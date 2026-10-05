Sanción disciplinaria en 'Supervivientes All Stars': El castigo histórico de la organización a sus concursantes por saltarse las normas

'Supervivientes All Stars 3' ha tomado drásticas medidas después de que los integrantes del equipo Luna protagonizaran un robo de comida histórico, saltándose así una de las normas básicas del programa de Telecinco. Por tal motivo, la organización les ha impuesto un castigo sin precedentes.

Es habitual en todas las ediciones de 'Supervivientes' que algún participante, de forma individual, robe comida de los redactores. Sin embargo, en esta tercera edición de 'Supervivientes All Stars', ha sido todo el grupo el que ha asaltado la caseta donde trabaja el equipo técnico del reality y, tras hacerse con la totalidad de su comida, la escondieron en su playa para poder disfrutarla cuando quisieran.

Este domingo, 4 de octubre, durante la emisión de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', Sandra Barneda advirtió de que lo ocurrido tendría consecuencias: "No puedo ser clemente, aunque me gustaría". Y lo cierto es que el castigo fue implacable, como cabía esperar después de que los concursantes pasaran olímpicamente de los toques de atención de la organización y robasen cuatro bandejas repletas de sándwiches, aceite de oliva, un cartón de leche, frutos secos y magdalenas, entre otras cosas.

"Si me voy el jueves, estoy orgullosa", decía Chiqui en el vídeo del robo mostrado por el programa. En él, los concursantes de 'Supervivientes All Stars', conscientes de lo que habían hecho, dejaron claro que no se arrepienten. El equipo acudía minutos después para recoger todo lo que tenían y quitarles la comida que habían robado. "Nos quitaron el azúcar, la sal, el aceite, las bandejas, el pan de sándwich…", lamentaba Omar Sánchez. Tras visualizar las imágenes, Sandra Barneda no daba crédito: "Después de vuestro asalto y como ladronzuelos, salís corriendo de la cabaña y os lleváis toda la comida. Empezáis a devorarlo todo".

La organización de 'Supervivientes All Stars' impone un duro castigo a los concursantes

Poco después, la presentadora les daba a conocer el castigo que les había impuesto la dirección. La sanción constó de varias partes. La primera consistió en privarles de poder disputar la prueba de recompensa, en la que podrían haber degustado si hubiesen ganado de una gran fuente de albóndigas. Además, como castigo, el equipo Luna quedará exento de disfrutar de la dotación semanal de alimentos. Por último, todos los integrantes del grupo están nominados disciplinariamente.

Por lo tanto, Ivana Icard y María Jesús Ruiz se suman así a Chiqui, Arkano y Omar Sánchez. Todos ellos, junto a Yola Berrocal, se jugarán esta semana la expulsión. Muy seria, Sandra Barneda les lanzó una advertencia: "Espero que no se vuelvan a repetir comportamientos de este tipo, porque no es propio de supervivientes All Stars". Pese a esto, Marta Peñate confesaba: "Me siento fatal, pero no me puedo arrepentir porque ha sido el mejor momento de sentir comida que he vivido aquí. Perdóname, pero no puedo decirte una mentira".

El castigo del equipo luna por el asalto será la nominación disciplinaria🫣



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Además, la novia de Tony Spina dejaba claro que "nunca quisimos reírnos del equipo, ni mucho menos, pero lo estamos pasando muy mal". Por su parte, Omar Sánchez reconocía lo mismo: "Yo no me arrepiento, lo estamos pasando muy mal, llevamos un mes casi sin comer". Por si no fuera poco con el robo de comida, el equipo decidió comerse también toda la dotación semanal de arroz en previsión de un posible castigo, por eso la dirección optó por requisarles la dotación para la próxima semana.

Pero la cosa no quedó ahí y es que, el equipo Luna, con Marta Peñate al frente, se rebeló contra la organización del programa por la inesperada localización a la que han tenido que mudarse por las protestas garífunas que se están viviendo en la zona donde se graba el reality. Los concursantes se han mostrado muy enfadados por tener que convivir en Laguna Cacao, uno de los peores lugares de los Cayos Cochinos y que ninguno de ellos habían contemplado al firmar el contrato. Así lo dejó claro Peñate: "De saberlo, no hubiera venido".