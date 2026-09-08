'MasterChef Celebrity Legends' anuncia a su primer expulsado en TVE tras contar con una gran desventaja desde el principio

Como cada otoño, TVE ha abierto las puertas de las cocinas de 'MasterChef' a diferentes rostros famosos. Eso sí, este año La 1 y Shine Iberia han decidido rescatar a 15 de los concursantes que ya pasaron por los fogones para volver a demostrar sus dotes culinarias en la primera edición de 'MasterChef Celebrity Legends'.

Es la era de la redención porque todos tratarán de demostrar que merecen una segunda oportunidad ante el jurado, compuesto por Pepe Rodríguez, Delicious Martha y Jordi Cruz en una edición espectacular, repleta de competición, humor y desafíos inéditos.

El torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’; los actores Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Paz Vega y Juanjo Ballesta; el actor y cómico Edu Soto; el modelo Juan Betancourt; el director y actor Santiago Segura; el humorista y presentador Florentino Fernández; el cantante David Bustamante; la diseñadora María Escoté; la cantante y presentadora Ruth Lorenzo; la creadora de contenido Marina Rivers; el empresario Pocholo y la rapera Mala Rodríguez son los aspirantes que regresan a las cocinas de 'MasterChef Celebrity'. Algunos coincidieron en su anterior edición y otros se conocen desde hace años, pero todos tendrán un mismo objetivo: conquistar la victoria que se les resistió en su primer paso por el programa.

Nada más volver a las cocinas, los 15 aspirantes se han encontrado con una caja misteriosa de color rojo bajo la que tenían diferentes corazones de animales como vaca, pollo, conejo o atún y de vegetales como tomate, lechuga, alcachofa, entre otros productos. Para ese primer cocinado, los famosos han tenido que elaborar un plato libre en el que usaran al menos tres de esos corazones.

En el primer reto de la noche, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity Legends' han contado con la visita de la tercera finalista de la primera edición Loles León. La actriz y los jueces han tenido que probar cada uno de los platos y no han dudado en destacar el trabajo de cuatro aspirantes como Anabel Alonso, Marina Rivers, Mala Rodríguez y María Escoté. Y de ellas las dos mejores eran Mala y María. Pero finalmente ha sido la diseñadora y jueza de 'Maestros de la costura' la que ha sido proclamada la mejor del reto y se ha llevado los primeros 4.000 euros, que ha entregado a la Fundación Aladina.

Santiago Segura gana la batalla al equipo de Florentino Fernández

Después, para el primer cocinado por equipos en exteriores, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity Legends' han viajado a Málaga, Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026. En concreto, han cocinado en los jardines de la antigua Real Fábrica de Tabacos de Málaga, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, que alberga espacios culturales y tecnológicos de referencia como la Colección del Museo Ruso, el nuevo MEET Málaga Espacio Expositivo, el Museo del Automóvil y la Moda y el Polo Nacional de Contenidos Digitales.

Y como no hay mejor embajador de Málaga y de la cultura que Antonio Banderas, el actor y director del Teatro Soho ha visitado a los aspirantes antes de que se enfrentaran a la primera prueba por equipos de esta edición. Un cocinado en el que María Escoté ha elegido que Florentino Fernández y Santiago Segura fueran los primeros capitanes. En esta ocasión, ambos equipos han tenido que elaborar el mismo menú firmado por los chefs Cristina Cánovas y Diego Aguilar (una estrella Michelin), para 100 comensales invitados por el actor.

En un momento dado, Antonio Banderas se ha puesto el delantal para ayudar a los equipos con alguna de sus elaboraciones. Ha sido un reto en el que el equipo rojo liderado por Florentino Fernández se ha mostrado muy perdido sobre todo por el capitán frente al de su rival. De hecho, tras la cata, los jueces no lo han dudado al señalar que el mejor equipo de la prueba ha sido el azul con Santiago Segura a la cabeza.

En el equipo azul el mejor aspirante de la prueba ha sido Pocholo Martínez-Bordiú tras demostrar una vez más que es uno de los aspirantes más estudiosos. Mientras que en el equipo rojo a pesar de la derrota, Marina Rivers ha conseguido ser la mejor al sacar adelante el postre.

Juanjo Ballesta, primer expulsado de 'MasterChef Celebrity Legends'

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se han encontrado con un juego inesperado. Y es que han podido liberar todo su estrés y desahogarse con el lanzamiento de hacha o axe throwing. En las dianas tenían tanto ventajas como desventajas como menos tiempo para cocinar, la ayuda de un juez o un delantal blanco o la posibilidad de cambiar un plato así como el entregar cualquier utensilio a sus compañeros cuando se lo pidieran.

En esta primera prueba de eliminación, los delantales negros de 'MasterChef Celebrity Legends' han tenido que elaborar una ensalada líquida con diferentes variedades de lechugas y hortalizas. Después de catar todos los platos junto a Begoña Rodrigo (1 estrella Michelín) y Los Gemeliers, los jueces han dado su valoración y han destacado el trabajo de Manuel Díaz 'El Cordobés' y María Escoté.

Otros tres aspirantes que han conseguido subir a la galería han sido Florentino Fernández, Edu Soto y Paz Vega. De esta forma, la primera expulsión de esta edición especial de 'MasterChef Celebrity' ha estado entre Marina Rivers, Juanjo Ballesta y Juan Betancourt. Y finalmente de los tres el que ha tenido que despedirse y colgar el delantal ha sido Juanjo Ballesta.