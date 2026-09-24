La mítica 'Compañeros' regresa 25 años después: Atresmedia trae de vuelta a Quimi y Valle y al elenco original de la serie

Tras reabrir el colegio Zurbarán con 'FoQ: la nueva generación', ahora Atresmedia se ha propuesto recuperar otra de sus ficciones juveniles más importantes. Así, tal y como publica El Mundo y ha verificado El Televisero, el grupo trabaja junto a Globomedia en el regreso de 'Compañeros' después de 25 años.

La intención de la cadena y la productora es volver a contar con buena parte del elenco original de la serie. Y es que precisamente el objetivo de esta vuelta es mostrar a los fans qué ha sido de Quimi (Antonio Hortelano) y Valle (Eva Santolaria) y cómo se encuentran en la actualidad.

De este modo, el Colegio Azcona no volverá a abrir sus puertas sino que la nueva 'Compañeros' estará centrada en la vida adulta de la primera generación de la ficción y qué ha sido de ellos después de 25 años. La serie mostrará el presente de todos esos personajes y aclarará que les ha pasado a lo largo de los años. ¿A qué se dedican ahora? ¿Han formado una familia? ¿Están casados, divorciados o solteros?

"En Atresmedia no recuperamos marcas míticas solo por nostalgia. Las recuperamos si hay una historia interesante que contar detrás", asegura Montse García, la directora de Ficción de Atresmedia al medio citado. "El vínculo entre los fans y los personajes originales era tan fuerte, que si la serie volvía debía ser con esos mismos personajes para contar qué ha sido de sus vidas", añade sobre este inesperado regreso.

"Si lo reduces a pura trama, la nueva Compañeros será diferente. Aquella era una serie de chicos de instituto y esta nueva es una serie de esos mismos chicos ya entrados en la cuarentena", avanza la directiva sobre esta nueva versión de la célebre serie que conquistó a millones de españoles entre 1998 y 2002.

Pau Freixas, el director que se pondrá al frente del regreso de 'Compañeros'

Reparto original de 'Compañeros'

Para la nueva 'Compañeros', Atresmedia se ha aliado tanto con Globomedia, la productora original de la serie, como con Filmax. "Hay series que forman parte de una época y otras que se convierten en parte de nuestras vidas. Compañeros fue una de ellas. Más de 25 años después, volver a este universo es reencontrarnos con una generación que creció con sus personajes y con historias que todavía hoy nos resultan cercanas", confiesa por su parte María José Rodrñiguez, directora general de Globomedia.

Esta nueva serie estará dirigida por Pau Freixas ('Pulseras rojas', 'Sé quién eres', 'Todos mienten') y tanto las productoras como la propia cadena tienen la "ambición de hacer una serie nueva, contemporánea y conectada con el espíritu de la original". "Compañeros seguirá hablando a una generación pero esta vez desde la perspectiva de quienes hace tiempo que dejamos atrás el instituto", añade María José Rodríguez.

Por su parte, Eva Santolaria confiesa que siente mucha responsabilidad ante este regreso. "Siento una gran responsabilidad haciendo este reencuentro. "Soy consciente del cariño que el público tiene a la serie y a los personajes y, por tanto, del riesgo a decepcionar", sentencia la actriz que volverá a meterse en la piel de Valle Bermejo después de más de 25 años.

Con respecto al reparto de la nueva 'Compañeros', por ahora desde Atresmedia solo confirman que estarán Antonio Hortelano y Eva Santolaria aunque la intención es "recuperar el grueso de aquella pandilla de personajes y ver qué les ha deparado la vida en todos estos años". De modo que se espera que Julián González, Manuel Feijóo, Duna Jové, Lara de Miguel, Nicolás Belmonte o Virginia Rodríguez puedan regresar también a la ficción.

Quién no estará en este regreso de 'Compañeros' será uno de sus míticos directores y guionistas. Así, Manuel Ríos San Martín ha confirmado en sus redes sociales que él no formará parte de este nuevo proyecto. "Como igual ya sabéis, vuelve Compañeros. Yo estoy centrado en mi nueva novela No te fíes de ellos y no tengo nada que ver con el proyecto. Ha sido una serie que ha marcado la vida de mucha gente. Ojalá salga bien el reencuentro, os lo merecéis", ha escrito el director y escritor.