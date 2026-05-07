El grupo Atresmedia ha confirmado un drástico cambio de programación en el 'prime time' de La Sexta este jueves 7 de mayo con motivo de la alerta sanitaria por el hantavirus, que derivará en una suspensión total de la tercera entrega de 'Servicio Secreto by Chicote'.

El nuevo programa, en el que el chef Alberto Chicote se infiltra de manera encubierta en restaurantes en crisis para descubrir sus problemas reales y ofrecer soluciones, quedará postergado a causa de un especial informativo con el que la cadena buscará estar pegada a la actualidad y ejercer una labor de servicio público.

Tal y como se ha avanzado en los canales de comunicación oficiales, arrancará a las 23:00 horas, justo después de la emisión de 'El Intermedio' de El Gran Wyoming, y estará dirigido y conducido por el periodista Rodrigo Blázquez, presentador de la edición de las ocho de 'La Sexta Noticias'.

🔴 CAMBIO DE PROGRAMACIÓN en @laSextaTV



🟢 @RodrigoBlazquez dirige un Especial Informativo desde las 23.00H https://t.co/cldr4B13mi — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) May 7, 2026

Este informativo, que dejará a Alberto Chicote fuera de la parrilla y en el que se prevé que intervengan expertos en virología para arrojar luz, competirá frontalmente con 'Horizonte', su inmediato competidor desde Cuatro; con la décima gala de 'Supervivientes 2026'; con la serie '¿A qué estás esperando?' de Antena 3 y con el cine de La 1 de TVE.

Con este sustancial movimiento de programación por parte de Atresmedia, se confirma la apuesta de las televisiones por informar minuto a minuto de la crisis del hantavirus, que ha variado completamente la agenda mediática y se ha convertido en el tema principal de informativos e infotaiments.