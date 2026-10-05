El tropezón de Ana Rosa Quintana durante su reacción en pleno directo al adelanto electoral de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha convocado elecciones anticipadas para el próximo domingo 29 de noviembre. Tras dos días de reflexión, el Presidente ha confirmado lo que ya era un secreto a voces, precipitado por el fracaso en el Congreso de los decretos de emergencia que el Gobierno aprobó para atender la crisis de la vivienda. Y ante esta noticia de gran calado, la reacción de Ana Rosa Quintana, no exenta de polémica, ha sido instantánea.

El anuncio, a través de una comparecencia extraordinaria desde la escalinata de Moncloa, ha pillado a la comunicadora ya en antena en la mañana de Telecinco. "Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para sí mismos y para el país. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España siga siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando", han sido las contundentes palabras de Sánchez.

Antes, el Jefe del Ejecutivo ha sacado pecho de una legislatura, ya finiquitada con la disolución de las Cortes: "Nos ha tocado gestionar emergencias inéditas y navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de la guerra en Europa y Oriente Medio; hemos tenido que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas y lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra democracia".

A su vez, Pedro Sánchez ha resaltado que "España se ha convertido en la economía que más crece y más empleo crea de toda la Unión Europea" y que se ha hecho "todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y españolas". "Vamos a dejarnos la piel. Para trabajar y para mereceros vuestra confianza. Para ilusionar. Y para volver a ganar", ha concluido el dirigente socialista a modo de declaración de intenciones.

Pues bien, tras esta comparecencia, a Ana Rosa Quintana se le ha visto especialmente pletórica y apasionada en su programa, que ha tildado su intervención como "primer mitin de campaña", alejada de la debida institucionalidad. A continuación, la presentadora, que desde hace tiempo fantasea con la caída de Sánchez y con poder contarla, ha dado la réplica con una sonada imprecisión.

Ana Rosa Quintana anuncia una dimisión de Pedro Sánchez que no se ha producido

"Se disuelven las Cortes y anuncia su dimisión. Hay una cosa que no entiendo muy bien... Ha hecho un gran mitin electoral, nos ha planteado ya su programa electoral, pero si lo ha hecho todo tan bien, ¿por qué se va?", se ha preguntado, incurriendo en un gran error porque en ningún momento se ha dicho que Pedro Sánchez no vaya a ser el candidato por el PSOE y no hablamos, ni mucho menos, de una dimisión como así le ha corregido Fernando Garea, colaborador habitual.

Un desliz involuntario o, quizás, una mala praxis periodística al hablar de una falsa renuncia que refleja el anhelo de Ana Rosa por su muerte política. Por otro lado, Quintana ha planteado en su mesa de debate en 'El programa de AR' si le han presionado para tomar esta decisión y si le han puesto "los suyos" entre "la espada y la pared", ya que ha reconocido que "su naturaleza no es arrojar la toalla". No obstante, insistimos, esa dimisión no se ha producido.