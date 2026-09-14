Jordi Hurtado pide perdón en su regreso a RTVE por un error de 'Saber y Ganar' y aclara su rectificación en un comunicado

'Saber y ganar' ha regresado este lunes a la programación de La 2 con el estreno de su nueva temporada tras el parón durante el mes de agosto y estas dos primeras semanas de septiembre. Nada más arrancar el programa, Jordi Hurtado se ha dirigido a la audiencia para hacer varios anuncios importantes con respecto al célebre concurso.

"Volvemos tras las vacaciones. Primer programa de esta nueva temporada. Una temporada muy muy especial y llena de ilusiones. Sí, porque nos estamos acercando al programa 7.000, qué se dice pronto realmente. Y ya saben que además el próximo mes de febrero en 2027 cumpliremos 30 años de programas y lo queremos celebrar con ustedes, de momento con unos programas que van a ser realmente especiales", ha empezado reconociendo Jordi Hurtado.

✴️ ¡Aquí estamos de vuelta! Como os prometimos, hoy es el día en que regresa #SaberyGanar con nuevos programas y algunas novedades. ¡Bienvenidos y bienvenidas, a disfrutar del juego!



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Después, y antes de seguir con el programa de este lunes, Jordi Hurtado ha querido pedir disculpas y hacer una pequeña aclaración por un error que cometió 'Saber y ganar' hace unos meses. "Antes de empezar, tenemos que hacer una pequeña aclaración y pedir disculpas porque a finales del pasado mes de junio cometimos un error en la prueba La batería de sabios, concretamente en una pregunta sobre Las críticas del juicio de Kant. Nuestro Súpermagnífico Marc Mendoza contestó correctamente y nosotros se la dimos como error. Así que desde aquí nuestra rectificación", ha aseverado el presentador.

"Y es que, en Saber y ganar, como en la vida, todos cometemos errores, pero también merecemos una segunda oportunidad", ha sentenciado Jordi Hurtado después de aclarar lo sucedido en uno de sus programas antes del parón por las vacaciones de verano.

🙏 Rectificar es de sabios y hoy nos toca a nosotros disculparnos por un error. ¡Gracias por la comprensión!#SaberyGanar pic.twitter.com/qaOe64FrYg — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) September 14, 2026

Tras ello, Jordi Hurtado ha seguido con la escaleta del programa. Eso sí, cabe señalar que el concurso no ha retomado la competición por donde lo dejó el 31 de julio con Martín Escolar, Raquel Díaz y Juan Gómez sino que ha empezado una serie de cinco especiales llamados la "Segunda Oportunidad" en la que el programa ha rescatado a algunos ex concursantes para darles una nueva posibilidad por competir en el concurso.

"Y eso es lo que vamos a hacer esta semana con cinco programas especiales y con tres concursantes que vienen a saldar sus cuentas pendientes", ha seguido diciendo el presentador antes de dar de nuevo la bienvenida a 'Saber y ganar' a Lydia Rodríguez, Jesús Polo y María José Cano.

María José Cano es profesora jubilada de Madrid y una de las 'Magníficas' del 2026, que se despidió de la competición cuando estaba a las puertas de alcanzar las cien participaciones. Ahora con su regreso solo busca un objetivo: poder convertirse en 'Centenaria'. Otro que también busca una nueva oportunidad es Jesús Polo, profesor de Secundaria jubilado y natural de Aragón, que se quedó muy cerca de conseguir la puntuación necesaria para ingresar en el selecto club de los Magníficos.

La tercera participante que regresará al concurso de La 2 será Lydia Rodríguez, periodista de Viladecans (Barcelona), cuyo recorrido en el concurso se vio truncado antes de tiempo. Tras llegar a 'El Reto' con una elevada puntuación, una única respuesta la dejó fuera de la competición. Ahora regresa con la posibilidad de completar aquella partida pendiente y luchar por recuperar su lugar en 'Saber y Ganar'.