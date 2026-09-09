El público dicta sentencia al estreno de 'El Túnel' de Jesús Vázquez en TVE y hay una comparación generalizada

La 1 ha estrenado este miércoles, 9 de septiembre una de sus nuevas apuestas para el prime time, el concurso 'El túnel: avanza y gana' con Jesús Vázquez como presentador.

'El Túnel: avanza y gana' es un formato original producido por RTVE en colaboración con Fremantle España, creado por Eureka Studios y distribuido por Fremantle. El formato combina cultura general, estrategia, tensión y emoción en una competición en la que cada respuesta y, sobre todo, cada decisión pueden cambiar el rumbo del juego.

32 participantes comienzan un recorrido que solo uno podrá completar para optar a un premio de 150.000 euros. Los 32 participantes comienzan la competición con un valor económico asignado. Y hay una particularidad fundamental: es 'El Túnel' quien marca el comienzo de cada batalla. Decide qué concursante entra en juego y determina la categoría en la que tendrá que competir.

Las categorías recorren todo tipo de ámbitos y ponen a prueba la cultura general y la rapidez mental de los participantes. También hay Categorías Premium: duelos especiales que incorporan dinero extra y pueden alterar el equilibrio económico entre los concursantes.

Elegidos los dos adversarios, comienza el duelo. Los concursantes se enfrentan a una sucesión de preguntas mientras avanzan o retroceden físicamente por 'El Túnel'. El objetivo es alcanzar antes que el rival el final del recorrido. El vencedor incorpora el valor de su rival a su marcador y debe tomar inmediatamente otra decisión: arriesgarse a seguir jugando para tener el control de contra quién compite o retirarse a tiempo.

La competición avanza a lo largo de cuatro programas en los que se irán eliminando participantes. Solo dos de ellos llegarán a la gran final, que esconde un último giro: un cambio en la forma de jugar que hará que la estrategia cobre más importancia en un último recorrido por 'El Túnel'. Solo uno conseguirá cruzarlo y convertirse en el ganador.

El veredicto de la audiencia de RTVE a 'El Túnel'

El estreno de 'El túnel: avanza y gana' ha generado muchas reacciones por parte de la audiencia en redes sociales. Y si hay un comentario muy repetido es lo mucho que se parece a 'The Floor', el concurso que presenta Chenoa, y cuya tercera edición llegará muy pronto a La 1. Eso sí, las comparaciones son odiosas porque para muchos espectadores el nuevo formato de Jesús Vázquez sale perdiendo con respecto al otro formato.

#ElTúnelTVE es como ‘The Floor’ con los asientos de ‘La voz’, no? Jajaja — Berto Molina (@BertoMolina) September 9, 2026

'El túnel' es muy 'The Floor' — Natalia Marcos (@cakivi) September 9, 2026

Este concurso es muy parecido al the floor pero en sillas, verdad? #ElTunelTVE — Meripopins ˚⋆ ☾⭒.˚ (@Meripopins07) September 9, 2026

Esto es como TheFloor pero con sillas que se mueven #ElTunelTVE — Lυмιère (@LumierePC) September 9, 2026

Vale, que la dinámica es como The Floor

pero con un carrito de Mercadona.



Ok.#ElTunelTVE — Clara Loig (@ClaraLoig) September 9, 2026

Es The floor pero sentados?#ElTunelTVE — Mailisaurus (@Mailisauru38964) September 9, 2026

¿Este concurso no es un poco The Floor con otro plató? #ElTúnelTVE — Carlos (@carlos_tunas) September 9, 2026

Pero, #ElTúnelTVE es The Floor sentados en sillas no??



Me quedo... 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/LRDaGpSL3f — Daniii ❤️ (@danielfs6) September 9, 2026

Es parecido a The Floor la verdad #ElTúnelTVE — DoraComentadoratv (@DComentadoratv) September 9, 2026

#ElTúnelTVE me está gustando mucho (y eso que acana de empezar), pero me parece el mismo concepto de concurso que “The Floor” — 𝕏abier Mozo  (@x_mozo) September 9, 2026

Hasta el mismo sonido que The Floor, vaya cutres #ElTúnelTVE — Javier (@javibujidos) September 9, 2026

Lo de cambiar a Chenoa por Jesús Vázquez en The Floor no lo veo, eh? Y lo de poner gente de agencia tampoco. #ElTúnelTVE — Khamsin (@khamsintv) September 9, 2026

