Mediaset redobla las emisiones de 'First Dates' en Telecinco en detrimento de 'De Viernes' y suma un nuevo día en la parrilla

Mediaset sigue moviendo ficha en sus programaciones de access y prime time. Tras anunciar que desde este lunes amplía la emisión de 'Horizonte' en Cuatro, pasando a emitirse de 21:00 a 23:00 horas, eliminando la reposición de 'First Dates' y sumando además una entrega en la noche del viernes con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero como presentadores; ahora es Telecinco la que anuncia un cambio con respecto al dating show presentado por Carlos Sobera.

Así, a partir de esta semana 'First Dates' contará con un nuevo día de emisión en el access prime time de Telecinco. Y es que el dating show también se ampliará a la noche de los viernes como sucederá con 'Horizonte'. De esta manera, el programa se ofrecerá en la quinta noche de la semana a partir de las 21:50 horas, lo que obligará a retrasar 'De Viernes' a las 23:00 horas.

Cabe resaltar que no es la primera vez que 'First Dates' salta a la noche de los viernes. De hecho, se ha estado emitiendo en dicha noche durante todo el mes de agosto justo antes de las reposiciones de 'De Viernes'. También durante un tiempo se pudo ver en la noche de los viernes en Cuatro justo antes de 'El Blockbuster'.

Este movimiento coincide precisamente con el estreno de 'Horizonte' en la noche del viernes así como con el regreso de 'La Voz', cuya undécima edición se estrenará en Antena 3 este viernes 18 de septiembre a partir de las 22:00 horas. Con ello, Telecinco busca mejorar los datos del programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta evitando que la competencia con 'Horizonte' le pueda afectar a su media.

Por otro lado, con esta estrategia Telecinco vuelve a confiar en 'First Dates', que pasará a ocupar nuevamente cuatro días de la semana, pues cabe recordar que los jueves no se emite por 'Supervivientes All Stars', mientras que el equipo de 'De Viernes' vuelve a sufrir un recorte después de la sorpresiva cancelación de su versión diaria, 'De lunes a viernes', en favor de 'El verano se mueve' de Ion Aramendi.

Así queda la programación de prime time de Telecinco desde esta semana:

Lunes

21:50 horas - 'First Dates'

23:00 horas - 'La isla de las tentaciones 11'

Martes

21:50 horas - 'First Dates'

23:00 horas - 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'

Miércoles

21:50 horas - 'First Dates'

23:00 horas - 'La isla de las tentaciones 11'

Jueves

21:50 horas - 'Supervivientes All Stars'

Viernes