RTVE levanta su programación tras el desahucio de Maricarmen: Cambia a última hora la oferta de La 1 en la noche del miércoles

Aprovechando el interés que hay puesto en el mediático desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha sido desalojada de la vivienda en la que llevaba más de 70 años, después de que un fondo buitre se haya negado a prorrogar su contrato, TVE ha decidido modificar su programación de este miércoles, 23 de septiembre a última hora para poner el foco en el problema de la vivienda.

Así, después de haberse volcado durante este miércoles tanto en 'La Hora de La 1' como en 'Mañaneros 360' por la mañana así como en el Canal 24 horas al cubrir en directo el desahucio y seguir analizando todo lo sucedido por la tarde en 'Directo al grano' y 'Malas Lenguas', La 1 ha anunciado un cambio en su parrilla de late night eliminando la reposición que tenía prevista de 'El Túnel'.

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De esta manera, La 1 anuncia que después de la gran final de 'El Túnel' ofrecerá dos programas dedicados a la vivienda que ya fueron emitidos anteriormente en su prime time. En concreto, la cadena pública recuperará a partir de las 0:40 horas la entrega de 'Se nos ha ido de las manos', el programa de Carles Tamayo sobre el asunto de la vivienda titulado 'Un activo seguro'. Justo después, a las 01:55 horas, La 1 volverá a ofrecer el documental de 'En portada' llamado 'Vivienda, ¿derecho o negocio?'.

Fue el pasado mes de abril cuando TVE ofreció dichos programas. El estreno de 'Se nos ha ido de las manos' el jueves 23 de abril se quedó en un 8% y 540.000 espectadores llegando a ser superado por 'Horizonte' en Cuatro así como por 'Supervivientes' en Telecinco y la serie '¿A qué estás esperando?' en Antena 3. Mientras, el especial de 'En portada' emitido el martes 21 de abril en La 2 se quedó en un 1,5% y 195.000 espectadores.

Esta noche, después de la gran final de #ElTúnelTVE, @La1_tve pone el foco en la vivienda



🏠 ‘Se nos ha ido de las manos: Un activo seguro’, con Carles Tamayo, que analiza cómo funciona el sector inmobiliario desde dentro



🔎 Y después, ‘Vivienda: ¿derecho o negocio?’, de… pic.twitter.com/MdgD3xo1aC — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 23, 2026

Así queda la programación de La 1 este miércoles 23 de septiembre

21:45 horas - 'La Revuelta'

23:00 horas - 'El túnel: avanza y gana' (estreno)

00:40 horas - 'Se nos ha ido de las manos': 'Un activo seguro' (reposición)

01:55 horas - 'En portada': 'Vivienda, ¿derecho o negocio?'

Carles Tamayo analizó el problema de la vivienda en 'Se nos ha ido de las manos'

En la primera entrega de 'Se nos ha ido de las manos', Carles Tamayo analiza cómo funciona el sector inmobiliario desde dentro, un sector en el que el beneficio económico manda por encima de todo. Carles Tamayo crea su propia empresa inmobiliaria, Voltor & Voltor, para descubrir desde dentro cómo funciona el sector. Acudirá a ferias inmobiliarias donde conocerá a inversores que le invitan a rentabilizar activos e incluso a participar en una inversión millonaria.

El reconocido periodista de investigación y cineasta conocerá a las personas que viven en esos edificios: familias que podrían quedarse sin hogar para satisfacer la avaricia de otros. Una búsqueda que tiene un coste excesivo que, como sociedad, se nos ha ido de las manos.

Mientras que en el especial de 'En portada' también se investigó sobre el asunto de la vivienda y el problema de los fondos de inversión. El programa que presenta Lorenzo Milá habló con personas afectadas y con inversores para entender qué y quién mueve los hilos del mercado inmobiliario.