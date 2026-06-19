'Sueños de Libertad', avance semanal del 22 al 26 de junio: La muerte fulminante de Brossard y la marcha de Luz en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras el regreso de Fina (Alba Brunet), la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la detención de Nieves tras la acusación de Don Agustín por haber practicado la eutanasia al padre de Luz provocando además la vuelta de la doctora Borrell para ayudar a la enfermera.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 22 y el viernes 26 de junio a continuación:

Avance del capítulo 587 de 'Sueños de libertad' del lunes 22 de junio

Begoña y Luz en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo regresa a casa y comunica a sus hijos que Nieves saldrá en libertad pues la autopsia de Alberto no ha sido concluyente para acusarla de eutanasia. También Luz y Begoña celebran la buena noticia y respiran aliviadas. Pese a todo, Miguel sigue sin mostrar felicidad por su madre.

Por su parte, Damián sigue buscando desesperadamente a un comprador para La Industrial y poder emplear el dinero de la venta en la compra de la infraestructura de la fábrica a Brossard. Paralelamente, el francés anuncia a Gabriel que ha decidido finalmente venderle todo a Damián y no a Floral dejando descolocado a su sobrino y termina dejándole claro quién manda.

Tasio sigue sin estar de acuerdo en la venta de La Industrial mientras Marta informa a su padre y Digna de la contratación a Paula como operaria. Por su parte, tanto Claudia como Fina le cantan las cuarenta a Tasio por haber sido capaz de darle trabajo en la fábrica a su amante tras el daño que le hizo a Carmen.

Tras no ser capaz de tener sexo con Andrés, Valentina toma la difícil decisión de romper con él. Mientras, Begoña comparte con Luz sus sospechas de que entre Beatriz y Gabriel está pasando algo y que tiene la sensación de que su marido está tratando de seducirla. Y tras su charla con la doctora, Begoña le propone a la niñera que deje de estar interna en su casa.

Nieves sale de prisión y regresa a casa y se reencuentra con sus hijos, aunque Miguel se muestra esquivo. Y finalmente, Beatriz manipula el coche de Eduardo después de ver cómo el chófer y Begoña tienen una relación muy cercana

Avance del capítulo 588 de 'Sueños de libertad' del martes 23 de junio

Damián y Tasio en 'Sueños de libertad'

Marta consigue que Cloe haya encontrado un posible comprador para La Industrial mientras Andrés se refugia en el alcohol después de que Valentina haya roto definitivamente con él por ser incapaz de superar su pasado. Y su hermana le pide paciencia.

Gabriel no duda en manipular a Tasio para que le ayude a boicotear la venta de La Industrial y traicione a su padre haciéndole ver que es insignificante para su progenitor. Por otro lado, Tasio recibe una carta de Carmen respondiéndole a la que le envió él.

Nieves acude a la cantina para hablar con Salva y agradecerle que animara a Mabel a visitarla a la celda. Después, la enfermera no duda en ir a la iglesia para reivindicarse ante don Agustín y dejar claro que nunca podrá demostrar que ayudó a morir a nadie. Y Claudia trata de convencer a Miguel para que perdone a su madre.

Marta se interesa por la cita que ha tenido Cloe y la francesa le confiesa que no ha comido con nadie y que la mintió porque quiere marcar distancia entre ellas porque sigue estando enamorada de ella y no puede verla como una simple amiga. Y Damián y Tasio tienen una fuerte discusión por la venta de la Industrial.

Eduardo comparte con Begoña la noticia de que Roque es en realidad su hijo y que nunca se perdonará no haber vuelto con Inma. Tras ello, Beatriz deja caer a Gabriel la relación entre el chófer y su mujer.

Avance del capítulo 589 de 'Sueños de libertad' del miércoles 24 de junio

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad'

Begoña regresa a casa gracias a Andrés después de que el coche de Eduardo sufriera una avería tras la manipulación de Beatriz. Y tras su vuelta, Gabriel no duda en encarar a su mujer por pasear con un sirviente de noche. Mientras, Beatriz disfruta de haber conseguido sus planes.

Marta se muestra fría con Fina y le recrimina que esté más pendiente de decorar su nueva casa que de ella y le pide que tenga más atención hacia ella tras mostrarle sus miedos por perder la fábrica y todo el imperio de los De La Reina.

Luz se presenta en casa de los Salazar para despedirse de Nieves y disculparse con ella por haberle hecho pasar por ese calvario por su culpa y le aconseja que tenga paciencia con Miguel porque terminará entendiéndola. Y finalmente, Miguel termina perdonando a su madre.

Valentina le cuenta a Cloe su ruptura con Andrés y la francesa le confiesa que no soporta ver a Marta con Fina. Justo entonces, Cloe recibe una llamada crucial del cliente francés interesado en la compra de La Industrial.

Begoña también acude a despedirse de la doctora Borrell. Y Beatriz no duda en propagar el rumor de la relación de Begoña con Eduardo por la colonia.

Avance del capítulo 590 de 'Sueños de libertad' del jueves 25 de junio

Tasio en 'Sueños de libertad'

Tras presentarse borracho en el despacho en plena reunión de Andrés con Brossard, Tasio regresa a casa y Damián no da crédito ante lo que ha sido capaz su hijo. Y Brossard se presenta en casa de los De La Reina para pedir las disculpas de Tasio y termina sufriendo un ataque al corazón que provoca su muerte. Un fallecimiento que conmociona a toda la colonia.

Pablo no aguanta más y humilla públicamente a Don Agustín en la cantina al ver que sigue atacando a su mujer en presencia de toda la colonia. Después, Nieves le agradece a su marido la defensa que hizo de ella ante el párroco.

Manuela le pide a Claudia que por favor sea más amable con Paula y que comprenda la difícil situación en la que se encuentra la joven tras el despido de los De La Reina.

Marta le oculta a Fina la llamada de Bianca. Y Begoña se entera por Valentina de los rumores que circulan sobre ella y su relación con Eduardo. Después de que Gabriel se encare con ella, Beatriz trata de mostrarle su apoyo.

Tasio se despierta con resaca y descubre gracias a Andrés todo lo sucedido con Brossard en el despacho y cómo después el francés falleció en su casa.

Avance del capítulo 591 de 'Sueños de libertad' del viernes 26 de junio

Marta y Fina en 'Sueños de libertad'

Tras su puesta en libertad y después de ver como poco a poco la normalidad va volviendo a su vida y la de su familia, Nieves propone hacer una comida para celebrar su regreso.

Después de sentirse cada vez mejor cuando está con Claudia, Miguel se niega a reconocer que le gusta la dependienta y que siente algo especial por ella. Tras ello, le hace un regalo a Claudia.

Pablo no duda en agradecerle a Damián la ayuda que tuvo para encontrar un abogado que consiguiera defender a Nieves y sacarla de prisión.

Por otro lado, Pablo interroga a Salva acerca de sus ambiciones de futuro y lo que busca en su relación con Mabel. Y la Guardia Cibil encuentra el pastillero de Brossard.