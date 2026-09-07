Los fogones vuelven a encenderse este lunes en TVE con el estreno de 'MasterChef Celebrity Legends'. Con motivo del décimo aniversario del formato con famosos, La 1 y Shine Iberia vuelven a juntar en las cocinas a 15 de los aspirantes que ya pasaron por ellas para tratar de alzarse esta vez con la victoria después de que en algunos casos se quedaran a las puertas. Otros en cambio, vuelven para quitarse la espinita que tenían con su anterior paso por el programa.

El torero Manuel Díaz 'El Cordobés'; los actores Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Paz Vega y Juanjo Ballesta; el actor y cómico Edu Soto; el modelo Juan Betancourt; el director y actor Santiago Segura; el humorista y presentador Florentino Fernández; el cantante David Bustamante; la diseñadora María Escoté; la cantante y presentadora Ruth Lorenzo; la creadora de contenido Marina Rivers; el empresario Pocholo y la rapera Mala Rodríguez son los aspirantes que regresan a las cocinas de 'MasterChef Celebrity'.

El ganador recibirá 75.000 euros para donar a una ONG, además del trofeo que le acredita como vencedor. Los duelistas completarán también su formación con un curso de cocina creativa de un fin de semana en el Basque Culinary Center, al que podrán asistir con un acompañante. Además, en cada programa estarán en juego 4.000 euros solidarios que el mejor cocinero de la semana donará a la ONG que decida.

Es la era de la redención en una edición espectacular, repleta de competición, humor y desafíos inéditos. Pepe Rodríguez, Delicious Martha y Jordi Cruz se mantienen al frente del jurado que valorará cada plato y decidirá quienes son los aspirantes que deben colgar sus delantales y quiénes serán los dos famosos que llegarán al duelo final.

Manuel Díaz 'El Cordobés' (MasterChef Celebrity 1 -Torero - Madrid - @elcordobesoficial)

El Codobés

Quedó en sexta posición en la primera edición, en la que participó junto a su mujer, Virginia Troconis, quien logró alcanzar la semifinal del concurso. Aunque Manuel estuvo alejado de los fogones durante años, su paso por el talent le permitió valorar aún más el mundo de la gastronomía. Reconoce que su talón de Aquiles sigue siendo la cocina de vanguardia. Es un fiel amante de la dieta mediterránea y de los sabores tradicionales, especialmente de los pucheros, que le recuerdan a su infancia. Comenzó a interesarse por la cocina de pequeño, al ver a su abuela elaborar postres. Todas sus reuniones con familiares y amigos empiezan y terminan en la cocina, además reconoce que nunca se salta el postre. En casa tiene un juego de cuchillos que no deja utilizar a nadie. Mantiene una estrecha amistad con el chef Quique Dacosta, su gran referente gastronómico, con quien incluso corrió la Maratón de Nueva York en 2015.

Es una de las figuras más populares y mediáticas del panorama taurino español y ha participado en cientos de corridas. Hijo del legendario torero Manuel Benítez ‘El Cordobés’, ha construido una trayectoria propia basada en el esfuerzo, la constancia y una estrecha conexión con el público. Su estilo, valiente y accesible para el gran público, le permitió ganarse el cariño de varias generaciones de aficionados. Su carisma también le ha llevado a desarrollar una destacada carrera en televisión y en medios de comunicación, al participar en numerosos programas de entretenimiento, concursos y espacios de actualidad. Además, ha ejercido de presentador en el ‘Padres lejanos’ y tomó el relevo de Bertín Osborne al frente de ‘El Show’.

Anabel Alonso (MasterChef Celebrity 2 – Actriz - Bizkaia - @anabelalonso_of)

Anabel Alonso

Es una de las aspirantes más veteranas del talent. En ‘MasterChef Celebrity 2’ fue la octava expulsada tras un desafortunado error en una prueba de repostería: confundir las libras con los gramos al elaborar la masa de éclair. Lejos de rendirse, regresó a las cocinas junto a Boris Izaguirre en ‘MasterChef Celebrity 4’ para saldar sus cuentas pendientes. Sin embargo, la repostería volvió a cruzarse en su camino y acabó siendo eliminada, aunque su receta de lemon cake deconstruido de aquella edición todavía es recordada. Amante de la cocina tradicional, los platos de cuchara y los arroces, es una de las aspirantes más carismáticas y queridas gracias a su sentido del humor, espontaneidad y capacidad de trabajo.

