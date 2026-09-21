Incredulidad con Jorge Javier Vázquez por su dardo a Ana Rosa Quintana y su 'monopolio' en Telecinco: "Momento histórico"

Jorge Javier Vázquez ha regresado a Telecinco sin miedo a nada ni a nadie. Hace dos semanas en su vuelta, el presentador no dudó en mostrar una crítica velada a la ideología de los programas que emite la cadena. Pero, este lunes, el catalán ha ido más allá al señalar directamente a Ana Rosa Quintana y a su productora, Unicorn Content, por controlar buena parte de la programación diaria del canal de Mediaset.

Y es que, desde este lunes, Unicorn produce toda la parrilla matinal de Telecinco entre las 8:00 y las 15:00 horas con 'La mirada crítica' de Ana Terradillos, 'El programa de Ana Rosa', el nuevo 'El tiempo justo' con Joaquín Prat y 'Vamos a ver' con Patricia Pardo. Posteriormente, tras los informativos, la productora retoma el control de Telecinco con 'El verano se mueve' de Ion Aramendi entre las 15:50 y las 18:00 horas.

De esta forma, la factoría de Ana Rosa Quintana cuenta con hasta nueve horas de producción en el day-time de Telecinco, siendo así la compañía que más horas produce de toda la televisión. Y es que a ello hay que sumar también las cuatro horas de duración de 'Fiesta' los sábados y los domingos más otros proyectos como 'En el punto de mira' y el próximo estreno de la serie 'Marusía. Vientos de honor'.

Por ello, Jorge Javier Vázquez no se ha cortado nada al lanzar un 'hachazo' tanto a la que en su día fue su jefa en 'El programa de Ana Rosa' y en 'Sabor a ti' como a la propia Mediaset por entregarle prácticamente el control de la cadena. "Muy buenas tardes. Bienvenidos a 'El diario de Jorge'. Son casi las seis de la tarde, las cinco de la tarde en Canarias, y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana", ha soltado sin pudor el presentador.

"Aquí estamos. Hecho histórico eh, hecho histórico", ha repetido Jorge Javier Vázquez antes de hacer un breve avance de los contenidos e invitados que iban a pasar este lunes por el plató de su programa.

Empieza fuerte la semana Jorge Javier en ‘El Diario de Jorge’



“Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias y estamos viviendo un momento histórico en Mediaset, a esta hora de la tarde, este es el primer programa que NO produce Ana Rosa” 😂



Los cuchillos, chillo pic.twitter.com/r7OHEkn3pd — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) September 21, 2026

En este sentido, cabe recordar que 'El diario de Jorge' está producido por Boomerang TV. Mientras que los otros dos formatos de la tarde, como son los concursos 'Rueda la letra' y 'Allá tú', también cuentan con otras productoras como Bulldog TV y Gestmusic, siendo, junto a Warner ITVP ('First Dates'), las únicas compañías que producen formatos diarios en Telecinco lejos del monopolio de Ana Rosa.