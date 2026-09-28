A 'El programa de Ana Rosa' se le presenta una peligrosa competencia dentro de la propia Mediaset tras su última decisión de programación

Desde esta semana, 'En boca de todos' anticipa su horario de arranque (de 10:30 a 10:00 horas) mientras se sigue extendiendo hasta la primera edición de 'Noticias Cuatro' (14:00 horas). Así, Nacho Abad gana aún más peso en Mediaset y pasa a comandar cuatro horas de directo ininterrumpidas en las mañanas de Cuatro.

De este modo, la compañía audiovisual ha decidido premiar al formato de actualidad política que produce Mandarina por su imparable ascenso en audiencias. La semana pasada obtuvo el mejor promedio de su historia con un 11,3% de cuota de pantalla y, en el caso específico del jueves 24, firmó su segundo mayor dato desde que comenzó su andadura con un muy destacado 12,6% de share.

Gracias a este excelente resultado, 'En boca de todos' se alzó como la oferta líder de su franja entre las televisiones comerciales, adelantando así a Telecinco ('El programa de Ana Rosa' + 'El Tiempo Justo'), a Antena 3 ('Espejo Público' + 'Cocina Abierta con Karlos Arguiñano') y, sobre todo, a La Sexta, su rival más directo, que rindió a la mitad con Antonio García Ferreras y su 'Al Rojo Vivo'.

Con este alargamiento de treinta minutos, el espacio conducido por Nacho Abad afronta un nuevo adversario: 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo (de 10:00 a 10:35 horas) en RTVE. Pero no solo eso: el cambio de programación también supone que Ana Rosa Quintana tenga que rivalizar media hora más con una oferta que cada vez atrae a más adeptos.

En otras palabras, hablamos de una competencia mucho más dura para la veterana presentadora, con la paradoja de que ésta se produce no fuera, sino dentro del propio grupo de comunicación. Su tertulia política confrontará más tiempo con 'En boca de todos' y esto implica una nueva contrariedad en un momento en el que sus resultados de audiencia son más frágiles pese a que se sitúan por encima de la media de Telecinco.

De hecho, durante este mes de septiembre, se han producido ya algunos sorpassos de Nacho Abad a Ana Rosa Quintana que dan buena cuenta de la fuerza con la que está creciendo el matinal de Cuatro en detrimento de la cadena principal de Mediaset. Por tanto, no es descabellado afirmar que la decisión de otorgar más terreno a 'EBDT' podría repercutir (o socavar) el funcionamiento de 'El programa de AR'.

Así queda la programación matinal de Cuatro desde esta semana con la ampliación de 'En boca de todos':