Con una sólida trayectoria profesional, ha trabajado a las órdenes de destacados directores como Pedro Almodóvar (‘Kika’), Jaime Chávarri (‘Las cosas del querer II’), Pilar Miró (‘Tu nombre envenena mis sueños’) o Fernando Trueba (‘La Reina de España’), entre otros maestros del cine. Ha protagonizado algunas de las series más populares, entre ellas ‘Siete vidas’, ‘Los ladrones van a la oficina’, ‘La familia Mata’ y ‘Amar es para siempre’. También ha prestado su voz a personajes de animación tan emblemáticos como Dory. Reconocida con numerosos galardones, entre ellos tres Premios Fotogramas de Plata y el Premio MIM a la Contribución Artística en la Ficción Televisiva. También mantiene una sólida carrera teatral con títulos como ‘El eunuco’, ‘Confesiones de mujeres de treinta’, ‘La Celestina’ o ‘La mujer rota’, obra con la que continúa recorriendo con éxito los escenarios españoles.

Edu Soto (MasterChef Celebrity 2 - Cómico y actor - Barcelona - @edusotomoreno)

Edu Soto

Semifinalista y quinto clasificado de su edición. Se quedó a las puertas de la gran final, lo que le permitió ganar confianza entre fogones, animándose a cocinar más en casa y a experimentar con nuevas recetas. Sin embargo, siente que no demostró todo su potencial. Sin miedo a los desafíos, afronta el reto con una filosofía clara: “no sé si voy a ganar, pero perder, no voy a perder”. Amante de la gastronomía desde pequeño, aprendió a cocinar observando a su madre, aunque reconoce que suele destacar por platos sencillos y tradicionales.

Alcanzó la fama junto a Andreu Buenafuente dando vida a Mario Olivetti, El Neng de Castefa, Miguel Chiclé o el Notario, entre otros personajes inolvidables. Su trayectoria abarca cine, televisión y teatro. Ha participado en películas como ‘Tapas’, ‘Chuecatown’, ‘Mortadelo y Filemón’, ‘Mil cretinos’ o ‘Perdiendo el Este’, además de producciones más recientes como ‘Campamento Garra de Oso’ y tiene pendiente de estreno ‘Cómo salvar del mundo’ de Alejo Levis. En televisión ha formado parte de las series ‘Águila roja’, ‘El ministerio del tiempo’, ‘Víctor Ros’, ‘El pueblo’, ‘Nacho XXL’ y ‘Atasco’; como los programas ‘Maestros de la Costura Celebrity’, ‘Tu cara me suena’ y ‘LOL: Si te ríes, pierdes’ y. Sobre los escenarios ha participado en ‘Las amistades peligrosas’, ‘Incendios’, ‘Montenegro’ o ‘Metamorfosis’, entre otras obras de teatro. También ha demostrado su versatilidad en los musicales ‘Cabaret’, ‘The Hole 2’, ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ y ‘Más vale solo que ciento volando’, creado y dirigido por él mismo.

Bibiana Fernández (MasterChef Celebrity 2 - Actriz - Tánger - @thedevilisawoman)

Bibiana Fernández

Se convirtió en la séptima expulsada y regresa con ganas de demostrar que aquel error forma parte del pasado. Nacida en Tánger, creció rodeada de una fascinante mezcla de aromas, especias, sabores y tradiciones que marcaron su relación con la gastronomía. Aunque asegura que le apasiona “la cocina” como espacio de encuentro y disfrute, reconoce que cocinar no es su mayor afición. Confiesa que cocina por amor, cuando está enamorada se vuelca en los fogones, pero en épocas más tranquilas vive en un régimen continuo de verduras hervidas o al vapor. La repostería sigue siendo su asignatura pendiente, ya que evita tentaciones dulces en casa.

