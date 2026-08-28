TEN se corona con la promo de 'El sótano club' con el confirmado regreso de Alba Carrillo y dardo a Ayuso por su ático

'El Sótano Club' está más que preparado para arrancar su segunda temporada en TEN, y parece ser que finalmente lo hará de la mano de Alba Carrillo. Si bien el fichaje de la presentadora en La Séptima había generado dudas sobre su continuidad en el magacín, la primera promo que anuncia su regreso para el próximo 1 de septiembre ha confirmado que volverá a conducir las tardes de la cadena, con otros colaboradores habituales también confirmados en el vídeo.

Enfundada en un traje de chaqueta rojo y saliendo del Congreso de los Diputados, Alba Carrillo ha protagonizado su caricatura más atrevida de Isabel Díaz Ayuso para la primera promo del regreso del espacio vespertino de TEN. Y es que, la ex modelo no ha dudado en sacar provecho de una de las polémicas del momento para lanzar un nuevo dardo a la presidenta madrileña.

Alba Carrillo se transforma en Ayuso para la promo de regreso de 'El Sótano Club' con "chao pescao" incluido

"Chao pescao", verbaliza la presentadora de 'El sótano club' al entrar en su coche oficial dando esquinazo a la prensa, haciendo otro guiño a una de las contestaciones más sonadas de la popular en la última semana. Y una vez en el interior, Marta Riesco, que en este caso ejerce de conductora en lugar de reportera, le pregunta a "la señora presidenta" hacia a dónde se dirigen, a lo que Carrillo responde "el ático" sin dudar.

👸 Alba Presidenta



🏠 Vuelve E̴l̴ ̴Á̴t̴i̴c̴o̴ #ElSótanoClub



🔜 1 de septiembre a las 15:45 en TEN y YouTube pic.twitter.com/cuoF1PaWpE — TEN TV (@TENtv) August 28, 2026

"¿Al ático?", pregunta algo extrañada la colaboradora del magacín hasta que el rostro de TEN se planta en el portal del edificio para llamar a la última planta, sin conseguir respuesta de nadie. Es entonces cuando Alberto Guzmán, en el papel de portero del edificio, le recuerda su verdadero lugar. "Usted va al sótano", asegura el periodista cuando de repente se descubre que todo era parte de un sueño, con Alba Carrillo saliendo del trance en el plató del programa.

Con un aire gamberro y en la línea de los posicionamientos que la presentadora realiza a menudo en mitad de las emisiones, 'El Sótano Club' se ha coronado con una promo efectiva que ha captado la atención de los usuarios de redes sociales a escasos días de su regreso a las tardes de TEN. Y es que, X (antiguo Twitter) no ha tardado en llenarse de aplausos al clip promocional.

LA PROMO QUE QUIERES 😍 https://t.co/c9JzkMjmpG — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 28, 2026

La verdad es que la promo es genial 😂 https://t.co/mGkxe6YiFu — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) August 28, 2026

esta promo dan las mismas vibes y los mismos pelos que esta, MARAVILLOSA MISS ALBA CARRILLO pic.twitter.com/Jo5kzqZQ5s https://t.co/DqUgmgr0ki — el salvamista cotilla (@elfrikidelatv_) August 28, 2026

Mejor promo que todas las de Mierdaset. https://t.co/TkVrDAeAPf — Ada (@Adamantibus) August 28, 2026