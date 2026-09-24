Reacción unánime al reportaje de 'El Intermedio' con Andrea Ropero que documentó el desahucio de Maricarmen desde dentro

Imposible no estremecerse con el reportaje que ha emitido 'El Intermedio' este miércoles, 23 de septiembre, día en el que se ha ejecutado el desahucio de Maricarmen. La inacción de las administraciones ha provocado que esta mujer de 87 años y en silla de ruedas haya sido sacada de su casa en favor de un fondo de inversión.

Este desahucio empezó hace siete años, pero ha sido en la madrugada de este miércoles cuando se ha llevado a cabo, pese a las decenas de personas que no dudaban en acampar frente a la vivienda de Maricarmen para evitar que la desalojaran. Y durante sus últimas horas en la que ha sido su vivienda toda su vida, Andrea Ropero ha acompañado a la mujer, a la que entrevistó para 'El Intermedio'.

A primerísima hora de la mañana, la madrileña ya se encontraba despierta. Al ser preguntada por su estado anímico reconoció sentirse "cansada, muy cansada y esperando" a lo que finalmente acabaría ocurriendo. Aunque esa noche admitía haber descansado "un poco", porque en la víspera se había cansado "tanto" que estaba agotada. Y es que, durante la tarde del martes, cientos de personas se agolparon en las inmediaciones de su domicilio para impedir esta injusticia.

Maricarmen, que llevaba años luchando por permanecer en su vivienda, reconocía en 'El Intermedio' sentirse muy agradecida al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, así como a todas las personas anónimas, y también numerosos rostros conocidos como Inés Hernand, Sarah Santaolalla o la cantante Ana Belén, que se habían acercado durante la tarde del martes a darle su apoyo: "Siento una gran alegría y un gran respeto por toda esa gente que está luchando por mí en la calle porque es mi familia".

Quienes no han estado a su lado son las administraciones. Así lo ha reconocido, con pesar, la propia Maricarmen en 'El Intermedio'. Según reveló, la Comunidad de Madrid le ofreció "una habitación en el Ritz", horas antes del desahucio, pero nadie le ha dado una solución real. Al ser preguntada por si había recibido respuesta a una carta que envió a Pedro Sánchez, dejó claro que no: "Ni el Gobierno, ni la Comunidad, ni Almeida ni Ayuso". De hecho, confesaba que había perdido la esperanza, porque "no han hecho ni caso al documento de la ONU" en el que se pedía que se paralizara el desalojo.

La petición de Maricarmen a las personas que le han dado su apoyo

Aunque la madrileña era consciente de que su lucha tenía muy pocas opciones de éxito, ha solicitado que quienes han tratado de evitar su desahucio "sean valientes y sigan luchando": "Aunque yo no gane, sí gano si continúa su lucha para tratar de solucionar esta desagradable situación que tenemos en España". "Esta gente que está en la calle está luchando por algo digno, porque la gente pueda vivir en su casa y que nadie venga a echarlos, ni con niños pequeños y con gente mayor", afirmó.

Junto a Marcicarmen, en todo momento ha estado su primo Vicente, quien contaba en 'El Intermedio' que "el proceso ha sido duro también desde el punto de vista físico", puesto que ha supuesto para ella "un deterioro importante". "No tiene alternativa habitacional. La única familia que tiene cercana somos nosotros, y vivimos en un apartamento de 58 metros cuadrados fuera de Madrid", explicaba el hombre a Andrea Ropero.

Su sobrina Vanessa también le ha acompañado en sus últimas horas en el domicilio donde ha vivido 70 años. Instantes antes de la llegada de la Policía para ejecutar el desahucio, esta expresaba "rabia, frustración, pena y tristeza" ante la "falta de justicia": "No es solamente mi tía la que está sufriendo. Esto, desgraciadamente, le está pasando a muchísima gente", lamentaba.

A las 12 en punto de la mañana, los agentes llamaron a la puerta de Maricarmen. "Hola, venimos a cumplir un mandato judicial, ¿vale? Tenemos que hacer nuestro trabajo", aseguraba uno de los antidisturbios. A petición de Vicente, la mujer abandonaba el domicilio acompañada de los sanitarios del SAMUR y no por los agentes, ya que "no es una delincuente". Y así, en una camilla, la madrileña abandonó el inmueble de Retiro en el que ha vivido 70 de sus 87 años.

