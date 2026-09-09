La Sexta anuncia los 3 primeros invitados de 'Cara al show' con Marc Giró que abrirán el curso con un cambio de emisión

Marc Giró se encuentra ultimando detalles para su regreso al prime time de laSexta, que tendrá lugar este miércoles 9 de septiembre cuando arranque la segunda temporada de 'Cara al show'. El presentador, que cambia de día de emisión tras su primera etapa marcada por sus cara a cara con Henar Álvarez y 'Al cielo con ella', retoma las noches de la cadena con las pilas cargadas y una potente tanda de invitados.

Tras su mudanza a Atresmedia a mitad de temporada, firmando una primera etapa en la cadena que se tradujo en una media de 5,4% de cuota de pantalla, el catalán está dispuesto a defender al espacio que pretendía continuar con la fórmula de 'Late Xou' más allá de Televisión Española, rearmándose días antes de recoger el premio FesTVal en Vitoria-Gasteiz.

Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo, los primeros invitados de la temporada en 'Cara al show' de Marc Giró

La primera estrella de la noche en pasar por el sofá de 'Cara al show' será Carmen Maura, que se reencuentra con Marc Giró esta semana para hablar sobre su paso por la serie 'Furia' y su lado más íntimo alejada de los set de rodaje. Le seguirá Victoria Luengo, que visita el espacio de laSexta para relatar su experiencia trabajando con Pedro Almodóvar y promocionar 'El ser querido', su nueva película junto a Javier Bardem.

🔥MAÑANA MIÉRCOLES, ESTRENO de la 2ª temporada de @caraalshow con Carmen Maura, Vicky Luengo y Gonzo... O sea, wowwwwww!



💚 A LAS 23:00 con Marc Giró en laSexta y en @atresplayer pic.twitter.com/Z30bzl1nf6 — laSexta (@laSextaTV) September 8, 2026

El tercer y último invitado de la noche de estreno será Gonzo, que acude al programa para desvelar algún que otro detalle sobre la nueva temporada de 'Salvados' que cumple 18 años de emisiones en la cadena este 2026. Además, el periodista desvelará que personajes tiene aún pendientes en su lista para entrevistar y el sistema que usa para guardar en su agenda a algunas de las personalidades que ha entrevistado a lo largo de los años del formato.

El panel de colaboradores de 'Cara al show' también llega cargado de novedades en este curso. Además de mantener durante esta temporada a nombres habituales del programa como Yolanda Ramos o el humorista Pepe Colubi, se suman al elenco Loles León y el periodista Sabina Urraca, que se estrenarán durante las próximas semanas. De igual forma, Las Glorias Cabareteras mantienen sus intervenciones habituales al igual que la banda de música en directo de la Giro's Boys Band.