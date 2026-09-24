El nutricionista Pablo Ojeda revela el motivo de su marcha de 'El verano se mueve' en Telecinco: "Yo no podía estar en un programa así"

El paso de Pablo Ojeda por Mediaset ha sido breve. Tras años vinculado a Atresmedia, hace unos meses, el grupo de comunicación italiano anunció la incorporación del nutricionista y creador de contenido a 'El verano se mueve', el programa vespertino presentado por Ion Aramendi en Telecinco. Sin embargo, de la noche a la mañana, desapareció del magacín sin darse ninguna explicación al respecto.

Ahora, el propio Pablo Ojeda ha desvelado el motivo por el que tomó la decisión de abandonar el formato. Lo ha hecho durante una sincera entrevista en el podcast 'Lo que tú digas'. "Esto no lo he contado. Me he ido de un programa de televisión, recientemente, en Mediaset", ha empezado diciendo, antes de revelar las razones de su marcha.

"Llevaron a una chica famosa que en redes sociales decía que había perdido 50, 60 kilos en seis, siete meses. Lo que había perdido no era viable. Que tú no tengas hábitos, que tú no tengas rutinas, que tú no seas constante no es mi culpa, pero yo lo he hecho bien", ha explicado. Pero, lejos de quedarse ahí, el nutricionista sevillano cuenta que "resulta que en privado, antes de salir a la televisión, le pregunté 'Oye, a mí los números como profesional no me salen. ¿Qué has hecho?'".

Para su sorpresa, ella le contestó: "He dejado de comer y ha llegado un momento en el que me desmayaba y cuando me desmayaba me quedaba en el suelo hasta el siguiente desmayo. Eso lo contó en una sala que había allí diecisiete personas y con todo su arte diez minutos después sale en pantalla y cuenta una historia que yo estaba diciendo 'ostia, ¿esto es verdad lo que está diciendo?'".

Así es que al día siguiente, Pablo Ojeda dijo "yo no puedo estar en un programa así. Cualquier chiquilla que esté perdiendo peso y salga esta mujer diciendo que ella ha perdido 70 kilos en 7 meses haciendo las cosas bien, ¿qué puede sentir esa niña? No me pareció bien, no me pareció ni medio ético y yo no podía estar en un programa así", sentencia.

¡Engañan a las niñas!



🎙️ El episodio completo con @pabloojedaj ya disponible en todas las plataformas. Busca LO QUE TU DIGAS. pic.twitter.com/h2zMQKVT0d — Lo que tú digas (@LQTDradio) September 23, 2026

Pablo Ojeda recuerda su adicción al juego y sus problemas con la bulimia

Por otro lado, Pablo Ojeda también ha recordado sus problemas con las adicciones y la bulimia que sufrió antes de cuidar su alimentación y dedicarse a la divulgación. "La ludopatía me trajo los problemas de intentos de suicidio, que se te pase por la cabeza vender un órgano para conseguir dinero…", relata el sevillano. Todo empezó cuando abrieron debajo de su casa "un centro recreativo de tragaperras".

Un día, bajó y echó 5 euros y se llevó 80: "Me fui a mi casa con una peligrosa sensación de felicidad. Y claro, quieres repetir ese patrón, y ya no son 5 euros lo que echo, ya son 10". ·"Al ludópata le alimenta la esperanza de ganar y en el momento en el que ganas, todo lo demás lo olvidas", lamenta el divulgador, quién también ha recordado la "bulimia purgativa" que sufrió durante dos años debido al bullying que vivió en el instituto.

Según Pablo Ojeda "medía 1,83 metros y pesaba 60 y pico kilos. Recuerdo perfectamente que salí, me tomé más copas de la cuenta, llegué a casa, vomité y, al día siguiente, como mi obsesión con el peso era constante, me pesé y no había cogido ni un gramo. Entonces dije: 'He vomitado y no he cogido peso'. Mala información le mandé a mi cerebro y entonces empecé a vomitar", cuenta en el citado podcast.