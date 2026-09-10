Los dardos de Marc Giró sobre la cancelación de 'El Show de Paz' y la crisis de Ceuta en su regreso a 'Cara al show' en laSexta

Marc Giró se ha reencontrado este miércoles con la audiencia dando el pistoletazo de salida a la segunda temporada de 'Cara al show' en laSexta, que este curso cambia de día de emisión. Y el presentador ha retomado el programa de entrevistas desde el punto en el que lo dejó antes de irse de vacaciones, postrado en el suelo tras sufrir una caída durante su monólogo final. Y su noche inaugural ha contado con cameos estelares y un elaborado número musical.

"Dos meses después del accidente", ha podido leerse en pantalla nada más arrancar la emisión mientras el presentador recobraba el reconocimiento a raíz de un conjuro de Aramis Fuster, la primera aparición especial de la noche. "Por el poder de Aramis, que esta alma distraída vuelva a la vida", ha repetido la bruja hasta que el comunicador ha recobrado el sentido dirigiéndose hacia el ascensor como en cada inicio de programa.

Marc Giró retoma 'Cara al show' en laSexta con un alegato sobre la crisis migratoria en Ceuta

Ha sido entonces cuando, tras bailar junto a sus invitados de la noche, Marc Giró ha iniciado un número musical con al ritmo de 'Mírame' de El Consorcio, el cual ha culminado con la aparición de Norma Duval mientras repartía mandos a distancia entre sus bailarines para después dar el pistoletazo de salida oficial a la nueva temporada con su habitual monólogo de apertura. "Menudo final de verano, qué ganas de que acabase", ha comenzado sentenciando el presentador.

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Marc Giro, a propósito de Ceuta... pic.twitter.com/0QAis5iI5d — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) September 9, 2026

"Terremotos, riadas, incendios, sequías... El intento de robo del ático de Chamberí, la proliferación de patrullas urbanas de extrema derecha en Valencia, estudios sobre la menopausia realizados por hombres", ha continuado enumerando. "Gente que se ha quedado medio ciega por el ver eclipse sin gafas de sol a pesar de la turra que nos dieron, el final del programa de Paz Padilla", ha destacado con sorna haciendo referencia a una de las apuestas fallidas de verano en Telecinco.

Ha sido entonces cuando se ha centrado en el tema estrella del momento, haciendo su repaso habitual de la actualidad. "Y... Por supuesto, invasiones, como la de la avispa asiática que se expande por España y cuya presencia es una amenaza para la preservación de los ecosistemas de España, que eso sí joder es una invasión y lo demás son tonterías", ha denunciado con sorna. "Ah bueno, claro. Y luego está lo de Ceuta, claro", añadía entonces Marc Giró.

"Lo de Ceuta da que pensar, porque se ha creado una situación en la que todos están angustiados, empezando por los propios ceutíes, que desde aquí les mandamos un abrazo y las personas migrantes, que desde aquí otro abrazo también. Todo el mundo está triste y decepcionado, todo el mundo excepto, una vez más, los fachas, que se lo están pasando pipa con la excusa de defender a España", ha comenzado señalando el conductor de 'Cara al show'.

"Que digo yo oiga, que nosotras también somos españolas y no nos da por ir a defender a España a Ceuta a porrazos. Lo de Ceuta genera muchas preguntas, por ejemplo: ¿Cómo puede ser que el Gobierno mandara a Cataluña en octubre del 2017 20.000 policías y guardias civiles a buscar urnas, pero ahora en Ceuta solo hay 1.700 agentes sobre el terreno para garantizar los derechos y la seguridad tanto de españoles como de personas migrantes?", ha insistido.

Así, ha propuesto una curiosa iniciativa para garantizar la protección necesaria en la ciudad autónoma. "¿Qué pasa, que Ceuta es menos que Cataluña? Yo les recomiendo a los ceutíes que si quieren que España les mande efectivos, amenacen con independizarse. Ya verás que rápido se presentan", ha apuntado entre risas Marc Giró, sin quedarse ahí en su análisis sobre la gestión de la crisis migratoria.

"Otra cuestión, cómo está claro que los españoles no hemos sido capaces de construir estructuras dignas para defender a los migrantes defendiéndolos de la intemperie, propongo: ¿por qué no le damos la gestión de esta crisis a Shakira?", ha propuesto entre risas del público, haciéndose eco de la residencia europea de la artista que comenzará en Madrid la próxima semana con una súper producción.

"Esta señora ha sido capaz de montar en apenas 10 días toda una ciudad, Macondo Park le llama,con todo su papo. Además con un estadio con capacidad para 50.000 personas donde celebrará 12 conciertos, o sea, que Shakira a base de 'Waka Waka' va a gestionar la entrada y salida de más de 700.000 personas de Macondo mientras los españoles no somos capaces de gestionar las necesidades y derechos de los ceutíes y los migrantes", ha señalado perplejo.

Pero Marc Giró no ha dudado en poner el foco en las vidas que se ha cobrado esta crisis. "Por no hablar de la incapacidad de dar sepultura digna a las 82 personas que murieron ahogadas. Qué también digo una cosa, si los españoles no hemos sido capaces de encontrar a Federico García Lorca, se van a preocupar ahora de eso...", ha sentenciado el comunicador.

"Y para acabar, hay muchos patriotas que están indignados por el despiste, vamos a llamarlo así, del Centro Nacional de Inteligencia, que no detectó la llegada a las costas ceutíes de 80.000 personas... Es rarísimo, porque incluso yo que estoy diganosticado con déficit de atención noto perfectamente, al igual que todos los barceloneses, cuando llegan los turistas al puerto de Barcelona, porque siempre provocan un temblor", ha asegurado.

"¿Cómo no van a notar estos que llegan 80.000 personas a Ceuta? No se entiende joder, no me entra en la cabeza. Ahora que, mejor así. Mejor que no se enterasen o no se quisiesen enterar o se lo guardasen, porque claro aquí en España este tipo de asuntos se pueden solucionar a la brava, a la manera de Donald Trump: saltándose el derecho propio y el internacional", continuaba señalando Marc Giró antes de poner el foco en otra tragedia no tan lejana en el tiempo.

"Si no recuerden la tragedia del Tarahal en 2014, en la que murieron bombardeadas por la Guardia Civil 15 personas que intentaban llegar a nado a España. Mejor que el CNI no alertara de nada esta vez, mucho mejor", ha sentenciado el conductor de 'Cara al show'. "Y mira para acabar, fíjate a quién echo yo de menos en todo esto. Que ni yo me lo creo... al Rey Juan Carlos", ha terminado señalando para sorpresa de muchos espectadores.

Sin embargo, Marc Giró no ha tardado en explicar su postura. "Porque yo que fui un niño durante los años 80 recuerdo que este tipo de cosas antes se solucionaban con una simple pero fraternal llamada del Juan Carlos a Hassan", ha bromeado entre risas del público."Joder, qué mala es la nostalgia", ha terminado lamentando antes de arrancar oficialmente el programa de este miércoles.