otro que también se une al proyecto de La Séptima es Héctor de Miguel. El humorista se pondrá al frente de un espacio satírico y de humor al más puro estilo 'El Hormiguero'. Será el regreso de Quequé a la televisión tras abandonar 'Hora veintipico' en la Cadena SER por el acoso que recibió a raíz de una parodia a Nacho Abad.

Y hasta ahora que hemos conocido la llegada de Sarah Santaolalla, la última adhesión a la cadena fue la de Luján Argüelles. La presentadora dice adiós a Mediaset para ponerse al frente de un magacín que se emitirá los fines de semana a mediodía antes de dar el relevo al programa de Alba Carrillo y Marta Márquez y que está llamado a competir con 'D Corazón' en TVE, las reposiciones de 'La ruleta de la suerte' en Antena 3 y a la espera de saber qué hará Telecinco.