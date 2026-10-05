La Séptima, el nuevo canal TDT, cambia de planes con Javier Ruiz por el adelanto electoral, con salto a la programación nocturna

El nuevo escenario político, condicionado por el adelanto electoral y la disolución de las Cortes Generales que ha anunciado Pedro Sánchez este lunes 5 de octubre, obligará a La Séptima a variar sus planes iniciales; con especial repercusión en Javier Ruiz, la principal cabeza visible del canal y director editorial del mismo.

El popular periodista ha participado en el VI Congreso Iberoamericano de Marketing, Comunicación y Asuntos Públicos de ATREVIA que se ha celebrado en CaixaForum Madrid y, durante su intervención, ha avanzado una noticia de alta relevancia sobre su futuro en la pantalla de la nueva cadena de la TDT, que arrancará justo dentro de un mes.

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Javier Ruiz saldrá de la mañana, la franja en la que se ha movido tradicionalmente, para ponerse al mando del prime time, el horario más codiciado en televisión y en el que se registran las audiencias más multitudinarias. Así, la carrera del comunicador valenciano dará un giro y no continuará la senda que recorrió en La 1 de RTVE, al frente de 'Mañaneros 360', o más antiguamente en 'Las mañanas de Cuatro'.

"Yo he sido siempre un tío de mañana. Yo digo que a mí me gustaba la actualidad en la mañana y esto me acaba de desplazar a la noche (...) Cortesía de tu presidente del Gobierno, mi vida acaba de cambiar (...) Asumo que yo voy a moverme al prime time a la orden de ya", ha adelantado Javier Ruiz en dicho congreso.

Esta alteración en la hoja de ruta está intrínsecamente relacionada con la anticipación de la convocatoria electoral, que propicia que todo cambie radicalmente. Y es que, con la cita ante la urnas fijada para el 29 de noviembre, La Séptima, que tiene previsto iniciar las emisiones el 5, nacerá prácticamente en plena campaña y "como un especial elecciones" en palabras de Ruiz: "Aparentemente viene un canal electoral, porque no teníamos esto previsto".

De momento se desconoce cómo va a ser ese programa, el horario exacto y su marca, pero sí ha dejado claras las líneas maestras tanto de su espacio como de la cadena en su conjunto: "Solvencia uno; directo dos". "Vamos a vender solvencia y vamos a vender directo", ha sentenciado Javier Ruiz, que, a su vez, se ha mojado sobre la noticia política del día: el adelanto de comicios.

"A esta hora me parece que es un movimiento precipitado y que es un movimiento sin ninguna garantía", ha valorado el profesional por tratarse de una maniobra "muy a corto plazo" y con "la izquierda sin montar"; lo cual resulta un inconveniente, en su opinión, para alcanzar una mayoría de Gobierno progresista.