'MasterChef Celebrity Legends' salva in extremis a una de sus concursantes más queridas y dice adiós a su segundo expulsado en TVE

Tras su estreno del lunes pasado y decir adiós a Juanjo Ballesta, ‘MasterChef Celebrity Legends’ ha emitido este lunes su segunda entrega en TVE marcada por un cocinado solidario en la prueba de exteriores y nuevas pruebas que han puesto a prueba a los aspirantes.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes se han encontrado a Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz con las chaquetillas. Y es que en esta ocasión los jueces se han enfrentado por primera vez a un cocinado a seis manos. Así, los tres han cocinado a la vez diferentes elaboraciones para un mismo plato: un ramen.

Se trataba de un examen pues los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity Legends’ han podido seguir cada paso y a cada juez cogiendo notas para luego poder seguir su propia receta del plato. Unos han hecho un gran trabajo tomando notas mientras que otros como David Bustamante se la han jugado a su memoria.

Tras el cocinado, los jueces junto a Los Chunguitos han probado todos los ramen de los concursantes. Aunque tres de ellos se han quedado sin poder presentar el plato a tiempo pese a que lo tenían todo hecho: Santiago Segura, Mala Rodríguez y Manuel Díaz El Cordobés. Mientras cinco de las concursantes han conquistado a los jueces con sus ramens: Bibiana Fernández, Paz Vega, Marina Rivers , Ruth Lorenzo y María Escoté. Y de ellas las mejores han sido Marina y Ruth siendo la cantante la que mejor plato ha presentado.

¡Felicidades! @RuthLorenzo se convierte en la mejor del primer reto de la noche con su súper ramen 💖 #MCCLegends pic.twitter.com/Ws9JiQRlT9 — MasterChef (@MasterChef_es) September 14, 2026

El equipo de Ruth Lorenzo gana la prueba de exteriores con un David Bustamante excelso

Después, los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity Legends’ han viajado hasta Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, para realizar un cocinado solidario en el Palacio Arzobispal. Así, los dos equipos han participado en un homenaje a Manos Unidas, una organización que trabaja con las poblaciones más vulnerables para garantizar su acceso a unas condiciones de vida dignas y luchar contra el hambre.

Al ser un cocinado para Manos Unidas, los dos equipos se han enfrentado por primera vez en la historia a una prueba en la que ambos han tenido que compartir cocina y utensilios. Para ello, Ruth Lorenzo y Marina Rivers como capitanas se han puesto de acuerdo para poder llevar a cabo el trabajo de cada equipo. En esta prueba han tenido que hacer un menú de cuatro platos para 80 comensales: unos puerros confitados, un guiso de frijoles negros, lubina y un pastel de arroz.

Aunque Ruth Lorenzo no quería ejercer de capitana porque tenía mal recuerdo de su anterior paso por ‘MasterChef Celebrity’, la cantante ha conseguido mantener la calma gracias a sus compañeros del equipo rojo y sobre todo a Edu Soto, que ha ejercido de coach. Por su parte, Marina Rivers se ha mostrado algo más perdida y dubitativa al ver que no todo su equipo remaba a favor.

Finalmente, tras la cata, los jueces han anunciado que el mejor equipo de la prueba era el equipo rojo pues sus dos platos habían conquistado a los comensales. Y de todos el mejor ha sido David Bustamante, que ha podido otorgar 4.000 euros a Manos Unidas. Mientras que el equipo azul tenía que enfrentarse a la prueba de eliminación.

Felicidades al equipo rojo que ha ganado el gran reto de exteriores #MCCLegends pic.twitter.com/TjeBeVUPy1 — MasterChef (@MasterChef_es) September 14, 2026

Manuel Díaz 'El Cordobés', segundo expulsado de 'MasterChef Celebrity Legends'

De vuelta a las cocinas, los delantales negros han vuelto a tener que enfrentarse a un juego. En esta ocasión, han tenido que realizar el célebre juego del buscamina. Divididos en dos grupos, los aspirantes han tenido que atravesarlo eligiendo cuidadosamente las casillas para descubrir ingredientes y evitar así las bombas que podían complicar su cocinado.

Los más afectados han sido Anabel Alonso y Santiago Segura pues han sido los concursantes que más bombas han pisado. Además una de esas bombas era que no podían usar un soplete. Algo que les ha complicado la vida porque en esta prueba en la que tenían que elaborar un plato libre con los ingredientes que habían cogido durante su camino tenían que utilizar la técnica del flambeado. Para contrarrestarlo han contado con cerillas.

Tras la cata, en la que ha participado Ángela Gimeno, la ganadora de ‘MasterChef 12’, los jueces han deliberado y han sido muy claros con su veredicto. Los dos mejores aspirantes que han conquistado a los chefs han sido Bibiana Fernández y Santiago Segura. También han conseguido salvarse Marina Rivers y María Escoté. De esa forma, la expulsión ha estado entre Pocholo Martínez-Bordiú, Anabel Alonso y Manuel Díaz El Cordobés tras haber presentado los platos con mayores errores.

Finalmente, el segundo concursante expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’ ha sido Manuel Díaz El Cordobés tras presentar un solomillo crudo y una salda que era un engrudo. "Yo soy jurásico, vine en la primera edición que era mucho más light y aquí hay un nivelazo. Yo tengo claro que entraré en la cocina, pero de puntillas", ha reconocido el torero.

Antes de abandonar los fogones, El Cordobés se ha roto al decir quién era su ganador. "Hay una persona que tiene una fuerza increíble y tiene una entereza y para mí sería muy bonito que se convirtiese en la ganadora que es Paz. Te lo deseo de corazón porque sé la lucha que hay detrás. Estás dando una lección", ha sentenciado.