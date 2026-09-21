Preguntan a Martín Escolar sobre las críticas que recibe por ser concursante de 'Saber y Ganar': "El hate hace más ruido y es más mediático"

'Saber y Ganar' regresó el pasado lunes a La 2 de TVE con nuevas entregas tras el parón veraniego. Lo hizo con la vuelta de una con la vuelta de una de las 'magníficas' más queridas, María José Cano, que logró así ser centenaria en una semana especial de "Segundas oportunidades". Una semana después, el concurso ha recuperado este 21 de septiembre la competición que dejó suspendida por el verano y ha vuelto a recibir a sus participantes habituales, Martín Escolar, Raquel Díaz y Juan Gómez.

Esto supondrá el regreso de Martín Escolar tras la oleada de ataques y mensajes de odio recibidos en redes sociales que obligó al propio programa a emitir un comunicado el pasado mes de julio. La cuenta de 'Saber y ganar' en X pidió respeto para todos los concursantes, condenando las faltas de respeto y advirtiendo que quien persista en sus ataques sería bloqueado.

✴️ ¡Feliz inicio de semana a toda la comunidad Sabedora! Hoy regresamos con los concursantes diarios a los que despedimos en julio. ¡Bienvenidos de nuevo a #SaberyGanar!



⭕️ https://t.co/rIvNVkQJbr pic.twitter.com/rRDIXmJDZP — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) September 21, 2026

Aunque no mencionó explícitamente su nombre, basta con echar un vistazo a las redes sociales para ver el torrente de odio dirigido por parte de los usuarios de la red social al participante, que acumula miles de seguidores de Instagram tras pasar por otros espacios culturales como '¿Quién quiere ser millonario?' o 'El Cazador'.

"Creo que esta situación la habéis generado vosotros. Desde que llegó el divulgador cultural os habéis encargado de beneficiarlo programa tras programa. Además le ponéis unos contrincantes de un nivel mucho más bajo", criticó un tuitero. Mientras que otro añadía: "Si no ayudarais a Martín no se os criticaría como os estáis mereciendo desde hace muchas semanas".

El comunicado de Martín Escolar tras el hate recibido

Días después de que 'Saber y ganar' emitiese un comunicado exigiendo respeto para todos los concursantes, era el propio Martín Escolar el que quiso defenderse a través de sus historias de Instagram. "A los que os estáis preocupando por mí a raíz de las noticias que se han publicado estos días sobre el hate que recibo, ¡estoy perfectamente bien!", aclaró el joven.

"¿Cómo no voy a estarlo si estoy cumpliendo un sueño concursando en 'Saber y ganar'? Es imposible llegar a tanta gente y gustarle a todo el mundo, así que, mientras no hagas daño a nadie, mejor disgustar a unos siendo tú mismo que disgustar a otros tratando de ser quien no eres, ¿no?", añadió Escolar, dejando claro que las mofas y los comentarios ofensivos no le afectan en absoluto.

Ahora, el divulgador cultural ha concedido una entrevista a El País donde se pronuncia sobre este hate que recibe, volviendo a poner de manifiesto su indiferencia. Cuando el programa emitió el comunicado a finales de julio, todos los seguidores del concurso pensaron en él. Todos menos él mismo, como así ha reconocido al citado diario: "Sinceramente, cuando lo leí no tenía claro por qué era. Cuando lo vi dije 'a saber porqué será'. Luego vi que los medios apuntaban a mí, aunque ellos no dijeron mi nombre. Pero, por lo visto, era yo".

"Que parezca que la comunidad más tóxica en Internet sea la de 'Saber y ganar' es algo que nadie vio venir", bromea el joven. Según él, el motivo de ese odio podría ser su participación en otros concursos televisivos, así como sus perfiles en Instagram y TikTok, donde da rienda suelta a la divulgación científica: "Lo hice para dar salida al conocimiento que estaba adquiriendo y por tener una rutina diaria".

Martín Escolar: "Desde el principio había reticencia hacia mi perfil"

"Desde el principio, vimos que había un poco de reticencia hacia mi perfil, porque es muy diferente al del concursante habitual de 'Saber y ganar'. El hecho de que trabajara en redes sociales es algo que el público más purista televisivo no termina de entender, sobre todo porque vengo de la divulgación. Puede parecer que me creo que estoy preparado o que me sentía por encima del resto y estaban esperando que cayera. Pero resulta que pasaban los días y no perdía", explica Martín Escolar a 'El País'.

Además, recuerda que "tengo el récord de la persona que más tiempo ha tardado en ir al Reto, en quedar tercero en el programa". Por si esto fuera poco, también le criticaron por el supuesto favoritismo por parte de RTVE, al que ahora responde: "Pero eso se desmonta rápido, porque si aciertas rebotes de preguntas que han fallado otros…".

Su forma de ser también ha suscitado numerosas críticas, algo de lo que también se defiende. "Dicen cosas como 'estoy deseando que se vaya porque es insoportable'. Los términos 'subidito' o 'estrellita' se utilizan mucho. Soy muy expresivo, muy echado p'alante, y en 'Saber y ganar' no es habitual un perfil tan expansivo. Hago bromas a Jordi Hurtado y me critican diciendo que no tengo respeto", recalca.

"Sé que tengo más apoyo que hate, pero el hate hace más ruido y es más mediático", asegura, consciente de que "no puedes gustar a todo el mundo, mejor gustar a la gente por ser como soy que querer cambiar para gustar a unos y seguir disgustando a otros. No estoy en Twitter, donde se puede salir todo más de madre, pero opinar es gratis y no puedes dejar que algo que a alguien le cuesta medio segundo y cero euros te cueste tanto a ti", sentencia Martín Escolar.