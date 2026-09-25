La Sexta sale en tromba contra 'Horizonte' para denunciar lo que se vio en la última emisión con Iker Jiménez y Carmen Porter

Numerosos rostros de La Sexta, la propia cadena y el director de sus servicios informativos han salido en tromba contra 'Horizonte' por cuestionar el reportaje de Andrea Ropero y el equipo de 'El Intermedio' sobre el desahucio de Maricarmen. Recordemos que fue el único programa de televisión que documentó desde dentro el lanzamiento, obteniendo así unas imágenes que han dado la vuelta al país y que han elevado el tono de la contestación social que ha desatado este suceso.

Pues bien, en mitad de un debate en el espacio de Cuatro sobre si Maricarmen ha sido utilizada para orquestar una campaña mediática, Carmen Porter lanzó una conspiración que está levantando ampollas. Concretamente deslizó que la cobertura del desalojo estaba organizada para su posterior uso con fines políticos.

"Mira si estaba organizado que hasta había cámaras dentro de la casa; cámaras que me imagino que esta pobre señora no sabría utilizar. Eran cámaras profesionales que estaban grabando cómo la Policía tiraba la puerta desde dentro", pronunció Porter. Así, de algún modo, se estaba desacreditando la aplaudida labor de Ropero y su equipo de 'El Intermedio'.

Además, uno de los colaboradores de la mesa de análisis de 'Horizonte' retorció aún más el discurso y llegó a verbalizar que a Maricarmen "le han prometido algo" para prestarse a una "campaña mediática". Palabras muy polémicas que Carmen Porter avaló: "Claro, la han utilizado de todas las formas a esta mujer".

Ante esta intervención, Andrea Ropero, visiblemente ofendida, no ha podido reprimirse y ha atacado duramente a 'Horizonte', sacando la cara por su trabajo y por el tratamiento informativo que 'El Intermedio' hizo sobre el desahucio: "Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo de 'El Intermedio'".

Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo @El_Intermedio @laSextaTV pic.twitter.com/kTkyaB80rL — Andrea Ropero (@andrearopero) September 25, 2026

La Sexta responde: "Orgullosos de contar con periodistas que hacen su trabajo con rigor, empatía y sin ruido"

Posteriormente, sobre la publicación de Ropero, en la que además ha adjuntado la secuencia en cuestión, la propia cuenta oficial de La Sexta ha lanzado un post, entrando en la 'cruzada' con 'Horizonte' con una breve pero atronadora frase: "Orgullosos de contar con periodistas que hacen su trabajo con rigor, empatía y sin ruido".

Orgullosos de contar con periodistas que hacen su trabajo con rigor, empatía y sin ruido. https://t.co/cmRsZ40xW6 — laSexta (@laSextaTV) September 25, 2026

En paralelo, César González Antón, director de 'La Sexta Noticias', también ha entrado al trapo contra el formato de Iker Jiménez y Carmen Porter y, en su caso, sin medias tintas y sin contemplaciones: "Podrán tener mucha audiencia. Pero tienen muy poca decencia".

Podrán tener mucha audiencia. Pero tienen muy poca decencia. https://t.co/DDPW2iMuWb — César González Antón (@CESAR_G_ANTON) September 25, 2026

Quien también ha cargado las tintas contra 'Horizonte' ha sido Jordi Évole, cuya reacción tampoco se ha hecho esperar. "Se retratan solos. Los mismos que convirtieron en plató de televisión las playas de Ceuta. Aquella invasión mediática estaba bien pero esto de acompañar a Maricarmen no", ha escrito el catalán, reprobando la cobertura que se está haciendo de la crisis migratoria en la ciudad autónoma y señalando un doble rasero, a su juicio, en el tratamiento informativo del caso Maricarmen. "Venceréis pero no convenceréis. Todo mi respeto y apoyo al trabajo de Andrea Ropero", ha añadido el comunicador de Atresmedia.

Se retratan solos.

Los mismos que convirtieron en plató de televisión las playas de Ceuta. Aquella invasión mediática estaba bien pero esto de acompañar a Maricarmen no.

Venceréis pero no convenceréis.

Todo mi respeto y apoyo al trabajo de @andrearopero https://t.co/HccwXD5u4Q — Jordi Évole (@jordievole) September 25, 2026

A las palabras de Andrea Ropero, Jordi Évole, César González Antón y La Sexta se ha sumado Iñaki López, que, igualmente, ha arremetido contra el formato de Mediaset, exigiendo pruebas para sustentar tal elucubración: "Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce. Pero no pueden. Es una patraña. Otro bulo".