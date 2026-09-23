Mediaset suelta la bomba y anuncia el regreso de Belén Esteban a Telecinco, con una entrevista en 'De Viernes' esta semana

Después de incesantes rumores en las últimas semanas, se confirma el bombazo: Belén Esteban regresa a Telecinco tres años después de su salida con el final de 'Sálvame' para ser protagonista de "la gran entrevista" de esta semana en el programa 'De Viernes'.

Tal y como ha anunciado la propia Mediaset mediante un breve comunicado, su esperadísima reaparición en la cadena de Fuencarral se producirá este próximo 25 de septiembre, a partir de las 23:00 horas, con los periodistas Santi Acosta y Beatriz Archidona al frente. Se deduce que su intervención ocupará la práctica totalidad de la emisión.

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Asistimos así a un movimiento de especial relevancia y significado en el grupo audiovisual, pues supone traer de vuelta a la pantalla de Telecinco al rostro por antonomasia del universo 'Sálvame', al que se decidió poner fin en junio de 2023 después de más de catorce años ininterrumpidos en antena. También denota un paso más en la recuperación del ADN del canal.

💥Belén Esteban, protagonista de la gran entrevista de esta semana en ¡De Viernes! en @telecincoes pic.twitter.com/pi9eBB5CMA — Mediaset España (@mediasetcom) September 23, 2026

Belén Esteban sigue así la estela de otras caras relacionadas con el extinto formato de corazón como Terelu Campos, Karmele Marchante o, en particular, Lydia Lozano, que retornó a Telecinco hace exactamente un año, también de la mano de 'De Viernes', con una entrevista en pleno prime time para enaltecer así dicho regreso.

De momento, se desconoce si será una reaparición de carácter puntual o si implicará su fichaje como colaboradora por el espacio que produce Mandarina. Probablemente, este segundo escenario estará condicionado al rendimiento en audiencias de la entrevista, que se trata, a priori, de una de las exclusivas más poderosas de 'De Viernes' de los últimos tiempos.

De hecho, la vuelta de Belén Esteban se sustancia en un momento muy propicio en el que su nombre se ha colocado, de nuevo, en el mapa mediático tras la irrupción de Juls Janeiro, que le ha declarado la guerra públicamente en las últimas semanas con múltiples ataques personales de por medio. A este y otros frentes tendrá que responder en el plató de 'De Viernes'.

Además, hay que recordar que no solo hablamos de su regreso a Telecinco después de más de tres años; también es su vuelta a la televisión, en general, tras abandonar 'No somos nadie' en TEN y participar en el fallido talent show 'Top Chef: Dulces y famosos' en La 1 de RTVE. Desde entonces, la de Paracuellos ha permanecido alejada de la pequeña pantalla. Es por ello que esta reaparición en 'De Viernes' cobra un doble interés y supone un golpe maestro del programa de Mediaset.