Atresmedia levanta hoy la programación de La Sexta: Cancela la oferta prevista en prime time y precipita el final de su batacazo del curso

Tras modificar toda su programación el pasado viernes tras la caída de los decretos de vivienda en el Congreso con el "no" de PP, Vox y Junts, una vez se ha confirmado el adelanto electoral, La Sexta también ha decidido hacer cambios en su parrilla de prime time y late night de este lunes, 5 de octubre para analizar toda la información sobre la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre.

Así, después de que Pedro Sánchez haya anunciado este lunes la disolución de las Cortes Generales y el adelanto de las elecciones para el próximo 29 de noviembre son muchos los horizontes que quedan abiertos. Para empezar si habrá acuerdo a la izquierda de la izquierda del PSOE y quién será el candidato de Frente Amplio, el nuevo conglomerado de partidos de Sumar y cómo podrá afectar la crisis de la vivienda a la movilización de la izquierda. Por otro lado, está por ver si el PSOE recibe algún castigo por la crisis de Ceuta y los casos de corrupción que afectan a José Luis Ábalos, Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero y el entorno del presidente del Gobierno.

Por ello, para analizar todas estas cuestiones, La Sexta ha decidido movilizarse y sustituir la emisión de 'El Taquillazo', que tenía previsto el estreno de la película 'Última entrega' protagonizada por Juliette Binoche, Morgan Freeman y Frank Grillo para ofrecer en su lugar un nuevo especial de 'El Objetivo' de Ana Pastor a partir de las 23:00 horas , justo después de 'El Intermedio'.

Con ello, Ana Pastor retoma su labor como presentadora de 'El Objetivo' después de que el pasado martes ya participara en el especial de 'La Sexta Noticias' como reportera desde la acampada de la Puerta del Sol y repitiera esa misma labor en el especial de 'Al rojo vivo' del viernes.

De esta forma, 'El Objetivo' regresa a la parrilla de La Sexta después de los especiales que emitió a primeros de septiembre con motivo de la crisis de Ceuta y que se emitieron en el access prime time aprovechando que 'El Intermedio' seguía de vacaciones. Unos especiales que sucumbieron ante 'Horizonte' y que apenas pasaron del 3,6%, 4,2%, 4,8% y 4,1% respectivamente.

🚨 PROGRAMACIÓN ESPECIAL 🚨



🟢 Especial @ObjetivoLaSexta : España, de nuevo en campaña'



📺 A partir de las 23:00 , con @_anapastor_ en laSexta pic.twitter.com/7neBfWeoms — laSexta (@laSextaTV) October 5, 2026

La Sexta lleva 'Congelados' a la madrugada del lunes y acelera su emisión

Por otro lado, La Sexta también ha decidido hacer otro movimiento en su parrilla justo después del especial de 'El Objetivo' y apostar por una nueva entrega de 'Congelados'. Una estrategia con la que Atresmedia trata de acelerar el ritmo de emisión del concurso presentado por Ángel Llàcer y que se ha convertido en uno de los mayores fracasos de esta temporada.

Cabe recordar que tras su estreno en la noche de los martes y después de fracasar al anotar un 3,7% y 294.000 espectadores en su estreno y bajar a un paupérrimo 2,3% y 177.000 espectadores en su segunda entrega, La Sexta ya decidió retirar el espacio producido por Fremantle del prime time la semana pasada enviando el programa a la madrugada tras el especial de 'La Sexta Noticias'.

Ahora, esta semana La Sexta ha optado por ofrecer doble entrega de 'Congelados' en la madrugada de este lunes 5 de octubre tras el especial de 'El Objetivo' y tras la emisión de 'El taquillazo' con la película 'El favor' este martes 6 de octubre a partir de la 1:30 horas en plena madrugada. Un movimiento con el que Atresmedia busca acelerar el desenlace del concurso tras su gran fiasco.

Así queda la programación de La Sexta este lunes, 5 de octubre: