Atresmedia combate a 'Horizonte' y el estreno de 'Supervivientes All Stars' con lo nuevo de 'Pesadilla en la cocina' en La Sexta

La Sexta sigue moviendo ficha con sus grandes apuestas para esta temporada. Tras fijar el regreso de 'Salvados' para este domingo y el de 'Cara al show' al miércoles, ahora la cadena de Atresmedia ha anunciado el estreno de la décima temporada de 'Pesadilla en la cocina' con Alberto Chicote para el próximo jueves 10 de septiembre.

Con ello, Alberto Chicote regresa a la noche de los jueves después del gran fiasco que tuvo en primavera con 'Servicio secreto by Chicote'. Y es que cabe recordar que la adaptación de este último formato de Gordon Ramsay fue un auténtico fracaso y cerró su primera, y seguramente única temporada, con una media del 3,5% y 258.000 espectadores.

En su regreso con 'Pesadilla en la cocina', Alberto Chicote tendrá la difícil misión de enfrentarse a pesos pesados como el estreno de 'Supervivientes All Stars 3' en Telecinco, a 'Horizonte' de Iker Jiménez, que este jueves anotó récord histórico en Cuatro, a la recién estrenada 'Las hijas de la criada' en Antena 3 y a 'El perro andaluz' de Manu Sánchez en TVE.

Lo hará además en un momento bastante delicado para La Sexta y para el propio Chicote. Pues además del poco éxito de su último formato, cabe decir que 'Pesadilla en la cocina' ya se despidió con mínimo en su última temporada al anotar un 5,8% y 518.000 espectadores, lo que supuso una pérdida de 1,2 puntos y casi 300.000 seguidores con respecto a la temporada anterior.

De esta manera, 'Pesadilla en la cocina' regresará dos años después a La Sexta pues cabe recordar que en los últimos años La Sexta ha apostado por el fallido 'Servicio secreto' así como por 'Batalla de restaurantes' y ha dejado un poco de descanso al formato con el que Alberto Chicote empezó en la cadena hace 14 años.

Así será la décima temporada de 'Pesadilla en la cocina'

'Pesadilla en la cocina' mantiene en esta décima temporada su filosofía intacta: reflotar restaurantes en crisis de la mano de un Alberto Chicote, eso sí, más cañero que nunca. Porque diez temporadas después, hay retos a los que todavía no se había enfrentado, donde el caos, el desorden, la suciedad y la tensión alcanzan niveles nunca vistos. Situaciones inéditas que hasta para el mismísimo Chicote supondrán una primera vez.

Desde el sur de Andalucía al centro peninsular, pasando por ciudades históricas, pueblos de interior, municipios del extrarradio o enclaves residenciales, la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina' ofrecerá un recorrido por la geografía española a través de algunos de los casos más complejos de la hostelería nacional a los que se ha enfrentado el programa.

En paralelo al descubrimiento de nuevos establecimientos, con sus cocinas y las pesadillas que esconden, el programa también será testigo de historias familiares y personales tan impactantes como emocionantes en negocios al borde del desplome: responsables sin liderazgo ni comunicación, relaciones de pareja deterioradas por la presión del trabajo, reacciones insólitas, propietarios desbordados, frustrados o desesperados y personas que tendrán que enfrentarse a sus propios errores si quieren seguir adelante.