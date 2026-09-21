RTVE toma medidas con el programa de Jesús Vázquez en La 1 y acelera su despedida en dos noches de emisión consecutivas

Tres semanas es lo que ha durado 'El túnel: avanza y gana' en la programación de La 1. Y es que aunque el concurso presentado por Jesús Vázquez tenía cuatro entregas, TVE ha decidido acelerar el ritmo de emisión del formato y concluirá su primera temporada la próxima semana con doble entrega.

Así, TVE ha decidido duplicar la emisión de 'El túnel: avanza y gana' la próxima semana con la emisión de la semifinal el martes 22 de septiembre a las 23:00 horas. Con ello, el concurso se verá las caras con 'En tierra lejana' en Antena 3, 'Código 10' en Cuatro, 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' en Telecinco y el concurso 'Congelados' en La Sexta así como con 'Versión española' en La 2.

Al día siguiente, el miércoles 23 de septiembre, La 1 ofrecerá la gran final de 'El túnel: avanza y gana' en la que se conocerá al ganador del gran duelo final y el concursante que se llevará los 150.000 euros del premio tras semanas de intensos duelos de estrategia, cultura general y tensión psicológica.

Esta estrategia de TVE busca por un lado mantener la atención de la audiencia y no alargar en el tiempo la competición. Y es que a falta de las dos entregas finales, quedan 16 de los 32 concursantes que han participado en la primera edición de 'El túnel: avanza y gana'. Los participantes supervivientes tendrán que demostrar que no solo basta con dominar las diferentes categorías de preguntas, sino saber gestionar la presión extrema de los últimos metros y las decisiones estratégicas para conseguir llegar al Túnel y llevarse el premio.

💣¡Llega la 𝐒𝐄𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐒𝐈𝐕𝐀 en 𝐄𝐋 𝐓𝐔́𝐍𝐄𝐋!



🔥El martes, la semifinal, y el miércoles, la 𝐆𝐑𝐀𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋



⏰Después de @LaRevuelta_TVE en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/WRlJiUsvZi — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 19, 2026

Asimismo, con este plan, TVE sigue rellenando la noche del martes tras el final de 'Dog House' hace dos semanas y a la espera de fijar el regreso de 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez. Cabe recordar que la semana pasada, La 1 optó por ofrecer una noche de cine dedicada a la saga de James Bond con la emisión de 'Spectre 007'.

'El túnel: avanza y gana' ofrecerá su gran final después de haberse situado como el concurso de estreno más visto del año con un 12,2% y 949.000 espectadores en su primera entrega y un 10% y 667.000 seguidores en la segunda entrega emitida el pasado miércoles, siendo segunda opción de la noche en ambas ocasiones por detrás de 'La isla de las tentaciones' y superando a 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3.