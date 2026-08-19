Se confirma el futuro de 'El Sótano Club' en TEN tras el fichaje de Alba Carrillo por La Séptima

'Mañaneros 360' no es el único espacio que enfrentará una nueva etapa marcada por los cambios a partir del próximo septiembre a raíz de los fichajes en La Séptima. Tras la confirmación de que Alba Carrillo se suma a la nueva cadena de TDT junto a rostros como Javier Ruiz, TEN ha aclarado que 'El Sótano Club' regresará como estaba previsto con la nueva temporada, sin especificar quién ocupará el puesto de la ex modelo o si se producirán cambios.

Alba Carrillo se ha unido a la lista de fichajes del nuevo proyecto capitaneado por José Miguel Contreras, donde conducirá junto a Marta Márquez uno de los primeros formatos confirmados por la nueva cadena, 'Fuera de control'. Y si bien en un principio el programa tan solo ocuparía las tardes del fin de semana, a la espera de una confirmación oficial de la programación, el futuro del espacio de TEN que la ex de Feliciano López ha conducido durante su primera etapa ha generado incertidumbre durante los últimos días.

TEN confirma el regreso de 'El Sótano Club' sin aclarar si Alba Carrillo continuará o no tras su fichaje en La Séptima

Sin embargo, TEN ya ha confirmado que mantienen su apuesta por 'El Sótano Club', tal y como ya anunciaron al comunicar la renovación del formato con la entrada del verano. "Cada mañana recibimos el informe de audiencias, los titulares generados por el programa en prensa y un informe específico de redes sociales, donde analizamos el sentimiento de los espectadores", explicó Rafael Herrerra, directivo de la cadena, al explicar los motivos de la renovación.

"Sabemos que no es una decisión fácil y que tenemos muchos elementos en contra", aseguró en su día sobre la apuesta. Sin embargo, no ha sido hasta este miércoles cuando la cadena ha vuelto a pronunciarse sobre el regreso del programa a raíz de una publicación de Mata Riesco en X. Y es que, con todo lo sucedido entre Belén Esteban y Juls Janeiro, son muchos los seguidores del formato que esperan con ansias la vuelta con este para ver cómo abordan la polémica.

"Ganas de empezar en 'El Sótano Club'", ha escrito Marta Riesco en su perfil de la red social contestando a un espectador que pedía una misión de la reportera para entrevistar a Juls. Un anuncio ante el que TEN se ha pronunciado confirmando el regreso del programa. "Ya queda menos", ha publicado la cadena, dejando entrever que la posible salida de Alba Carrillo del formato no frenará su nueva temporada.

Teniendo en cuenta que La Séptima arrancará sus emisiones el próximo 5 de noviembre, Carrillo podría conducir los primeros meses del formato antes de cambiar de casa televisiva, si es que su trabajo en la nueva cadena de TDT le impide compaginar sus apariciones en TEN con el espacio que presentará, en principio, los fines de semana. Por el momento, ni la presentadora ni la cadena se han pronunciado sobre qué ocurrirá en escasas semanas, cuando arranque el nuevo curso televisivo.