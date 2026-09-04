Marc Giró huye de su rival directo en TVE: 'Cara al Show' cambia su día de emisión en La Sexta, con nuevas colaboradoras

Marc Giró ya tiene todo listo para el estreno de la segunda temporada de 'Cara al show' en La Sexta. El programa regresará a la programación la próxima semana aunque lo hará con un gran cambio: pasará a emitirse en la noche de los miércoles huyendo así de la confrontación con su rival más directo, 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez, que previsiblemente regresará a la noche del martes con su nueva temporada en TVE.

De esta forma, 'Cara al show' también evitará enfrentarse a otros pesos pesados como 'Supervivientes All Stars' y ' Código 10', que la semana pasada hizo máximo histórico en Cuatro. Eso sí, en su nueva ubicación el programa de Marc Giró se verá las caras con el estreno de 'El túnel: avanza y gana', el concurso de Jesús Vázquez en La 1, 'La mesa' de Cristina Pardo tras su gran estreno en Antena 3 así como la segunda entrega de 'La isla de las tentaciones 11' en Telecinco.

Loles León, el gran fichaje de 'Cara al show'

Más allá del cambio de día, Marc Giró contará también con algunas novedades y dos nuevos fichajes como colaboradoras que se suman al equipo de 'Cara al show'. Por un lado, el catalán ha cerrado la incorporación de la polifacética actriz Loles León, que salta a La Sexta después de la cancelación de 'Zero dramas', el programa que ha presentado en La 2 en los últimos meses. La otra cara que se incorpora al programa producido por Minuto de Barras será la escritora Sabrina Urraca.

Los dos nuevos fichajes llegarán a lo largo de las próximas semanas al equipo de colaboradores habituales de 'Cara al show' formado por la actriz, presentadora y humorista Yolanda Ramos así como el periodista y humorista Pepe Colubi. El formato también incluirá las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró’s Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López.

La estructura de 'Cara al show' no cambiará. Cada entrega volverá a abrir con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró, que pondrá el foco en la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo y la defensa de los derechos humanos. Justo después, el presentador entrevistará a dos o tres celebritys de primer nivel del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Y como cierre se producirá una actuación musical.

Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo, los primeros invitados

Victoria Luengo y Gonzo junto a Marc Giró en 'El Ascensor' de 'Cara al show'

Para abrir la segunda temporada de 'Cara al show' el próximo miércoles 9 de septiembre a las 23:00 horas tras la nueva temporada de 'El Intermedio', Marc Giró recibirá en el plató a las actrices Carmen Maura y Victoria Luengo y al presentador de 'Salvados', Gonzo.

Historia viva del cine, Carmen Maura compartirá los detalles de su paso por la serie 'Furia' y de su día a día lejos de los focos como las rutinas con su perra Rita, su gran colección de Barbies o su amor por un dispositivo de limpieza muy concreto.

Victoria Luengo, una de las actrices más destacadas de su generación, atraviesa uno de los años más importantes de su carrera. Tras trabajar a las órdenes de Pedro Almodóvar, acude a 'Cara al Show' a presentar 'El ser querido', la última película de Rodrigo Sorogoyen y que coprotagoniza junto a Javier Bardem.

Por su parte, Gonzo desvelará algunos detalles de la nueva temporada de 'Salvados', un programa que cumple 18 años. Además, confesará qué personajes tiene en su lista de pendientes y el curioso método que utiliza para guardar en su agenda los contactos de algunas de las personalidades que ha entrevistado.