RTVE, ante la marcha de Javier Ruiz, confirma quién será la nueva presentadora de 'Mañaneros 360' en La 1 para cubrir su hueco

TVE reorganiza los presentadores de sus magacines matinales a partir del lunes 10 de agosto coincidiendo con el regreso de Silvia Intxaurrondo a 'La Hora de La 1' y la marcha de Javier Ruiz de 'Mañaneros 360', que se despide este viernes tras su fichaje por La Séptima como director y presentador estrella de la nueva cadena de TDT, que llegará el 5 de noviembre.

Así, Intxaurrondo se reincorpora a su puesto como directora y presentadora de 'La Hora de La 1' tras haber estado de vacaciones durante dos meses. Con su regreso, se pone fin a todos los rumores que apuntaban a su salida en medio de su juicio con RTVE por su bajada salarial y por un hipotético salto a La Séptima que, finalmente, no se producirá.

Por su parte, Aida Bao dará el salto a 'Mañaneros 360' junto a Adela González para colocarse al frente de la tertulia política en relevo de Javier Ruiz y a la espera de la incorporación de Jesús Cintora al espacio a partir del 24 de agosto una vez regrese de sus vacaciones. Mientras, Álex Barreiro volverá también a su puesto como editor y presentador del 'Telediario Matinal'.

Aida Bao se consolida en TVE como sustituta de Javier Ruiz

Adela González y Aida Bao, presentadoras de 'Mañaneros 360'

Aida Bao ha presentado 'La Hora de La 1', junto a Álex Barreiro, desde el 29 de junio. Más de un mes durante el cual el programa de actualidad ha mantenido su liderazgo incuestionable en audiencia, mejorando sus datos del verano pasado con un nuevo récord histórico en cuota y espectadores para un mes de julio: un 22,2% de cuota de pantalla, 399.000 espectadores y 1.448.000 contactos en La 1. Al sumar la audiencia en el Canal 24 horas el dato asciende al 24,8%, 445.000 espectadores y 1.633.000 contactos, su mejor cuota histórica. El 20 de julio consiguió su récord histórico tanto en La 1 (32,1%) como en simultáneo (35,4%).

Durante este mes, el equipo de 'La Hora de La 1' han tenido que afrontar coberturas destacadas, como la de la crisis migratoria en Ceuta o la trágica oleada de incendios forestales. En torno a esta última, el programa realizó un especial en la zona cero de los fuegos que asolaron Madrid y Ávila, con Aida Bao en directo desde algunas de las localidades más afectadas.

A partir del lunes la periodista aportará a 'Mañaneros 360' la amplia experiencia adquirida durante su trayectoria en prensa, radio o televisión, incluido su periodo al frente de 'Malas lenguas' el verano pasado. Ella se encargará del tramo de información política y moderará la mesa de análisis del programa, mientras Adela González seguirá comandando la parte de actualidad social y entretenimiento.