Actriz, presentadora y colaboradora de televisión, es una de las personalidades más icónicas y queridas del panorama audiovisual español. Inició su carrera artística a finales de los años setenta y alcanzó una gran popularidad gracias a su participación en algunas de las películas más emblemáticas de Pedro Almodóvar: ‘Tacones lejanos’, ‘Kika’, ‘Matador’ y ‘La ley del deseo’. A partir de entonces consolidó su carrera de actriz en cine, teatro y televisión. Su versatilidad, su espontaneidad, su sentido del humor y su enorme carisma la han convertido en un rostro imprescindible de numerosos programas de entretenimiento, tertulias y concursos. Asimismo, se ha convertido en un referente de libertad, diversidad y autenticidad, compartiendo siempre con naturalidad sus experiencias vitales. Entre sus proyectos más recientes destaca ‘Call me Bibi’, el documental que repasa su extraordinaria trayectoria personal y profesional.

Juan Betancourt (MasterChef Celebrity 2 - Modelo - Cuba - @juanbetancourtt)

Juan Betancourt

Su paso por el talent terminó como sexto expulsado al presentar un bacalao pasado de cocción, un ingrediente al que confiesa haberle cogido cierta “manía”. Regresa decidido a darlo todo. Recuerda con cariño cuando su abuela le enseñó a preparar un huevo frito. Siempre que su agenda se lo permite, se pone al frente de los fogones para elaborar recetas saludables, rápidas y sencillas, por eso en su cocina nunca faltan la pasta, el atún, el pollo y la fruta. Su gran referente gastronómico es Dabiz Muñoz, a quien conoce personalmente.

Su carrera dio un giro decisivo cuando se convirtió en imagen internacional de Tom Ford, iniciando una estrecha relación profesional y de amistad con el diseñador hace más de una década. Ha trabajado para algunas de las firmas más prestigiosas del mundo de la moda, como Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Victorio & Lucchino, Custo, Desigual, Roberto Verino o Ralph Lauren. Además, ha aparecido en las revistas de fama internacional ‘Forbes Magazine’, ‘Vanity Fair’, ‘Esquire’, ‘GQ’, ‘Glamour Spain’, ‘Vogue Spain’ o ‘Men’s Health’. Una de sus grandes pasiones siempre ha sido la interpretación, por eso comenzó su formación y ha participado en varios proyectos, como la película ‘Las Leyes de la Termodinámica’, la serie ‘Toy Boy’ y la ficción diaria de La 1 ‘La moderna’. Más recientemente, ha formado parte del reparto del largometraje ‘El gusto del Cloro’, dirigido por Álvaro Congosto, que se estrenará en 2027.

Paz Vega (MasterChef Celebrity 3 - Actriz - Sevilla - @pazvegaofficial)

Paz Vega

Se proclamó subcampeona tras un igualado duelo final contra Ona Carbonell, quien resultó ganadora. Durante toda la competición, destacó por su sensibilidad culinaria, su creatividad y su capacidad de superación. La cocina siempre ha ocupado un lugar esencial en su vida: desde pequeña creció en una familia donde se valoraba la buena alimentación y el placer de cocinar. Aunque su intensa carrera no le ha permitido dedicarse tanto como le habría gustado a esta afición, nunca se ha alejado de los fogones. Ahora regresa al talent con más experiencia, confianza y ganas que nunca, decidida a demostrar todo lo aprendido y llegar lo más lejos posible. Sus chefs favoritos son Martín Berasategui y José Andrés.

Es una de las actrices españolas con mayor proyección internacional. Alcanzó la popularidad en ‘7 vidas’ y consolidó su carrera con ‘Lucía y el sexo’, trabajo por el que obtuvo el Goya a Mejor Actriz Revelación y el Chopard a Mejor Actriz en Cannes. Ese mismo año protagonizó ‘Solo mía’, consiguiendo otra nominación a los Goya como Mejor Actriz, convirtiéndose en la primera actriz nominada en la misma edición por dos papeles diferentes. Ha participado en reconocidas producciones nacionales e internacionales a las órdenes de directores de la talla de Pedro Almodóvar, Frank Miller, Danis Tanovic, Vicente Aranda y James.L.Brooks, entre muchos otros. Asimismo, en 2024, debutó como directora y guionista con ‘Rita’. En 2026, ha rodado la serie ‘Cabeza alta’, se encuentra inmersa en el rodaje de su segunda película como directora y guionista, ‘Ana No’, y ha recibido el título de Hija Predilecta de Andalucía. Además, tiene pendiente de estreno, entre otros proyectos, ‘Pedro Pan’, largometraje firmado por Richie Adams.

Santiago Segura (MasterChef Celebrity 3 - Director y actor - Madrid -@ssantiagosegura)

Santiago Segura

Obtuvo el séptimo puesto y se quedó a las puertas de la semifinal. Recuerda su eliminación como “traumática” al ser “expulsado injustamente”, dice entre risas, a causa de una esfera de chocolate blanco demasiado fina, que no resistió el proceso de desmoldado y le arruinó un postre compuesto por 90 elaboraciones. Lejos de rendirse, a la semana siguiente regresó como “oyente”, luciendo un delantal rosa para volver a repetirla. En esta nueva edición viene a divertirse: “En mi primera edición mi idea era no cortarme y no quemarme, y pasó. Ahora voy a decir que mi objetivo es no ganar, a ver si gano. Esa es mi nueva estrategia”. Admira a chefs con estrellas Michelin, como Andoni Luis Aduriz, Martín Berasategui, Mario Sandoval, Dabiz Muñoz y Hugo Muñoz.

Actor, director, guionista, productor, presentador y actor de doblaje, comenzó con cortometrajes y logró su primer Goya por ‘Perturbado’. Alcanzó la fama como actor en ‘El día de la bestia’, de Álex de la Iglesia, que le valió el Goya a Mejor Actor Revelación. Su consagración llegó con ‘Torrente, el brazo tonto de la ley’, que escribió, dirigió y protagonizó, y que dio origen a la saga más taquillera de la historia del cine español, además de otorgarle el Goya a Mejor Director Novel. Ha dirigido y protagonizado las películas más taquilleras de los últimos años en España, como ‘Padre no hay más que uno’, ‘Vacaciones de verano’ o ‘A todo tren’. Este año, ha vuelto a batir récord con ‘Torrente Presidente’, que con 3,8 millones de espectadores es la cuarta película más vista de la historia del cine en España. Recientemente ha llevado a los cines ‘Haciendo amigos’.

Florentino Fernández (MasterChef Celebrity 5 - Humorista y presentador - Madrid - @flofdezz)

Florentino Fernández

Fue duelista y se proclamó subcampeón, quedándose a un paso de la victoria frente a Raquel Meroño en uno de los duelos más emocionantes del formato. Recuerda aquella prueba como una experiencia “apasionante”, marcada por la exigencia y el altísimo nivel de los menús que defendieron ante dos grandes referentes de la gastronomía nacional, Joan Roca y Ángel León. Aunque no ganó, guarda ese recuerdo como “uno de esos grandes momentos de la vida”. Sin embargo, y fiel a su sentido del humor, advierte que en esta ocasión no será finalista. Su gran cuenta pendiente es otra: “Ser juez, es lo que llevo peleando desde que entré por primera vez en las cocinas”. Fiel a su estilo, promete volver a maridar humor y gastronomía a partes iguales, aunque sin perder de vista el respeto y la admiración que siente por la cocina.

Es humorista, actor, doblador y presentador. En plena celebración de sus 30 años de profesión, Flo continúa siendo una de las figuras más reconocibles y queridas del panorama audiovisual español. Su salto a la fama fue con ‘Esta noche cruzamos el Mississipi’ y ‘El informal’, convirtiéndose en una de las grandes referencias del humor televisivo. Desde entonces, ha desarrollado una sólida y versátil carrera que combina con éxito la televisión, el cine, el teatro y el doblaje. Ha participado en algunos de los formatos de entretenimiento más exitosos, destacando ‘Tonterías las justas’, ‘Me Resbala’, ‘El Desafío’ o ‘Late motiv’, además de formar parte del jurado de ‘Got Talent España’ y ‘Tu cara me suena’. Como actor, ha intervenido en numerosas producciones de cine y televisión, entre ellas ‘7 Vidas’, ‘Torrente 2’, ‘Isi/Disi’, ‘A todo tren’ o ‘Padre no hay más que uno’.

Juanjo Ballesta (MasterChef Celebrity 5 - Actor - Madrid - @juanjoballestaactor)

Juanjo Ballesta

Fue el séptimo expulsado, guarda un magnífico recuerdo de su paso por el talent y asegura que ha sido el único concurso en el que no se vio superado por los nervios. Tras esta aventura culinaria decidió emprender y acabó montando su propia empresa de catering para eventos. Amante de la tradición, el mundo rural, los animales y la naturaleza, regresa con ganas de demostrar todo lo aprendido y reivindicar una cocina que conecta directamente con sus raíces.

Su carrera comenzó con ocho años en televisión, participando en series como ‘Querido maestro’, ‘Compañeros’ o ‘Famosos y compañía’. El reconocimiento nacional llegó con ‘El Bola’, papel que le valió el Premio Goya al Mejor Actor Revelación y le convirtió en una de las grandes promesas del cine español. Posteriormente protagonizó títulos tan destacados como ‘El viaje de Carol’, ‘Planta 4ª’, ‘El embrujo de Shanghái’ o ‘7 vírgenes’, trabajo por el que obtuvo la Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival de San Sebastián. En su etapa adulta, regresó a la televisión para formar parte del reparto de las series ‘El Ministerio del Tiempo’, ‘Servir y Proteger’ e ‘Hispania, la leyenda’,. También se ha subido a las tablas con ‘El nombre de la rosa’ y ‘Los tragos de la vida’, bajo la dirección de Daniel Guzmán. Entre sus trabajos más recientes destacan los largometrajes ‘Un hombre de acción’, ‘Nueva Tierra’ y ‘Clanes de Dios’; la serie ‘Asalto al Banco Central’; y los cortometrajes ‘Polígono X’ y ‘Dopamina Zero’.

David Bustamante (MasterChef Celebrity 6 - Cantante - Cantabria - @davidbusta)

David Bustamante

Fue el tercer finalista, aunque él reclama el segundo puesto, ya que ese año Miki Nadal y Juanma Castaño fueron los vencedores ex aequo, quedando desierto ese puesto. “Soy el único subcampeón”, recuerda y por eso regresa al talent para luchar por la victoria. Su evolución entre fogones fue una de las grandes sorpresas de la temporada, al demostrar una notable capacidad de aprendizaje, competitividad, constancia, superación y compromiso con las pruebas. Mantiene una estrecha relación de amistad con muchos chefs, como Jesús Sánchez, Martín Berasategui, y Ángel León, a los que visita todos los años en sus restaurantes. Millones de discos vendidos, diecinueve discos de platino, varios discos de oro y una extensa trayectoria sobre los escenarios le abalan como uno de los artistas más populares y reconocidos del panorama musical nacional.

Alcanzó la fama en 2001 en ‘Operación Triunfo’ y, tras ser de los más populares de la edición, empezó su carrera profesional como cantante en la que ha grabado 12 álbumes de estudio. El pasado mes de junio, fue uno de los artistas escogidos para actuar en el encuentro con el papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu, ante más de 70.000 fieles, y protagonizó uno de los momentos más emocionantes al cerrar el acto con el ‘Himno de la Alegría’. Además de cantante, ha participado en programas de televisión, como colaborador e invitado, ha protagonizado el musical ‘Ghost’ y a finales de año se subirá a los escenarios para dar vida al héroe enmascarado más icónico de todos los tiempos en ‘El Zorro. El Musical’.

María Escoté (MasterChef Celebrity 7 - Diseñadora de moda - Barcelona -@maria_escote)

María Escoté

Tercera finalista, se quedó a un paso de lucir la chaquetilla de duelista tras firmar una sólida trayectoria. Al entrar en ‘MasterChef Celebrity’, ella misma reconoció que la cocina no era su fuerte. De pequeña tenía “el paladar muy fino” y solo comía lo que le gustaba, pero con el tiempo lo fue educando. Su disciplina, exigencia, creatividad y evolución la convirtieron en una de las alumnas más destacadas. Acostumbrada a valorar el trabajo de otros como jurado de ‘Maestros de la Costura Celebrity’, vivió la experiencia de ponerse al otro lado y enfrentarse en primera persona a la presión de la competición. Ahora regresa con ganas de demostrar todo lo aprendido y poner a prueba, una vez más, su capacidad de superación.

