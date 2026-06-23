'Sueños de libertad' vive un momento importante tras el regreso de Fina (Alba Brunet), la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la salida de la cárcel de Nieves tras la acusación de don Agustín de haber practicado la eutanasia con el padre de Luz.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña regresa a casa gracias a Andrés después de que el coche de Eduardo sufriera una avería tras la manipulación de Beatriz. Y tras su vuelta, Gabriel no duda en encarar a su mujer por pasear con un sirviente de noche. Mientras, Beatriz disfruta de haber conseguido sus planes.

Marta se muestra fría con Fina y le recrimina que esté más pendiente de decorar su nueva casa que de ella y le pide que tenga más atención hacia ella tras mostrarle sus miedos por perder la fábrica y todo el imperio de los De La Reina.

Luz se presenta en casa de los Salazar para despedirse de Nieves y disculparse con ella por haberle hecho pasar por ese calvario por su culpa y le aconseja que tenga paciencia con Miguel porque terminará entendiéndola. Y finalmente, Miguel termina perdonando a su madre.

Valentina le cuenta a Cloe su ruptura con Andrés y la francesa le confiesa que no soporta ver a Marta con Fina. Justo entonces, Cloe recibe una llamada crucial del cliente francés interesado en la compra de La Industrial. Tras ello, Andrés se reúne con Brossard para informarle de que todo está en marcha cuando Tasio se presenta borracho y se enfrenta al francés.

Begoña también acude a despedirse de la doctora Borrell. Y Beatriz no duda en propagar el rumor de la relación de Begoña con Eduardo por la colonia.

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta conseguía que Cloe haya encontrado un posible comprador para La Industrial mientras Andrés se refugiaba en el alcohol después de que Valentina haya roto definitivamente con él por ser incapaz de superar su pasado. Y su hermana le pedía paciencia.

Gabriel no dudaba en manipular a Tasio para que le ayude a boicotear la venta de La Industrial y traicione a su padre haciéndole ver que es insignificante para su progenitor. Por otro lado, Tasio recibía una carta de Carmen rompiendo definitivamente su matrimonio.

Nieves acudía a la cantina para hablar con Salva y agradecerle que animara a Mabel a visitarla a la celda. Después, la enfermera no dudaba en ir a la iglesia para reivindicarse ante don Agustín y dejar claro que nunca podrá demostrar que ayudó a morir a nadie. Y Claudia trataba de convencer a Miguel para que perdone a su madre.

Marta se interesaba por la cita que ha tenido Cloe y la francesa le confesaba que no ha comido con nadie y que la mintió porque quiere marcar distancia entre ellas porque sigue estando enamorada de ella y no puede verla como una simple amiga. Y Damián y Tasio tenían una fuerte discusión por la venta de la Industrial.

Eduardo compartía con Begoña la noticia de que Roque es en realidad su hijo y que nunca se perdonará no haber vuelto con Inma. Tras ello, Beatriz dejaba caer a Gabriel la relación entre el chófer y su mujer provocando que el abogado buscara desesperadamente a su mujer tras haber desaparecido con el chófer de los De La Reina.