🔴 @andrearopero es la única periodista que ha vivido el desahucio de Maricarmen desde dentro de la propia vivienda. Esto es lo que ha visto. #elintermedio pic.twitter.com/LHD2YmrDZs — El Intermedio (@El_Intermedio) September 23, 2026

Aplauso generalizado y desolación ante el reportaje de Andrea Ropero para 'El Intermedio'

La pieza de 'El Intermedio' dedicado al desahucio de Maricarmen ha recibido el aplauso unánime en las redes sociales. Los usuarios de X se han mostrado estremecidos y conmocionados ante la última entrevista de la mujer antes de abandonar su casa.

"Grande Andrea Ropero la periodista de 'El Intermedio' fue la única que vivió el desahucio en el interior de la vivienda de Mari Carmen, terrible el momento del desahucio cuando la policía rompe la puerta. Muy triste todo", escribía un tuitero. Mientras que otro añadía: "Qué indignidad de sociedad, políticos, fondos buitre y sistema que permite esto. Sinvergüenzas. Y gracias a Andrea Ropero por hacernos testigo de esta miseria social". Un tercero aseguraba que era lo "más desgarrador que he visto en mi vida".

Qué duro es esto. Se te parte el alma.



Y gracias, @andrearopero, por tu trabajo. pic.twitter.com/2iJCYiGxvk — Mario (@PiedrafitaMario) September 23, 2026

Brutal el reportaje de Andrea, y todo el equipo, gracias por grabar y emitir las imágenes que nos deberían de avergonzar como sociedad. Maricarmen mandó una carta a Pedro Sánchez y no tuvo respuesta. https://t.co/JoxIfZrlJC — Gonzalo FQS 🏳️‍🌈 (@Lalo_Ferq) September 23, 2026

Qué bien tratado el tema del desahucio

Qué delicadeza en las preguntas de @andrearopero

Qué cariño le transmite a Mari Carmen durante la entrevista

Qué necesario es @El_Intermedio pic.twitter.com/U1va1bvbhk — BĒR (@BernarGM) September 23, 2026

Maravilloso reportaje, desde dentro, nos hace sufrir un poco lo que sufre Maricarmen, y enviar más de 50 policías a hacer este trabajo sucio es una vergüenza, el juez que lo hace, dormirá bien? https://t.co/1l4FTl3lP8 — carlos villagómez (@inmcalvario) September 23, 2026

Grande @andrearopero, la periodista de El Intermedio fue la única que vivió el desahucio en el interior de la vivienda de Mari Carmen, terrible el momento del desahucio cuando la policía rompe la puerta.

Muy triste todo. pic.twitter.com/Wbng5z8Nfj — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 23, 2026

Qué indignidad de sociedad, políticos, fondos buitre y sistema que permite esto. Sinvergüenzas. Y gracias a @andrearopero por hacernos testigo de esta miseria social. https://t.co/lmTQu22diZ — LukaES (@LukaEurovision) September 23, 2026

Un reportaje lleno de estupor,dolor, sufrimiento, indignación, impotencia, y resignación ante la situación de #MariCarmen y tantas otras MariCarmenes q lo sufren😔

Gracias @andrearopero x mostrar la realidad q vivimos. @El_Intermedio https://t.co/JGHENZbUQT — FONSSOLIS (@Msol59) September 23, 2026

No sé como describir lo que siento después de ver este vídeo. https://t.co/yRx6lJ6hH1 — Alberto D. (@aldopa8) September 23, 2026

Los pelos de punta https://t.co/aHndxCuuCM — Elena (@lena_rs96) September 23, 2026

o sea es de lo más desgarrador que he visto en mi vida qué dolor https://t.co/LWDmlCdaXz — ensalada carrisi (@LoadingGH) September 23, 2026

Desolador, absolutamente desolador 👇🏼 pic.twitter.com/nl7WuUTSvQ — Jaime Villalba Navarro (@VillalbaNavarro) September 23, 2026

me hierve la sangre…. https://t.co/RWv5W1qVm6 — Marina Yañez ۞ (@marinayanez_) September 23, 2026

Esto, para los anales de la vergüenza de este país. https://t.co/4zXx7ERfGd — Jon Nagore (@jnagore) September 23, 2026

Lo siento, pero nunca me váis a convencer de que la policía está para protegernos, protegen al poder y a los poderosos https://t.co/XF125NrSKh — Juanjoparre🌴🎆 (@juanjoparre2) September 23, 2026