Diseñadora de referencia dentro y fuera de nuestras fronteras. Su universo creativo, colorista, atrevido y vitalista ha conquistado a artistas como Beyoncé, Zendaya, Katy Perry, Miley Cyrus, Rosalía, Rita Ora, Rossy de Palma, Miriam Giovanelli o Paula Echevarría. Fue en 2014 cuando la

marca inauguró su online-store (www.mariaescote.com) y consiguió una mayor proyección internacional. Así se convirtió en la primera diseñadora a nivel mundial en lanzar el concepto “See Now, Buy Now”, que consiste en que la colección puede verse y comprarse a las pocas horas de presentarse en la pasarela. A lo largo de su carrera también ha desarrollado colaboraciones con marcas, entre ellas Desigual, y con algunos de los personajes más icónicas de la cultura pop: Superman, Wonder Woman, My little Pony, Hello Kitty o Las Supernenas.

Ruth Lorenzo (MasterChef Celebrity 7 - Cantante y presentadora - Murcia -@ruthlorenzomusic)

Ruth Lorenzo

Su aventura en ‘MasterChef Celebrity’ terminó en la tercera gala, tras una prueba de cocina fusión, en una de las eliminaciones más inesperadas de la edición. A pesar de su breve paso, Ruth dejó huella por su cercanía, sensibilidad, capacidad de trabajo y afán de superación. Ahora regresa con ganas de revancha, decidida a demostrar todo lo que sabe de gastronomía y a llegar muy lejos. Siempre que su frenético ritmo de vida se lo permite, disfruta preparando recetas saludables. Amante de la gastronomía tradicional y de los sabores que pasan horas en el fogón, le encanta compartir ratos de confidencias, risas y charlas con su madre entre fogones.

Cantante, compositora y presentadora, Ruth comenzó su carrera tras participar en ‘Factor X UK’, donde su interpretación de ‘Purple Rain’ de Prince se convirtió en un fenómeno viral en todo el mundo. Ha compartido escenario con artistas de la talla de Mariah Carey, Take That o Beyoncé y ha realizado giras por toda Europa. En 2014 representó a España en Eurovisión con el tema ‘Dancing in the rain’, consolidándose como una de las voces más reconocidas del país. Actualmente, lidera la banda de rock RUTH, con la que lanzó el álbum ‘Blacksheep’ en otoño de 2025. En su faceta de compositora, ha escrito temas para estrellas como Jeff Beck, Dannii Minogue o Auryn. Su versatilidad también le ha llevado a triunfar en televisión, como presentadora del Benidorm Fest, ‘Cover Night’ y ‘Aria, locos por la ópera’ en La 1, ganadora de ‘Tu cara me suena’, o investigadora de ‘Mask Singer: adivina quién canta’.

Marina Rivers (MasterChef Celebrity 9 - Creadora de contenido - Madrid - @_riverss_)

Marina Rivers

Duelista y subcampeona de 'MasterChef Celebrity 9', protagonizó una de las evoluciones más sorprendentes. Llegó a las cocinas con escasos conocimientos culinarios y terminó conquistando al jurado con elaboraciones de alta cocina. Junto a Inés Hernand, ganadora de su edición, protagonizó un histórico duelo femenino que brilló no solo por su alto nivel culinario, sino también por la amistad y el respeto que ambas mantuvieron durante toda la competición. Ella lo recuerda como “una de las noches más bonitas de mi vida” y reconoce que cualquiera de las dos merecía victoria. Demostró que la constancia, el esfuerzo y la capacidad de superación pueden llevar muy lejos. En su regreso, su objetivo es claro: ganar más pruebas y poder realizar más donaciones solidarias, ya que en su anterior participación solo pudo hacer una.

Marina es una de las figuras más influyentes de la nueva generación digital y está graduada en Derecho y Economía. Empezó subiendo vídeos en plataformas como TikTok e Instagram, donde ya acumula más de 10 millones de seguidores, y rápidamente creó una fuerte comunidad de seguidores gracias a su naturalidad, espontaneidad y capacidad para conectar con los jóvenes hablando de temas que van desde el entretenimiento hasta la actualidad y las cuestiones sociales. Su creciente popularidad la ha llevado a ampliar su carrera más allá de las redes, como colaboradora de televisión y presentadora, con ‘La Velada del Año IV’ de Ibai Llanos, ‘Warrior Games’, ‘Zero dramas’ y ‘Rivers Cam’, entre otros proyectos. Este año, en RTVE Play presentó el programa especial desde la alfombra roja y el backstage de los Premios Goya 2026 junto a Inés Hernand y Núria Marín, y participó en la retransmisión previa a la gran final del Benidorm Fest 2025. Además, ha colaborado con importantes marcas nacionales e internacionales y ha ejercido de embajadora de diversas campañas.

Pocholo (MasterChef Celebrity 9 - Empresario - Ibiza - @pocholoibizaoficial)

Pocholo Martínez-Bordiú

Semifinalista y quinto clasificado. Su aventura se truncó por culpa de un postre que bautizó ‘Roja directa’, ya que se veía en la calle antes de conocer el veredicto. A pesar de quedarse a las puertas de la final, se convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada. Llegó al talent prácticamente sin experiencia y, gracias a su entusiasmo, disciplina y constantes ganas de aprender, protagonizó una de las evoluciones más sorprendentes. Su chef favorito es Rafa Zafra, con quien se está preparando para demostrar su resiliencia y aprendizaje.

Barón de Gotor, posee un doble grado en Finanzas y Marketing por la Universidad de Miami, habla cuatro idiomas y es fundador de la empresa de vehículos eléctricos Scoobic. Al acabar COU, su padre le dijo tres cosas: “Vagos no, haz la mili y, luego, te vas a Miami para estudiar de noche y trabajar de día en el Intercontinental Bank”. Tras una etapa en el sector financiero, entre Miami y Suiza, se instaló en Ibiza. Allí se convirtió en un imprescindible de la noche, en embajador de la marca Pachá Ibiza y su popularidad creció al aparecer en la prensa rosa y en diversos espacios televisivos, al igual que su mochila, de la que nunca se separa. Apasionado de la aventura, las motos y la nieve, ha participado cuatro veces en el Dakar, ha recorrido en moto la ruta entre Ibiza y Senegal, y prepara un nuevo desafío: viajar desde Ibiza hasta la Ruta de la Seda en moto, en un proyecto audiovisual sobre la búsqueda de la felicidad con Joaquín Zamora, uno de sus directores de referencia. Tanto en ‘MasterChef’ como en la vida tiene dos lemas: “Si sucede, conviene” y “Si no hay viento, se sopla”.

Mala Rodríguez (MasterChef Celebrity 10 - Rapera - Cádiz - @malarodriguez)

Mala Rodríguez

En su anterior paso por el talent, el año pasado, logró la séptima posición y se quedó a las puertas de la semifinal por culpa del emplatado de unas patatas con alcachofa, demostrando aun así su capacidad para enfrentarse a todo tipo de retos. Con su personalidad arrolladora y su constante aprendizaje, logró ganarse el afecto y la admiración de la audiencia y sus compañeros. En la cocina, encuentra una forma de expresar amor. Cocina a diario para sus tres hijos, siempre descalza, una costumbre heredada de su madre, a quien recuerda levantándose temprano para hacer platos caseros, mientras ella observaba y aprendía. Sus referentes gastronómicos son el chef japonés Yong Wu y su madre. Regresa con la misma pasión de siempre, dispuesta a demostrar su resiliencia y a poner de nuevo en valor todo su talento entre fogones.

Comenzó a rapear en su adolescencia y se convirtió en pionera del hip hop en español al fusionar rap, flamenco y música urbana. Es la rapera española más vendida de la historia y fue reconocida por Rolling Stone como la séptima mejor artista en su lista de los 50 grandes raperos del rap en español. En 2000 lanzó su álbum debut, ‘Lujo Ibérico’, con el que logró su primer disco de oro. Tras más de dos décadas de trayectoria, es un icono de la música urbana en español y ha colaborado con Calle 13, Julieta Venegas, Estrella Morente, Juan Magán y Lola Índigo, entre otros. Ganadora de dos Grammy Latinos y del Premio Nacional de las Músicas Actuales, destaca por su autenticidad, letras combativas y el empoderamiento femenino. Fue la primera mujer en ganar un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Urban. Ahora, trabaja en su proyecto discográfico más personal y cinematográfico: un romance oscuro que funciona también como metáfora de su propia relación con el éxito, con todo lo que este ofrece y con la parte de una misma que puede acabar llevándose por delante.