Batalla por los debates electorales del 29-N: RTVE y Atresmedia siguen los pasos de Mediaset y se postulan para su organización

Después de que Mediaset moviera ficha y fuera el primer grupo en anunciar la propuesta de un cara a cara a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ante las elecciones del próximo 29 de noviembre; ahora han sido RTVE y Atresmedia los que se han manifestado y han avanzado también sus ofertas.

De esta manera, RTVE y Atresmedia se movilizan para conseguir organizar los debates tras el anuncio del adelanto electoral al 29 de noviembre por parte de Pedro Sánchez este mismo lunes. Cabe recordar que ambas cadenas ya se encargaron de realizarlos en el año 2023, con Antena 3 y La Sexta ofreciendo el cara a cara entre Sánchez y Feijóo y RTVE el debate a tres con Sánchez, Abascal y Yolanda Díaz tras la negativa del líder del PP.

En esta ocasión, RTVE propone tres tipos de debate y Atresmedia se suma con un cara a cara y un debate a cuatro mientras que Mediaset por ahora solo ha anunciado la propuesta del cara a cara entre los líderes del PP y del PSOE. Queda por ver qué tipo de debate aceptará cada partido y candidato y si optan por escoger una cadena u otra, pues cabe resaltarse la guerra abierta que hay entre el PP y Vox con la cadena pública en los últimos meses; con Feijóo negándose a acudir a cualquier tipo de programa de RTVE tras lo sucedido con Silvia Intxaurrondo antes de las elecciones de julio de 2023 y con el partido de ultraderecha amenazando con entrar con lanzallamas cuando lleguen al Gobierno.

Los debates electorales que propone RTVE

Con el objetivo de asegurar el pluralismo, la neutralidad y velar por los intereses de la ciudadanía, la dirección de RTVE ha trasladado su propuesta para coordinar la celebración de tres grandes debates en sus canales y plataformas, a la espera de la formalización oficial de las candidaturas. Estas son las tres propuestas de debate de RTVE:

Debate “cara a cara”: previsto para el martes 17 de noviembre, confrontaría directamente a los candidatos a la Presidencia de las dos fuerzas políticas con mayor representación en la Cámara Baja.

Debate con los portavoces parlamentarios: propuesto prioritariamente para el lunes 23 de noviembre, contaría con la participación de los representantes del Grupo Popular, Grupo Socialista, Grupo VOX, Grupo Plurinacional SUMAR, Grupo Republicano, Grupo Junts per Catalunya, Grupo Euskal Herria Bildu y Grupo Vasco (EAJ-PNV).

Debate a cuatro: propuesto para el jueves 26 de noviembre, reuniría a los candidatos y candidatas a la Presidencia del Gobierno de las cuatro principales fuerzas políticas que concurran a los comicios.

Todos los debates se emitirían en riguroso directo y en horario de máxima audiencia. Además, RTVE ofrecería su señal institucional de manera completamente gratuita a todos los medios de comunicación e instituciones que lo soliciten. Esta propuesta se realiza sin perjuicio del Plan de Cobertura Informativa definitivo de la Corporación RTVE, que se presentará más adelante ante la Junta Electoral Central.

La oferta de Atresmedia a los partidos

Por su parte, Atresmedia también se ha puesto en contacto ya con los diferentes partidos políticos para lanzar su propia propuesta. Para empezar el grupo de Antena 3 y La Sexta ofrece a los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, la celebración de un debate electoral cara a cara para el próximo 23 de noviembre; el mismo día que RTVE señala para el de los portavoces parlamentarios.

De la misma forma, Atresmedia también propone para el 18 de noviembre un debate a cuatro con los candidatos de las principales formaciones políticas que concurran a las elecciones. Se trata de un día después de la propuesta de RTVE para el cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

Atresmedia cuenta con una sólida experiencia histórica en citas electorales, que se inició en 1993 cuando Antena 3 celebró el primer debate electoral de la historia de la televisión en España: un cara a cara electoral entre Felipe González y José María Aznar. Desde entonces, el Grupo ha continuado como referente informativo, siendo el preferido por los ciudadanos para seguir las citas electorales.

En las últimas Elecciones Generales celebradas en 2023, Atresmedia celebró el único debate con un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo que logró un 46,5% de cuota de pantalla y casi 6 millones de espectadores, siendo la emisión no deportiva más vista de la temporada.