#ElTúnelTVE Esto es una copia de The Floor, por lo que se ve. En las luces, las intros y hasta en el concepto de concurso y duelos🙄 — Sony^^ (@SonycatJP) September 9, 2026

Soy el único al que le recuerda "The Floor"?#ElTunelTVE — Llàtzer 🍏🎼🎵🎶 (@Llatzer86) September 9, 2026

se parece a The Floor pero con sillas moviendose.... nada nuevo #ElTunelTVE — Tamara (@Tamara_Novelera) September 9, 2026

#ElTúnelTVE es la mezcla contrapesada entre el programa The Floor y la película Tron (Esas sillas tienen la misma aceleración que las motos de la peli) jajajja — Anes (@AnesCreativo) September 9, 2026

https://twitter.com/rrscn_autor/status/2097800993970725088?s=46&t=OAJ91T_Kd0DmURPNjeAGHA

Para un rato está bien pero no sé si terminaré de ver esto, igual me pasaba con The Floor. #EltúnelTVE — Rubén (@Ru_heras) September 9, 2026

Por ahora #ElTúnelTVE me está pareciendo un poco como The Floor pero con sillas y sin temporizador — Billyel Friedmann 🇵🇸🇪🇭🇱🇧🇦🇲🇺🇦 (@elbillyel) September 9, 2026

La mecánica es la misma que The Floor pero con más brilli-brilli.#ElTúnelTVE — FRAN J. ⚡🔥 (@franJRBB) September 9, 2026

Más allá de las comparaciones con 'The Floor', hay cuestiones de 'El túnel' que tampoco han gustado a algunos espectadores según se ha podido leer en "X". "Me esperaba unos visuales y una edición completamente diferentes en 'El Túnel'. Cuando el túnel está parado, visualmente me gusta bastante. Pero en movimiento lo veo demasiado caótico. Y, además, no me gusta nada la forma circular en la que aparecen las preguntas", asegura Marcos Casasola, un fan de las audiencias y la televisión.

"Iluminación de Noche de Fiesta de 1990. Concursantes sobre actuados. Preguntas para niños. Le doy dos telediarios", ha sentenciado otra espectadora. Y es que otra de las críticas repetidas es la selección de concursantes por estar demasiado sobreactuados.

Me esperaba unos visuales y una edición completamente diferentes en #ElTunelTVE



Cuando el túnel está parado, visualmente me gusta bastante. Pero en movimiento lo veo demasiado caótico. Y, además, no me gusta nada la forma circular en la que aparecen las preguntas. — M 📺 (@casasola_89) September 9, 2026

Iluminación de Noche de Fiesta de 1990. Concursantes sobre actuados. Preguntas para niños. Le doy dos telediarios.



#ElTunelTVE — Clara Loig (@ClaraLoig) September 9, 2026

Muy lento y muy tonta la primera#eltuneltve — Gama (@Konakikapu_) September 9, 2026

Odio los concursantes sobreactuados#ElTúnelTVE — Sara (@malditaseas_) September 9, 2026

Aunque no todo han sido críticas negativas. Hay espectadores a quiénes si que les ha convencido la mecánica de 'El túnel' así como Jesús Vázquez como presentador. "¡Qué cómodo se le ve a Jesús Vázquez! Se le nota en su salsa. 'El túnel' tiene una estética inmersiva impresionante. Te atrapa y tiene una dinámica rápida y entretenida", defiende un espectador.

me flipa muchísimo la mecánica de #ElTunelTVE, estoy dentrísimo 🤓 — Luis (@luisquintela_) September 9, 2026

¡Qué cómodo se le ve a @_JesusVazquez_! Se le nota en su salsa. #ElTúnelTVE tiene una estética inmersiva impresionante. Te atrapa y tiene una dinámica rápida y entretenida. — Álex Delgado (@ADelgadoM_) September 9, 2026

Jesús Vázquez no estuvo muy bien presentando el concurso de baile de Telecinco. Se le veía muy perdido.

Sin embargo, aquí me está gustando. #eltúneltve — Lunática (@alalunadvalenci) September 9, 2026

#ElTúnelTVE



Me gusta, aunque sea un refrito de The Floor.



Entretiene, pos ya está. — Karmo (@karmo84) September 9, 2026