Enganchón de Alfredo Corell y Nacho Abad por la desinformación en 'En boca de todos' sobre el hantavirus

Alfredo Corell, inmunólogo, ha intervenido en 'En boca de todos' este jueves para arrojar luz sobre el hantavirus, que ha originado una alerta sanitaria y la preocupación de la ciudadanía. Sin embargo, su colaboración ha sido bastante tensa por las desinformaciones que han circulado en el plató del programa conducido por Nacho Abad en las mañanas de Cuatro.

Justo antes de entrar en el magacín de Mediaset, la prensa holandesa había publicado que una azafata del vuelo donde viajó la mujer fallecida por hantavirus se encontraba ingresada en Ámsterdam con síntomas. Y esta noticia ha sido caldo de cultivo para la conspiración por parte del presentador.

"A lo mejor se contagia de otra manera que no es solo con el contacto súper íntimo como nos dijo ayer usted. A lo mejor ha mutado y empieza a ser por el aire... porque no lo termino de entender", ha señalado desde el más absoluto desconocimiento Nacho Abad.

"Es por contacto estrecho y prolongado, no necesariamente tiene que ser íntimo", ha matizado Alfredo Corell. "Pero en este caso no fue contacto prolongado. ¿Cómo explicamos esto científicamente? Porque estoy desconcertado", ha continuado elucubrando el comunicador de Mediaset.

"La señora le pudo echar gotículas hablando con la azafata", ha hipotetizado el divulgador científico. "Entonces es igual que el covid, que no nos digan que no", ha soltado entonces Sonia Ferrer, propagando así un bulo en directo. "No, no es igual que el covid, por favor, no es igual. El covid se transmite por aerosoles, no tiene nada que ver", ha saltado Corell, visiblemente molesto. "¿Y este no se transmite por aerosoles?", le ha rebatido la colaboradora. "No, no, en absoluto", ha enfatizado el experto, insistiendo en que sobre todo se transmite tocando objetos.

"Quiero que usted no se me ofenda. Yo estoy escuchando así de gente en la calle haciendo preguntas lógicas. Que el desconocimiento no haga que usted se me ofenda, señor Corell", ha intercedido Nacho Abad. "Si usted me dice que han tocado objetos y se transmite a través de ellos, si mañana yo toco una barandilla que ha tocado antes un infectado, ¿me voy a contagiar?", ha planteado el presentador. "No es lo mismo un objeto sólido que una tela", ha puntualizado el epidemiólogo.

"Como es la primera vez que ha pasado, puede dar lugar a desinformación y confusión. Aquí está trabajando la OMS con un grupo de expertos...", ha tratado de explicar Alfredo Corell sin éxito, pues ha sido interrumpido por Nacho, que ha tratado de desacreditar a la OMS: "Pero señor Corell, también lo hicieron con el coronavirus y...".

"Nacho, Nacho, Nacho, déjame hablar, tranquilidad, déjame hablar, por favor", ha estallado el divulgador, hastiado con el cariz que estaba tomando la entrevista. "Los epidemiólogos de la OMS son los que tienen que definir, ante esta situación que es excepcional y única en la historia, cuáles son los protocolos y el procedimiento de aislamiento de los materiales", ha sostenido Alfredo.

La tensión ha escalado cuando, después, Alfredo Corell ha corregido que "no está todavía confirmado el contagio" de la azafata. "Pero si la agencia holandesa lo ha publicado", ha refutado Nacho Abad. "No, que no, que no, Nacho. Holanda dice que está con síntomas leves, aislada, pero no está confirmado el contagio en este momento. Es que las cosas hay que mirarlas con mucha calma. La prisa que tenéis a veces en televisión va en contra de la información", ha clamado el inmunólogo.

"Escuche, las prisas en televisión no. Hemos leído la prensa publicada, será en todo caso la prisa de la prensa publicada. Si leemos la prensa, que quiere que le diga", ha replicado Abad ante el reproche de Corell, que antes de concluir su intervención ha explicado que "el virus se desactiva en el aire en minutos y horas por el sol y aire" y que "el sistema de desinfección es muy básico": "Las lejías, el alcohol y el detergente lo quitan". Además, ha considerado innecesario el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico.